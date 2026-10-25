บทสรุป อินฟลูฯ ขอกินฟรี ขู่เรียกค่ารีวิว เช็กประวัติพบเอี่ยวบัญชีม้า เตือนร้านอาหารอื่น ๆ

บทสรุป เพจสลิ้งแตกทักขอกินฟรี ยอมขอโทษร้านแล้ว แต่มีจุดเอ๊ะ เจ้าของร้านชี้เช็กประวัติพบเอี่ยวบัญชีม้า เตือนร้านอาหารอื่น ๆ
จากกรณีที่ คุณเค้ก เจ้าของร้านประกาย บางใหญ่ ออกมาเล่าประสบการณ์ถูกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเพจ 3 แสน และผู้ติดตามใน TikTok 1.2 แสน ทักมาขอกินฟรีแลกรีวิว แต่ทางร้านไม่ยอมจึงแสดงท่าทีสลิ้งแตก เรียกค่ารีวิว 25,000 บาท พร้อมขู่จะรีวิว 1 ดาวให้ร้านเสียหาย หายไม่จ่าย
หลังมีประเด็น พบว่าชาวเน็ตจำนวนมากต่างาพากันคาดเดาถึงเพจต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นคู่กรณี จนมีหลายเพจโดนทัวร์จอดจนต้องรีบออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เพจของตนเองจริง ๆ เพราะแม้จะใช้ภาพเป็นสีออกดำ ๆ คล้ายภาพแชตที่ทางร้านนำมาเปิดเผย แต่จำนวนผู้ติตดามนั้นไม่ตรงกัน
ภาพจาก TikTok @saro.life
เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ไหน และทางร้านจะออกมาเฉลยหรือไม่ว่าคู่กรณีคือเพจใด ล่าสุด (25 ตุลาคม 2569) ทางเจ้าของร้านประกาย บางใหญ่ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ชี้ว่าหลังมีประเด็นทางอินฟลูฯ ได้หลังไมค์เข้ามาขอโทษแล้ว พร้อมขอให้ตนลบคลิป และไม่เปิดชื่อเพจ ซึ่งฝั่งตนไม่ลบคลิป แต่ก็ยินดีที่จะไม่เผยชื่อเพจ เพราะขี้เกียจมีประเด็น
พร้อมกับทิ้งท้ายว่า "ลานจอดรถทัวร์แยกย้าย เพจ ปสด. อย่าไปสนใจ"
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายเมื่อหลายคนมองว่า จริง ๆ ร้านจุดประเด็นแล้วก็ควรเปิดชื่อเพจที่กล่าวอ้าง รวมถึงทางเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ที่ระบุว่า "จริงๆ ควรเปิดนะครับ"
ภาพจาก TikTok @saro.life
ขณะที่กระแสคอมเมนต์บางส่วนเริ่มตั้งข้อสงสัย ว่าเพจที่ถูกกล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เหตุใดจึงไม่เปิดชื่อ จะเป็นเพราะเคลียร์กับร้านจบแล้วจริง ๆ หรือเพจที่ว่าไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกกันแน่ จึงอยากให้ร้านออกมาเผยข้อมูลให้ชัดเจน มิเช่นนั้นอาจเจอกระแสตีกลับ
ทั้งนี้ ต่อมาทางเจ้าของร้านร้านได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า "มาถามเอาที่ร้านเด้อ ไม่ส่งผ่านแชท แต่เปิดให้ดูได้ เดี้ยวโดน pdpa จ้าาาาา"
ล่าสุด (25 ตุลาคม) ทางเจ้าของร้านให้ข้อมูลกับเพจโหนกระแสเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาขอรีวิวอะไรแบบนี้เลย มีแค่ให้เราซัพพอร์ตค่าอาหาร แต่ขอแบบเก็บเงินอย่างนี้ไม่มี เมื่อตนเช็กดูเฟซบุ๊กที่เขาทักมา รวมถึงเสิร์ชชื่อใน TikTok พบว่าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่ใช่เพจ ขณะที่ TikTok มีผู้ติดตามเยอะเกือบ 1.2 แสน แต่ไม่มีเอ็นเกจเมนต์
เมื่อเช็กลึกลงไปพบว่าเป็น TikTok บัญชีซื้อขายช่อง ขณะที่เฟซบุ๊กก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อย เมื่อลองเสิร์ชดูก็พบว่าเป็นบัญชีที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้า จึงสรุปเอาเองว่าเป็นมิจฉาชีพ เราเลยไม่เอา แต่พอปฏิเสธกลับเจอปัญหาเลยมาโพสต์เตือนภัย
ภาพจาก TikTok @saro.life
ทั้งนี้ หลังคู่กรณีโทร. มาขอโทษและให้ลบครบ ตนยังยุ่งอยู่เลยยังไม่ทันได้คุยอะไร ส่วนเรื่องการดำเนินคดี ทางเรามีหลักฐานอยู่แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะไปแจ้งความเมื่อใด อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารอื่น ๆ ด้วยว่า หากมีใครขอทักมา ขอสนับสนุนการรีวิว ให้เช็กดี ๆ ว่าโอเคไหม อยากให้คิดทวนให้รอบด้าน เห็นแค่ช่องกับเอ็นเกจเมนต์แล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ
ขณะเดียวกับพบว่าทางเจ้าของร้านได้ขึ้นสตอรี่ในเฟซบุ๊ก เผยว่าอยู่ระหว่างเข้าให้ข้อมูลกับทางสถานีตำรวจ
ขณะเดียวกับพบว่าทางเจ้าของร้านได้ขึ้นสตอรี่ในเฟซบุ๊ก เผยว่าอยู่ระหว่างเข้าให้ข้อมูลกับทางสถานีตำรวจ
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส