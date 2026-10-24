ชาวเน็ตโพสต์ถามเหรียญปริศนา เงินประเทศอะไร มีค่าเท่าไร หลายคนคุ้นเคยดี - แห่เฉลย

ชาวเน็ตโพสต์ภาพเหรียญปริศนา 2 เหรียญ ถามว่าเป็นเงินประเทศไหน มีค่าเท่าไร ก่อนเฉลยที่แท้ทำเอาฮากันทั้งโซเชียล แห่แซวระวังโดนข้อหาซักฟอกเงิน
เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี Threads รายหนึ่งได้ภาพเหรียญปริศนาสีเงิน 2 เหรียญ พร้อมถามว่า "ถามแน่จ้าเงินประเทศอะไรเน้อจ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อย แล้วมันมีค่าเท่าใรคะ ขอบคุณค่ะ #เงินต่างประเทศ #เงินประเทศไหนค่ะ"
งานนี้บอกเลยว่าหลายคนคุ้นเคยกับเหรียญนี้เป็นอย่างดี ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ที่แท้เหรียญดังกล่าวไม่ใช่เงินต่างประเทศ แต่เป็นเหรียญที่ใช้หยอดเครื่องซักผ้าในร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry
ขณะที่อีกหลายคนเล่นมุกแซวกันสนั่น ทั้ง "เงินประเทศโอตาริ น่าจะอยู่ใกล้ กูราเซา มีไว้ในครอบครองระวังถูกข้อหาซักฟอกเงิน", "เงินของประเทศออตเตอรี่แลนด์ครับ อยู่ใกล้กับ ออสเตอเรีย เงินผิดกฎหมายเพราะเป็นเงินซักฟอกครับ", "เงินประเทศโอตาริคับ อยู่ใกล้เคียงกับประเทศฮาตาริถัดไปจะประเทศยามาห้า"
ส่วนเรื่องมูลค่า ชาวเน็ตก็ช่วยบอกเรตให้ว่า "ประเทศ Otteri มูลค่าเรต ณ วันที่ 21 ต.ค. อยู่ที่เหรียญละ 10 บาทไทยจ้า", "เหรียญไว้หยอดเครื่องซักผ้าเหรียญละ 10 บาท เอาผ้าไปซักโลด", "ประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้านอยู่อาศัย", "เดี๋ยวเจอเหรียญอิเกียสีทอง" และ "เอาไว้หยอดเครื่องซักผ้าได้อย่างเดียววว"