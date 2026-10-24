ทำไมตัว n ในโลโก้ 7-Eleven ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก ไขข้อสงสัยที่หลายคนยังไม่รู้

รู้หรือไม่ ทำไมตัว n ในโลโก้ 7-Eleven ถึงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งที่ตัวอื่นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมด เป็นความตั้งใจ หรือพิมพ์ผิด ทางบริษัทมีคำตอบ
เป็นคำถามที่ได้รับความสนใจ และถูกหยิบยกมาพูดถึงกันอีกครั้ง ว่าทำไมตัว n ในโลโก้ 7-Eleven ถึงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนตัวอื่น ๆ เพราะถ้าดูดี ๆ คำว่า ELEVEn บนป้ายหน้าร้านเซเว่นที่เราเดินผ่านกันทุกวัน มีแค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวที่ไม่เหมือนเพื่อน จนหลายคนคิดว่าเป็นความผิดพลาดตอนออกแบบ
สำหรับใครที่ยังสงสัย เรามีคำตอบจาก CP ALL มาให้แล้ว พร้อมที่มาของชื่อและโลโก้ 7-Eleven ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้
ทำไมต้องชื่อ 7-Eleven ?
- จุดเริ่มต้นจากเวลาเปิด - ปิด : ร้านนี้เดิมชื่อ Tote’m Stores แล้วเปลี่ยนมาใช้ชื่อ 7-Eleven ในปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) เพื่อสะท้อนขายใหม่ของยุคนั้น คือเปิดให้บริการนานเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า (7 a.m.) ถึง 5 ทุ่ม (11 p.m.) ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าแปลกใหม่มาก
- แล้วทำไมตอนเปลี่ยนมาเปิด 24 ชั่วโมงถึงไม่เปลี่ยนชื่อ : คำตอบคือแบรนด์เลือกใช้ชื่อเดิมต่อ เพราะเป็นชื่อที่มีมูลค่ามหาศาล และเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วโลกไปแล้ว
ทำไมโลโก้ต้องเป็น 7-ELEVEn ?
- ดีไซน์ที่ผสมผสาน : ใช้ตัวเลข 7 ขนาดใหญ่คู่กับตัวอักษร Eleven ทำให้ดูแปลกใหม่ สะดุดตา และจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น
- บังคับการออกเสียง : การสะกดเป็นคำว่า Eleven แทนการใช้เลข 11 เป็นความตั้งใจให้คนอ่านชื่อแบรนด์ออกเสียงชัด ๆ ว่า "อี-เลฟ-เว่น"
ทำไมตัว n ถึงเป็นตัวพิมพ์เล็กตัวเดียว ?
ทุกตัวอักษรในโลโก้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นตัว n ซึ่ง CP ALL ยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดทางการพิมพ์ แต่เป็นความตั้งใจโดยเฉพาะ
ภาพจากเ เฟซบุ๊ก 7-Eleven Thailand
- ช่วงปี ค.ศ. 1945–1968 (พ.ศ. 2488–2511) โลโก้เคยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็น ELEVEN แต่ภรรยาของประธานบริษัทในตอนนั้นมองว่าตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดดู "แข็งกระด้าง" เกินไป จึงแนะนำให้เปลี่ยนตัว N ตัวสุดท้ายเป็นตัวพิมพ์เล็ก n เพื่อให้โลโก้ดูอ่อนลง นุ่มนวล เป็นมิตร และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
สรุปคือตัว n ตัวเล็กที่หลายคนสงสัย เป็นรายละเอียดเล็ก ๆ ที่ใส่มาให้แบรนด์ดูเป็นมิตรขึ้น และอยู่บนป้ายเซเว่นมาจนถึงวันนี้
ภาพจาก CP ALL
ภาพจาก twt24 / Shutterstock.com
ขอบคุณข้อมูลจาก CP ALL