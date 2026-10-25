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บุ๋ม ปนัดดา หัวใจแหลกสลาย ยันทุกคนไว้ใจคนไม่ผิด มีแค่ตนที่พลาด เพราะไว้ใจ


          บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ หัวใจแตกสลายไปหมด รับเพิ่งรู้พร้อมทุกคนในหลายเรื่อง ย้ำทุกคนไม่ได้ไว้ใจคนผิด มีแค่ตนที่พลาด..เพราะความเชื่อใจ


บุ๋ม ปนัดดา

           จากกรณีมีกระแสข่าวเรื่องการรุกป่า 100 ไร่ ที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ของ ก๊อต อธิป สามี บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งฝ่ายชายอ้างว่าเป็นการเช่าสิทธิ์แบบปีต่อปีนั้น

           ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (24 ตุลาคม 2569) บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี  ถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า "บุ๋มกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อชี้แจงในวันอังคาร หลายเรื่องบุ๋มก็เพิ่งทราบพร้อมทุกคน และตอนนี้หัวใจมันแตกสลายไปหมด สิ่งนึงที่บุ๋มสามารถยืนยันได้ในตอนนี้ คือทุกคนไม่ได้ใว้ใจคนผิด มีแต่บุ๋มคนเดียวที่พลาดเพราะความเชื่อใจ"

บุ๋ม ปนัดดา



           ทั้งนี้ พบว่ามีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม โดยมีทั้งฝั่งที่ให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา ว่าในชีวิตหนึ่งมันมีอะไรที่ต้องเจอ แต่เชื่อว่าบุ๋มจะผ่านมันไปได้ ขณะที่อีกฝั่งแม้จะมีความเชื่อใจในตัวบุ๋ม แต่ก็อยากฟังคำชี้แจงในการแถลงข่าวหลังจากนี้ 

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี




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บุ๋ม ปนัดดา หัวใจแหลกสลาย ยันทุกคนไว้ใจคนไม่ผิด มีแค่ตนที่พลาด เพราะไว้ใจ โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 10:28:03 3,040 อ่าน
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