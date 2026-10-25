อดีตดารา AV เปิดใจเหตุออกจากวงการฟ้าผ่า คู่หมั้นขู่บุกกองถ่าย จนต้องทิ้งงานกลางคัน

โคฮาคุ อุตะ อดีตดารา AV ญี่ปุ่น เปิดใจครั้งแรกในรอบ 12 ปี เผยเบื้องหลังออกจากวงการฟ้าผ่า เหตุคู่หมั้นติด GPS ตามตัว จนต้องทิ้งงานกลางคัน
วันที่ 24 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า โคฮาคุ อุตะ (Kohaku Uta) คืออดีตดารา AV ชาวญี่ปุ่น ที่เคยได้รับฉายาว่า "มาเอดะ อัตสึโกะ สายดาร์ก" จากหน้าตาหวาน ๆ แต่ผลงานจัดจ้าน จนมีแฟน ๆ ชื่นชอบจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2557 หนุ่ม ๆ มีอันต้องช็อกกันหนัก เมื่อจู่ ๆ เธอก็ประกาศอำลาวงการ โดยต้นสังกัดเป็นคนแจ้งข่าวดังกล่าวอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
อย่างไรก็ตาม หลังเวลาผ่านมา 12 ปี ในที่สุด โคฮาคุ อุตะ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่น Shukan SPA ! เผยเบื้องหลังเหตุการณ์นั้นเป็นครั้งแรกว่า จริง ๆ เธอตั้งใจจะออกจากวงการอยู่แล้วในช่วงปลายปีนั้น แต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซะก่อน
ภาพจาก Instagram uta0214khk
โคฮาคุ อุตะ เผยว่า ตอนนั้นเธอมีคู่หมั้นแล้ว และตกลงกับต้นสังกัดไว้ตั้งแต่แรกว่าจะออกจากวงการในเดือนธันวาคม 2557 อันที่จริงคู่หมั้นก็รู้ว่าเธอทำงานเป็นดารา AV แต่ก็ไม่เคยยอมรับได้ ยิ่งใกล้วันแต่งงาน เขาก็ยิ่งหวาดระแวง แม้เธอจะรายงานอยู่ตลอดว่าอยู่ที่ไหน บอกล่วงหน้าเสมอว่าจะไปไหน เขาก็ไม่เชื่อ
จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อเธอรับงานใหญ่ไว้เรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยสถานที่ถ่ายทำและรายชื่อนักแสดงได้ เธอจึงไม่ได้บอกอะไรเขา แต่ไม่คิดว่าคู่หมั้นจะแอบติดตั้ง GPS ติดตามตัวเธอไว้ ก่อนส่งระดมส่งข้อความมาถามว่า "ทำไมเธอไปอยู่ที่แบบนั้น" แถมยังขู่จะบุกมาที่กองถ่ายด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกองถ่ายมีทั้งนักแสดงหญิงหลายคนและทีมงาน หากอยู่ ๆ มีคนนอกบุกเข้ามาในที่แบบนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ สุดท้ายเธอเลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่ออกมา
ภาพจาก Instagram uta0214khk
การที่อยู่ ๆ เธอก็ทิ้งงานไปกลางคันทำให้ต้นสังกัดโกรธจัด จึงประกาศทันทีว่าเธอตัดสินใจออกจากวงการแล้ว สุดท้ายเมื่อเรื่องมาถึงจุดที่แก้ไขอะไรไม่ได้ เธอทำได้แค่ยืนยันข่าวนั้นผ่านโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กับคู่หมั้นหนุ่มไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้เธอจะเลิกทำงาน AV เขาถึงขั้นขังเธอไว้ในบ้าน สั่งห้ามออกนอกเขจชินจูกุ สามารถไปเจอได้แค่เพื่อนสนิทเท่านั้น ต่อมาเธอซูบผอมลงอย่างมาก จนครั้งหนึ่งขณะไปที่ร้าน DVD ในย่านอากิฮาบาระ เจ้าของร้านจำเธอได้และเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่า "คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ผมนึกว่าคุณโดนจับเข้าคุกเพราะยาเสพติดซะอีก"
ภาพจาก Instagram uta0214khk
เมื่อถูกถามว่าเคยคิดจะกลับมาเป็นนักแสดง AV อีกหรือไม่ โคฮาคุ อุตะ ส่ายหน้าและตอบว่า "ฉันคิดว่าตอนนี้คงไม่มีตลาดสำหรับเธอแล้ว" โดยปัจจุบันเธอทำงานเป็นพนักงานในบริษัทของเพื่อน
"ตอนนี้ฉันทำสิ่งที่อยากทำได้อย่างอิสระ ฉันชอบสัมผัสสิ่งใหม่ ๆ และสนุกกับแรงกระตุ้นที่ได้จากสิ่งต่าง ๆ ต่อจากนี้ก็อยากลองทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบดู" โคฮาคุ อุตะ เผย
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday