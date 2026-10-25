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บทสรุป อินฟลูฯ ขอกินฟรี ขู่เรียกค่ารีวิว เช็กประวัติพบเอี่ยวบัญชีม้า เตือนร้านอาหารอื่น ๆ
           บทสรุป เพจสลิ้งแตกทักขอกินฟรี ยอมขอโทษร้านแล้ว แต่มีจุดเอ๊ะ เจ้าของร้านชี้เช็กประวัติพบเอี่ยวบัญชีม้า เตือนร้านอาหารอื่น ๆ

อินฟลูขอกินฟรี

           จากกรณีที่ คุณเค้ก เจ้าของร้านประกาย บางใหญ่ ออกมาเล่าประสบการณ์ถูกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเพจ 3 แสน และผู้ติดตามใน TikTok 1.2 แสน ทักมาขอกินฟรีแลกรีวิว แต่ทางร้านไม่ยอมจึงแสดงท่าทีสลิ้งแตก เรียกค่ารีวิว 25,000 บาท พร้อมขู่จะรีวิว 1 ดาวให้ร้านเสียหาย หายไม่จ่าย 
           
           หลังมีประเด็น พบว่าชาวเน็ตจำนวนมากต่างาพากันคาดเดาถึงเพจต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นคู่กรณี จนมีหลายเพจโดนทัวร์จอดจนต้องรีบออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เพจของตนเองจริง ๆ เพราะแม้จะใช้ภาพเป็นสีออกดำ ๆ คล้ายภาพแชตที่ทางร้านนำมาเปิดเผย แต่จำนวนผู้ติตดามนั้นไม่ตรงกัน
           
อินฟลูขอกินฟรี
ภาพจาก TikTok @saro.life

           เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ไหน และทางร้านจะออกมาเฉลยหรือไม่ว่าคู่กรณีคือเพจใด ล่าสุด (25 ตุลาคม 2569) ทางเจ้าของร้านประกาย บางใหญ่ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ชี้ว่าหลังมีประเด็นทางอินฟลูฯ ได้หลังไมค์เข้ามาขอโทษแล้ว พร้อมขอให้ตนลบคลิป และไม่เปิดชื่อเพจ ซึ่งฝั่งตนไม่ลบคลิป แต่ก็ยินดีที่จะไม่เผยชื่อเพจ เพราะขี้เกียจมีประเด็น 
           
           พร้อมกับทิ้งท้ายว่า "ลานจอดรถทัวร์แยกย้าย เพจ ปสด. อย่าไปสนใจ"
           
           อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายเมื่อหลายคนมองว่า จริง ๆ ร้านจุดประเด็นแล้วก็ควรเปิดชื่อเพจที่กล่าวอ้าง รวมถึงทางเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ที่ระบุว่า "จริงๆ ควรเปิดนะครับ"
           
อินฟลูขอกินฟรี
ภาพจาก TikTok @saro.life

           ขณะที่กระแสคอมเมนต์บางส่วนเริ่มตั้งข้อสงสัย ว่าเพจที่ถูกกล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เหตุใดจึงไม่เปิดชื่อ จะเป็นเพราะเคลียร์กับร้านจบแล้วจริง ๆ หรือเพจที่ว่าไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกกันแน่ จึงอยากให้ร้านออกมาเผยข้อมูลให้ชัดเจน มิเช่นนั้นอาจเจอกระแสตีกลับ

อินฟลูขอกินฟรี

อินฟลูขอกินฟรี
           
           ทั้งนี้ ต่อมาทางเจ้าของร้านร้านได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า "มาถามเอาที่ร้านเด้อ ไม่ส่งผ่านแชท แต่เปิดให้ดูได้ เดี้ยวโดน pdpa จ้าาาาา"           

อินฟลูขอกินฟรี
                      
           ล่าสุด (25 ตุลาคม) ทางเจ้าของร้านให้ข้อมูลกับเพจโหนกระแสเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาขอรีวิวอะไรแบบนี้เลย มีแค่ให้เราซัพพอร์ตค่าอาหาร แต่ขอแบบเก็บเงินอย่างนี้ไม่มี เมื่อตนเช็กดูเฟซบุ๊กที่เขาทักมา รวมถึงเสิร์ชชื่อใน TikTok พบว่าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่ใช่เพจ ขณะที่ TikTok มีผู้ติดตามเยอะเกือบ 1.2 แสน แต่ไม่มีเอ็นเกจเมนต์            
                      
           เมื่อเช็กลึกลงไปพบว่าเป็น TikTok บัญชีซื้อขายช่อง ขณะที่เฟซบุ๊กก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อย เมื่อลองเสิร์ชดูก็พบว่าเป็นบัญชีที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้า จึงสรุปเอาเองว่าเป็นมิจฉาชีพ เราเลยไม่เอา แต่พอปฏิเสธกลับเจอปัญหาเลยมาโพสต์เตือนภัย            

อินฟลูขอกินฟรี
ภาพจาก TikTok @saro.life
                      
           ทั้งนี้ หลังคู่กรณีโทร. มาขอโทษและให้ลบครบ ตนยังยุ่งอยู่เลยยังไม่ทันได้คุยอะไร ส่วนเรื่องการดำเนินคดี ทางเรามีหลักฐานอยู่แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะไปแจ้งความเมื่อใด อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารอื่น ๆ ด้วยว่า หากมีใครขอทักมา ขอสนับสนุนการรีวิว ให้เช็กดี ๆ ว่าโอเคไหม อยากให้คิดทวนให้รอบด้าน เห็นแค่ช่องกับเอ็นเกจเมนต์แล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ

            ขณะเดียวกับพบว่าทางเจ้าของร้านได้ขึ้นสตอรี่ในเฟซบุ๊ก เผยว่าอยู่ระหว่างเข้าให้ข้อมูลกับทางสถานีตำรวจ

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

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บทสรุป อินฟลูฯ ขอกินฟรี ขู่เรียกค่ารีวิว เช็กประวัติพบเอี่ยวบัญชีม้า เตือนร้านอาหารอื่น ๆ อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2569 เวลา 11:46:31 5,980 อ่าน
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