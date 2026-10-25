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สั่งตำปูม้ามากิน สะดุดตาเส้นบางอย่างเกาะอยู่พรึ่บ คนเฉลยแล้วคืออะไร สรุปอันตรายไหม


           ลูกค้าโพสต์ถามหลังสั่งตำปูม้ามากิน แต่สะดุดตากับสิ่งปริศนาลักษณะเป็นเส้นเกาะอยู่พรึ่บ ก่อนมีชาวเน็ต เข้ามาเฉลยว่าอาจเป็นอะไร กินแล้วเป็นอันตรายไหม

ปูม้า


           วันที่ 24 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanaphon Fluke โพสต์ภาพลงในกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" พร้อมระบุข้อความว่า "สั่งตำปูม้ามากิน เจอแบบนี้ คืออะไรเหรอครับ

           จากภาพที่โพสต์ พบปูม้าถูกวางอยู่บนกระดาษทิชชู โดยบริเวณด้านข้างของตัวปูมีสิ่งลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ ขดไปมาเกาะรวมกันเป็นกลุ่ม ขณะที่บริเวณด้านในของปูมีส่วนเนื้อสีขาวให้เห็น 


ปูม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanaphon Fluke

           หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลในคอมเมนต์ โดยระบุว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็น ท่อของกลุ่มหนอนท่อ/หนอนแปรง (Keelworm) ซึ่งเป็นหนอนทะเลในอันดับหนอนปล้อง และสร้างท่อเป็นที่อาศัยยึดเกาะอยู่กับวัตถุที่มีความแข็ง หรือผิวด้านนอกของสัตว์ทะเลที่มีเปลือกหรือกระดอง

           นอกจาก ยังมีคอมเมนต์ที่ตั้งข้อสังเกตถึงขั้นตอนการเตรียมปู เช่น "แม่ค้าไม่ได้ล้างปูทำความสะอาดให้ดีหรือไง" และ "ถึงไม่อันตรายแต่ก็ยึยุดีร้านทำความสะอาดไม่ดี" หลายคนมองว่า แม้สิ่งดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ก็ควรเป็นเรื่องของมาตรฐานความสะอาด พร้อมมีคนบอกว่า ก่อนนำมาเสิร์ฟควรขัดออก หากขัดไม่ออกก็ไม่ควรนำมาใส่จานเสิร์ฟให้ลูกค้าเช่นนี้

ปูม้า

ปูม้า

ปูม้า

ปูม้า

ปูม้า

ปูม้า



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สั่งตำปูม้ามากิน สะดุดตาเส้นบางอย่างเกาะอยู่พรึ่บ คนเฉลยแล้วคืออะไร สรุปอันตรายไหม โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 15:54:54 1,704 อ่าน
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