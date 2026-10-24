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เจอตัวแล้ว พี่โทนี่ พนักงานเซเว่นฯ พูดได้ 7 ภาษา เปิดประวัติทึ่ง เขาเป็นใครกันแน่
            เปิดประวัติพนักงานเซเว่นพูดได้ 7 ภาษา โปรไฟล์ไม่ธรรมดา จนชาวเน็ตแซวว่าเป็นท่านประธานปลอมตัวมาหรือเปล่า ก่อนเจ้าตัวเผยจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้มาอยู่ 7-11

พนักงานเซเว่น พูดได้ 7 ภาษา

            จากคลิปไวรัลพนักงานเซเว่นฯ พูดได้ 7 ภาษา ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียล หลายคนอยากรู้ว่าเขาคนนี้มาเป็นพนักงานร้าน 7-11 ได้อย่างไร บางคนถึงกับแซวว่า แท้จริงแล้วอาจเป็นท่านประธานปลอมตัวมาก็ได้
            
            ล่าสุด (23 ตุลาคม 2569) ผู้ใช้บัญชี TikTok @711idol ได้เข้าไปสัมภาษณ์พนักงานรายนี้ พร้อมให้กล่าวทักทายต้อนรับลูกค้าครบทั้ง 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา และเยอรมัน

พนักงานเซเว่น พูดได้ 7 ภาษา
ภาพจาก TikTok @711idol
            
            พนักงานคนดังคนนี้คือ พี่โทนี่ หรือ ธีระวัตร วานิชคาม อายุ 48 ปี ที่น้อง ๆ ในร้านเรียกกันว่า "พี่โท" ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นฯ ล่าม และ MC ทำงานนี้มาได้ 3 ปีกว่าแล้ว
            
            เมื่อถูกถามว่ายอดวิวเป็นล้านแบบนี้ รู้ตัวไหมว่าดังแล้ว พี่โทนี่เล่าว่า มีน้อง ๆ นำคลิปมาให้ดู ไม่คิดว่าจะไวรัลขนาดนี้ และรู้สึกประทับใจ เพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่มองว่าเขาเปรียบเหมือนหน้าเป็นตาของประเทศ
            
พนักงานเซเว่น พูดได้ 7 ภาษา
ภาพจาก TikTok @711idol

            "รู้สึกว่าเราอยู่ในงานบริการ ถ้าเปรียบแล้วเราก็เหมือนเป็นงานระดับทูตสัมพันธไมตรีที่คอยให้การต้อนรับชาวต่างชาติทั่วโลก คอยให้การดูแลเขาอย่างอบอุ่น ทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละ ธุรกิจ 7-11 ประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่น เขาจะรักและอยากกลับมาเมืองไทยอีก"
            
            ส่วนที่บอกว่าพูดได้ 7 ภาษานั้นไม่ใช่เล่น ๆ พี่โทนี่เผยว่าอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารและใช้ทำงานได้จริงทุกภาษา โดยภาษาที่ถนัดที่สุดคือ อังกฤษ จีน และมาเลเซีย
            
            สำหรับที่มาของความสามารถนี้ก็ไม่ธรรมดา เพราะพี่โทนี่จบปริญญาตรีด้านการสื่อสาร เรียนจบด้านกฎหมาย จบปริญญาโทด้านภาษาและด้านการท่องเที่ยว รวมถึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในแถบคาบสมุทรมลายู

พนักงานเซเว่น พูดได้ 7 ภาษา
ภาพจาก TikTok @711idol
            
            เจ้าตัวเล่าว่า ตนเป็นคนอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเข้ามาตลอด จึงคุ้นเคยกับชาวต่างชาติตั้งแต่เด็ก และไม่ประหม่าเวลาเจอ จากนั้นจึงเรียนต่อด้านภาษาในหลายสถาบันด้วยความชอบส่วนตัว และเคยถูกส่งไปประจำการที่มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทำให้ชินกับการใช้หลายภาษาสลับไปมา
            
            ส่วนจุดเปลี่ยนที่ทำให้มาทำงาน 7-11 คือวิกฤตโควิด 19 ที่พี่โทนี่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ ขณะนั้นวงการท่องเที่ยวและธุรกิจมากมายไม่ทันตั้งตัว ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเดินทางต่างประเทศหยุดชะงัก ไม่มีใครรู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่ แต่มีไฟอยู่ที่เดียวที่ไม่เคยปิด นั่นคือไฟของร้าน 7-11 ซึ่งเป็นความหวังเดียวที่เขามองเห็นในตอนนั้น
            
            "ใครที่ไม่เคยผ่านจุดนั้นมาจะไม่เข้าใจ" พี่โทนี่กล่าว พร้อมบอกว่าประทับใจความเป็นเซเว่น เพราะไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม โรคระบาด แผ่นดินไหว หรือวิกฤตเศรษฐกิจ ก็มีไฟอยู่ที่เดียวที่ยังเปิดอยู่ คือ 7-11

พนักงานเซเว่น พูดได้ 7 ภาษา
ภาพจาก TikTok @711idol
            
            ในส่วนการทำงาน พี่โทนี่เล่าว่าพีคตั้งแต่วันแรก ๆ ที่เข้ามาทำงาน เพราะเจอนักท่องเที่ยวจีนทันที รถบัสจอด 10 กว่าคัน คนจีนเป็นร้อยกรูกันลงมาซื้อของที่ระลึก ทำให้ได้งัดทักษะที่ถนัดออกมาใช้เต็มที่
            
            สำหรับความรู้สึกที่ได้ทำงานกับ 7-11 พี่โทนี่บอกว่า ทุกคนให้เกียรติมากตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะเป็นน้องพนักงาน ผู้จัดการ หรือแม้แต่ระดับบริหาร ขณะที่ชาวต่างชาติก็ประทับใจที่เซเว่นเมืองไทยมีพนักงานพูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนที่ชอบมาก เพราะรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีคนเข้าใจภาษาของเขา ต่างชาติหลายคนถึงกับบอกว่า "อะเมซิ่ง" ตนจึงภูมิใจที่เซเว่นเป็นที่รัก และอยากให้ทุกคนมาใช้บริการเยอะ ๆ
            
            ด้านชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์ชื่นชม บางคนบอกว่าเจอพี่โทนี่ประจำที่สาขาไบเทคบางนา ซึ่งมีลูกค้าต่างชาติเยอะ พร้อมชมว่าแอคทีฟมาก มีหัวใจบริการสุด ๆ รวมถึงบางคนจำได้ว่าพี่โทนี่น่าจะเคยทำงานเป็นมัคคุเทศก์มาก่อนด้วย

พนักงานเซเว่น พูดได้ 7 ภาษา
ภาพจาก TikTok @711idol

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เจอตัวแล้ว พี่โทนี่ พนักงานเซเว่นฯ พูดได้ 7 ภาษา เปิดประวัติทึ่ง เขาเป็นใครกันแน่ โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 11:53:01 6,238 อ่าน
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