สรุปดราม่า กอล์ฟ กัญญ์นลิน ร่ำไห้อ้างถูกบังคับประจานตัวเอง - เจ้าของร้านเล่าคนละด้าน

กอล์ฟ กัญญ์นลิน อินฟลูเอนเซอร์สายกีฬาโพสต์คลิปร้องไห้ อ้างว่าถูกบังคับโพสต์ประจานตัวเอง เจอเจ้าของร้านเข้ามาชี้แจง เล่าคนละด้าน - ชาวเน็ตขุดดราม่าเก่า
กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลขณะนี้ หลังเพจเฟซบุ๊ก Golf Kannalin ของ กอล์ฟ กัญญ์นลิน อินฟลูเอนเซอร์สายกีฬา โพสต์คลิปร้องไห้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 อ้างว่าโพสต์ขอโทษที่ลงในเพจเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เป็นโพสต์ที่ถูกคู่กรณีบังคับให้ "โพสต์ประจานตัวเอง" ก่อนที่เจ้าของร้านจะเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงอีกด้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Golf Kannalin
จุดเริ่มต้น โพสต์ขอโทษวันที่ 18 ตุลาคม
เพจ Golf Kannalin โพสต์ขอโทษ ระบุว่าพวกตนมาเจรจาขอตั้งชมรมนักวิ่ง โดยจะตั้งบูธชั่วคราวหน้าห้องเก็บของ ด้านในร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยจะนำกาแฟกระป๋องมาให้ชิม แต่กลับผิดคำพูด เห็นแก่ตัว นำบูธเครื่องกาแฟมาขายแข่งโดยที่ร้านไม่อนุญาต จนสร้างความเสียหายให้ทางร้าน
ต่อมา กอล์ฟ กัญญ์นลิน ชี้แจงเพิ่มว่า ทั้งคู่ตกลงเช่าพื้นที่โดยจ่ายเป็น GP เปิดขายเวลา 06.00-09.00 น. เริ่มวันแรก 17 ตุลาคม และน้อมรับผิดเรื่องการสื่อสารที่อาจเข้าใจไม่ตรงกัน กับการเปิดขายเลยเวลาจนขัดกับการทำธุรกิจของร้าน แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกง ส่วนทางร้านขอไม่รับค่า GP แต่ขอให้โพสต์ขอโทษแทน
กอล์ฟ อ้างถูกบังคับโพสต์ประจานตัวเอง
แต่ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม กอล์ฟ กัญญ์นลิน โพสต์คลิปร้องไห้ เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า ผู้จัดการของเธอตกลงกับเจ้าของร้านอาหารในสวนรถไฟ ว่าจะใช้พื้นที่ร้านสร้างคอมมูนิตี้นักวิ่ง ให้มีที่นั่งพักและมีกาแฟเสิร์ฟ โดยเธอจะช่วยโปรโมตให้ ซึ่งจะทดลองเปิด 2 สัปดาห์ เริ่มวันที่ 17 ตุลาคม ตกลงกันว่าจะเปิดถึง 09.00 น. แต่คนเยอะมากจนขายไปถึงราว 11.00 น. เจ้าของร้านจึงโทร. มาขอให้หยุดขาย โดยบอกว่าการรถไฟซึ่งเป็นคู่สัญญากับร้านไม่โอเค และให้ขายวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม เป็นวันสุดท้าย
วันที่ 18 ตุลาคม เธอปิดรับออร์เดอร์ช่วง 09.00 น. แล้วทยอยเก็บร้าน แต่อ้างว่าเจ้าของร้านโทร. มาต่อว่าด้วยคำหยาบคาย ก่อนเดินทางมาที่ร้านแล้วด่าทอเธอกับทีมงานด้วยถ้อยคำหยาบคาย กล่าวหาว่าบุกรุกสถานที่ เป็น 18 มงกุฎ ต้มตุ๋นหลอกลวง จากนั้นยังเรียกคนในเครื่องแบบมา 2 คน มาคุมไม่ให้ทีมงานออกจากพื้นที่ จนผู้จัดการต้องโทร. แจ้ง 191
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Golf Kannalin
กอล์ฟ กัญญ์นลิน อ้างว่า ทีแรกอีกฝ่ายพยายามตั้งข้อหาบุกรุกสถานที่และเรียกรับเงิน แต่หลังจากที่คนในเครื่องแบบได้เห็นหลักฐานจากมือถือผู้จัดการเธอ ก็ท่าทีเปลี่ยนไป เจ้าของร้านจึงเปลี่ยนเป็นเขียนสคริปต์ให้เธอโพสต์ประจานตัวเอง ไม่อย่างนั้นจะไม่ให้ผู้จัดการออกจากพื้นที่ เธอจึงจำยอมทำตามเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของทีมงาน
ต่อมาลูกชายเจ้าของร้านมาเจรจาให้เลิกแล้วต่อกัน ให้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ และโทร. มาขอให้ลบโพสต์ แต่เช้าวันที่ 19 ตุลาคม เธออ้างว่าเจ้าของร้านโทรมาคุกคาม ใจความประมาณว่า "ใครสั่งให้ลบโพสต์ เดี๋ยวจะโดน" เธอจึงต้องเปิดการมองเห็นโพสต์ตามเดิม และตัดสินใจทำคลิปออกมาอธิบาย เพราะกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย พร้อมทิ้งท้ายว่า "ถ้างานไม่สำเร็จคงไม่มีปัญหา แต่พอมันสำเร็จ อาจจะกลายเป็นอีกเรื่องไปเลยก็ได้"
เจ้าของร้าน ยันไม่เคยให้เช่า ไม่เคยคุยเรื่อง GP
หลังคลิปเป็นไวรัล เจ้าของร้านเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า ไม่เคยให้เช่าสถานที่ ตอนที่มาขอเช่าก็ปฏิเสธไปแล้ว แต่ "คุณโอ๊ต" บอกว่าเป็นชมรมวิ่ง อยากให้นักวิ่งมีที่นั่งพักพบปะกัน และจะนำกาแฟกระป๋องมาแนะนำให้นักวิ่ง ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ตนจึงยอม เพราะเห็นว่าเป็นคนมาออกกำลังกาย ให้ใช้ทั้งห้องน้ำและโต๊ะที่นั่งในร้าน พร้อมบอกไว้แล้วว่าร้านเปิด 08.00 น. ขอให้นั่งไม่เกิน 09.00 น. และให้ทำกิจกรรมบริเวณด้านในสุดตรงโอ่งน้ำพุ
แต่สิ่งที่ทีมงานอินฟลูฯ ทำ คือนำเครื่องกาแฟ ถังน้ำแข็ง และบาริสต้ามาค้าขายเต็มที่ ทั้งที่ร้านของตนเป็นร้านอาหารที่ขายกาแฟสดอยู่แล้ว และไม่ได้ให้เช่าร้านหรือคิดเงินสักบาท โดยวันที่ 17 ตุลาคม ทีมงานมาตั้งร้านไม่ตรงตำแหน่งที่ตกลงกัน ตนมาทราบตอน 12.30 น. ว่ายังขายกาแฟอยู่ จึงให้พนักงานไปแจ้งว่าทำแบบนี้ไม่ได้ คุณโอ๊ตรับปากว่าจะย้ายไปอยู่ตามตำแหน่งที่คุยไว้ และจะไม่ขายเกินเวลาแล้ว แต่วันที่ 18 ตุลาคม ก็ยังทำแบบเดิม
ส่วนเรื่อง GP เจ้าของร้านยืนยันว่าไม่เคยคุยเรื่องนี้และไม่รับ ขอแค่ให้ลงขอโทษในเพจก็จบแล้ว ที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะทั้ง 2 คนไม่รับผิดด้วยความจริงใจ ก่อนทิ้งท้ายว่า "ปล.ข้อชี้แจงของคุณผิดทุกข้อ"
เทียบหมัดต่อหมัด
เรื่องพื้นที่ : ฝั่งกอล์ฟบอกว่าตกลงเช่าพื้นที่โดยจ่ายเป็น GP / ฝั่งเจ้าของร้านบอกว่าไม่เคยให้เช่า ไม่เคยคุยเรื่อง GP และไม่คิดเงินสักบาท
เรื่องสิ่งที่นำมาขาย : ฝั่งกอล์ฟบอกว่าทำคอมมูนิตี้นักวิ่ง มีกาแฟเสิร์ฟ / ฝั่งเจ้าของร้านบอกว่าตกลงแค่นำกาแฟกระป๋องมาแนะนำ แต่กลับนำเครื่องกาแฟและบาริสต้ามาตั้งร้านขาย
เรื่องเวลา : ฝั่งกอล์ฟยอมรับว่าวันแรกขายถึงราว 11.00 น. เพราะคนเยอะ / ฝั่งเจ้าของร้านบอกว่าตอน 12.30 น. ยังขายกาแฟอยู่
วันที่ 18 ตุลาคม : ฝั่งกอล์ฟบอกว่าปิดรับออร์เดอร์ 09.00 น. แล้วทยอยเก็บร้าน / ฝั่งเจ้าของร้านบอกว่ายังทำแบบเดิม ไม่รักษาคำพูด
ฟังอีกด้าน จากคนอยู่ในเหตุการณ์
ล่าสุด (24 ตุลาคม 2569) เพจ Drama-addict เผยข้อมูลจากฝั่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งได้เผยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ตนกับรุ่นพี่อยู่ในเหตุการณ์วันที่ไปตั้งบูธ โดยร้านนี้ปกติขายกาแฟอยู่แล้ว และเปิดประมาณ 08.00 น. ส่วนรุ่นพี่ของตนได้ไปคุยกับเจ้าของร้าน ได้ความว่าฝั่งกอล์ฟไปขอใช้พื้นที่ฟรี บอกเจ้าของร้านว่าจะขอโปรโมตกาแฟให้นักวิ่ง เพื่อช่วยทำการตลาดให้ร้าน
เจ้าของร้านใจดีให้มาตั้งโดยไม่คิดเงิน ฝั่งกอล์ฟจะแบ่ง GP ให้ แต่เจ้าของร้านไม่เอา
ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าต่อว่า ตนออกมาเป็นกลุ่มสุดท้าย ยืนยันว่าวันแรกบูธเลิกเกือบเที่ยง แต่พอวันที่ 2 ก็เริ่มมีปัญหา เจ้าของร้านเริ่มไม่พอใจ เพราะวันที่ 2 มีอุปกรณ์มาเพิ่มมากขึ้น
ขอให้ลองนึกภาพว่า คนที่เสียค่าเช่าแล้วขายกาแฟ แต่ให้คนที่ขายสินค้าเดียวกันมาขายฟรี ๆ พอคนซื้อช่วงเช้าแล้ว ช่วงสาย ๆ ก็ไม่ซื้อแล้ว
ส่วนเหตุการณ์ในวันนั้น รุ่นพี่ในกลุ่มของตนเล่าว่า เจ้าของร้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย แค่ให้คนเดินมาบอกว่า "ถ้าตั้งแบบนี้แล้วพี่จะขายยังไง มันผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้ ให้เก็บบูธกลับเลย เพราะพี่เสียค่าเช่าที่" ซึ่งรุ่นพี่ของตนนั่งทานกาแฟอยู่จึงได้ยิน และยืนยันว่าเจ้าของร้านให้คนมาพูดแค่นั้น ไม่มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Golf Kannalin
ชาวเน็ตขุดดราม่าเก่า
ไม่จบแค่นั้น เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ยังโพสต์ถึงดราม่าเก่าของ กอล์ฟ กัญญ์นลิน โดยระบุว่าหลายคนบอกว่าเธอเคยมีดราม่าจอดรถในที่จอดสำหรับคนพิการจนเป็นข่าวมาแล้ว ในชื่อเดิมคือ "สุรัมภา" แต่เปลี่ยนชื่อไปจึงจำไม่ได้
ตอนนั้นเธอชี้แจงว่ารถของเธอหลังคาสูง จอดในช่องปกติไม่ได้ ประกอบกับมีกองถ่ายมาใช้ที่จอดรถหลังคาสูง ทางโรงแรมจึงนำรถมาจอดตรงนั้น และรับปากว่าหากผู้พิการต้องใช้จะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ ส่วนที่ถ่ายรูปลงเพราะเห็นว่ารถสวยตามประสาคนชอบรถ ไม่ทันคิดอีกมุม ก่อนลบโพสต์และยืนยันว่าไม่สนับสนุนการจอดรถแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาเพจได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 12.06 น.