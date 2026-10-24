HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชาวเน็ตโพสต์ถามเหรียญปริศนา เงินประเทศอะไร มีค่าเท่าไร หลายคนคุ้นเคยดี - แห่เฉลย


           ชาวเน็ตโพสต์ภาพเหรียญปริศนา 2 เหรียญ ถามว่าเป็นเงินประเทศไหน มีค่าเท่าไร ก่อนเฉลยที่แท้ทำเอาฮากันทั้งโซเชียล แห่แซวระวังโดนข้อหาซักฟอกเงิน

เหรียญปริศนา


           เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี Threads รายหนึ่งได้ภาพเหรียญปริศนาสีเงิน 2 เหรียญ พร้อมถามว่า "ถามแน่จ้าเงินประเทศอะไรเน้อจ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อย แล้วมันมีค่าเท่าใรคะ ขอบคุณค่ะ #เงินต่างประเทศ #เงินประเทศไหนค่ะ"

           งานนี้บอกเลยว่าหลายคนคุ้นเคยกับเหรียญนี้เป็นอย่างดี ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ที่แท้เหรียญดังกล่าวไม่ใช่เงินต่างประเทศ แต่เป็นเหรียญที่ใช้หยอดเครื่องซักผ้าในร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry 

เหรียญปริศนา





เหรียญปริศนา

           ขณะที่อีกหลายคนเล่นมุกแซวกันสนั่น ทั้ง "เงินประเทศโอตาริ น่าจะอยู่ใกล้ กูราเซา มีไว้ในครอบครองระวังถูกข้อหาซักฟอกเงิน", "เงินของประเทศออตเตอรี่แลนด์ครับ อยู่ใกล้กับ ออสเตอเรีย เงินผิดกฎหมายเพราะเป็นเงินซักฟอกครับ", "เงินประเทศโอตาริคับ อยู่ใกล้เคียงกับประเทศฮาตาริถัดไปจะประเทศยามาห้า

           ส่วนเรื่องมูลค่า ชาวเน็ตก็ช่วยบอกเรตให้ว่า "ประเทศ Otteri มูลค่าเรต ณ วันที่ 21 ต.ค. อยู่ที่เหรียญละ 10 บาทไทยจ้า", "เหรียญไว้หยอดเครื่องซักผ้าเหรียญละ 10 บาท เอาผ้าไปซักโลด", "ประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้านอยู่อาศัย", "เดี๋ยวเจอเหรียญอิเกียสีทอง" และ "เอาไว้หยอดเครื่องซักผ้าได้อย่างเดียววว"

เหรียญปริศนา

เหรียญปริศนา

เหรียญปริศนา

เหรียญปริศนา



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชาวเน็ตโพสต์ถามเหรียญปริศนา เงินประเทศอะไร มีค่าเท่าไร หลายคนคุ้นเคยดี - แห่เฉลย โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 15:18:27 1,374 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว วันหยุดตุลาคม 2569 เงินเยียวยาน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี งานแต่งโอ๋ ภัคจีรา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 นาคี 3 ราคาน้ำมันล่าสุด เงินเยียวยาน้ำท่วม งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 แต้ว ณฐพร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย