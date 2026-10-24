อินฟลูฯ ขอกินฟรีแลกรีวิว ร้านปฏิเสธ เจอขู่กลับสุดพีค ซ้ำจะเรียก 25,000 ได้เหรอ ?

เจ้าของร้านอาหารแฉ อินฟลูฯ ทักมาขอกินฟรีแลกรีวิว แต่พอร้านไม่ให้ กลับขู่เรียก 25,000 ซ้ำจะให้ 1 ดาว จนเจ้าของร้านลั่นไม่ยอม ถ้าไม่จบเจอแน่
เป็นอีกหนึ่งดราม่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี TikTok @saro.life เจ้าของร้านอาหาร ประกาย บางใหญ่ โพสต์คลิปเล่าเรื่องที่ทางร้านถูกอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามเพจกว่า 3 แสนคน ขู่รีวิว 1 ดาว เพราะร้านไม่ให้กินฟรี พร้อมเขียนว่า "งงมากกกก เกิดแต่กับฉัน ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ คอมเมนต์ได้เลยนะคะ"
ในคลิป เจ้าของร้านเปิดภาพเชตของอินฟลูเอนเซอร์ที่ทักมาทางเพจร้าน โดยมีการขู่ว่า "ถ้าจ่ายเงินเองแล้วไม่อร่อย จะทำคลิปรีวิวให้ร้านคุณเสียเลย" พร้อมย้ำว่า "1 ดาวให้แล้วมันขึ้นยากนะคะ"
ภาพจาก TikTok @saro.life
เจ้าของร้านเล่าว่า มีคนทักเข้ามาในแชตเพจร้าน แอดมินจึงโทร.มาแจ้งตน โดยอีกฝ่ายแนะนำตัวว่าเป็นเพจที่มีผู้ติดตาม 3 แสนคนในเฟซบุ๊ก และมีผู้ติดตามใน TikTok อีก 1.2 แสนคน อยากเข้ามารีวิวร้านให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอให้ร้านสนับสนุนอาหาร 7 อย่าง และเครื่องดื่ม 4 แก้ว แบ่งเป็นน้ำผลไม้ 2 แก้ว มัจฉะมะพร้าว 1 แก้ว และมัจฉะลาเต้ 1 แก้ว ส่วนอาหารขอกุ้งแม่น้ำเผาชุดใหญ่ อีก 6 อย่างจะไปสั่งเองที่หน้าร้าน
ภาพจาก TikTok @saro.life
ทางร้านตอบกลับไปว่าไม่มีนโยบายให้ทานฟรีเพื่อแลกรีวิว แต่อีกฝ่ายกลับขู่ว่าถ้าไม่สนับสนุนค่าอาหาร จะขอคิดค่ารีวิว 25,000 บาท และถ้าจ่ายเงินเองแล้วไม่อร่อย จะทำคลิปให้ร้านเสีย ก่อนทิ้งท้ายว่า "ได้ เดี๋ยวเจอกันเลยค่ะ ร้านคุณยับแน่นอน ไม่อยากลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ ทางเราไม่ได้ขอกินฟรีนะคะ แลกกับการรีวิว ทางเพจเราลูกค้าตามไปกินเยอะค่ะ ตามนั้นค่ะ เสียเวลาค่ะ"
ภาพจาก TikTok @saro.life
เจ้าของร้านบอกว่าร้านไม่เคยจ้างใครมารีวิว ถ้ามีคนสมัครใจมาก็ยินดีต้อนรับและดูแลอย่างดี แต่ไม่มีนโยบายให้มาทานฟรี พอเจอว่าถ้าไม่ให้กินฟรีจะคิดค่ารีวิว 25,000 บาท ก็งงว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอ
เจ้าของร้านบอกว่าเจอแบบนี้ไม่โอเคอย่างแรง ตั้งคำถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายมิจฉาชีพหรือเปล่า ขอกินฟรีแบบนี้ก็ได้เหรอ ที่ผ่านมายอมมาทุกอย่างแล้ว แต่เรื่องนี้ไม่ยอม พร้อมลั่นว่า "ขอโทษนะ สันดานเสีย" และบอกว่าถ้าอีกฝ่ายยังไม่จบ คงต้องดำเนินคดีแน่นอน
ภาพจาก TikTok @saro.life
ภาพจาก TikTok @saro.life
ท้ายคลิปเจ้าของร้านยังถามคนทำร้านอาหารด้วยกันว่า ถ้าเคยเจอแบบนี้รับมือกันยังไง เพราะเปิดร้านมา 4-5 ปี ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน