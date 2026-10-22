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โดนัทดัง ประกาศปิดสาขา จากนี้เหลือแค่ 4 ที่ ยังมีให้ซื้อที่ไหน คนโอดเสียดาย

          แบรนด์โดนัทดัง ประกาศปิดสาขา จากนี้เหลือแค่ 4 ที่ เปิดพิกัดให้ยังหาซื้อได้ที่ไหน ลูกค้าโอดเสียดาย สาขาใกล้บ้านน้อยลงทุกที

Daddy Dough

          เป็นอีกหนึ่งโดนัทแบรนด์ดังที่หลาย ๆ คนยกให้เป็นโดนัทในดวงใจ สำหรับ Daddy Dough ซึ่งในยุคหนึ่งหลาย ๆ คนเคยหาซื้อได้ตามปั๊มน้ำมันต่าง ๆ แต่ระยะหลังกลับมีหน้าร้านให้ซื้อเพียงไม่กี่สาขาเท่านั้น

          ล่าสุด (21 ตุลาคม 2569) นักชิมต่างใจหายอีกครั้ง เมื่อทาง เพจ Daddy Dough โพสต์แจ้งข่าว เปิดให้บริการที่สาขาสามพรานเป็นวันสุดท้าย ในวันที่ 21 ตุลาคม ทำให้ขณะนี้เหลือร้านเพียง 4 สาขาเท่านั้น 

Daddy Dough
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Daddy Dough

          โดยระบุว่า บริษัท แด๊ดดี้ โด (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า แด๊ดดี้ โด สาขาสามพราน จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมสร้างความทรงจำที่ดีกับเราเสมอมา 


          ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการกับเราได้ที่ สาขา…

          - ราชพฤกษ์ (ก่อนถึงร้าน Maria Garden) : 082-789-6852 เปิดให้บริหารทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30 น.

          - ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามปากซอย ม.หอการค้าไทย) : 082-789-6863 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30 น.

          - ติวานนท์ (ก่อนถึงเซเว่น โรงเรียนอัมพรไพศาล) โครงการมีเมฆมีนา อเวนิว : 096-006-0353 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

          - The Grand Mall พุทธมณฑล สาย 1 (โซนบางแค) : 082-789-6860 เปิดให้บริการ 08.00-21.30 น.

          ทั้งนี้ มีกลุ่มลูกค้าเข้ามาโอดเสียดายกันหลายคน โดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ละแวกดังกล่าว 

Daddy Dough
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Daddy Dough

Daddy Dough
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Daddy Dough

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โดนัทดัง ประกาศปิดสาขา จากนี้เหลือแค่ 4 ที่ ยังมีให้ซื้อที่ไหน คนโอดเสียดาย โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 16:48:16 18,570 อ่าน
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