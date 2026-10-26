กสิกรไทย เปิด 2 เหตุผลชัด ๆ ระบุทำไมสลิปโอนเงินให้อนุทิน 7 ล้าน ถึงเป็นของปลอม

เปิด 2 เหตุผลที่ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า คือสลิปปลอมที่บอกว่าเป็นการโอนเงินให้อนุทิน 7 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
2. การโอนเงินผ่านช่องทาง K PLUS สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ธนาคารกสิกรไทย ชี้แจงประเด็นสลิปการโอนเงิน 7 ล้านบาทไปยังบัญชีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าไม่เป็นความจริง พร้อมชี้แจง 2 เหตุผล ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
1. ธนาคารไม่พบเลขที่บัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบัญชีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในระบบของธนาคารกสิกรไทย
2. การโอนเงินผ่านช่องทาง K PLUS สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน