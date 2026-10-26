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กสิกรไทย เปิด 2 เหตุผลชัด ๆ ระบุทำไมสลิปโอนเงินให้อนุทิน 7 ล้าน ถึงเป็นของปลอม

          เปิด 2 เหตุผลที่ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า คือสลิปปลอมที่บอกว่าเป็นการโอนเงินให้อนุทิน 7 ล้านบาท

อนุทิน ปมสลิปปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

          วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ธนาคารกสิกรไทย ชี้แจงประเด็นสลิปการโอนเงิน 7 ล้านบาทไปยังบัญชีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าไม่เป็นความจริง พร้อมชี้แจง 2 เหตุผล ดังนี้

อนุทิน ปมสลิปปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

          1. ธนาคารไม่พบเลขที่บัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบัญชีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในระบบของธนาคารกสิกรไทย

          2. การโอนเงินผ่านช่องทาง K PLUS สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน

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กสิกรไทย เปิด 2 เหตุผลชัด ๆ ระบุทำไมสลิปโอนเงินให้อนุทิน 7 ล้าน ถึงเป็นของปลอม อัปเดตล่าสุด 26 ตุลาคม 2569 เวลา 12:19:42 1,586 อ่าน
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