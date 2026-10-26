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เมียแค่ไปห้องน้ำ กลับมาผัวหาย-โผล่เวทีหาคู่ ซ้ำเจอสาวที่ถูกใจ วีนจนวงแตก

          ชายจีนแสบ รอจังหวะเมียเผลอ ไปเข้าห้องน้ำ ดอดขึ้นเวทีหาคู่ อ้างเป็นพ่อหม้ายลูกติด เจอสาวที่ถูกใจด้วย เมียโผล่มาทำวงแตก

ชายจีนขึ้นเวทีหาคู่

          ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณพ่อบ้านจะอาศัยจังหวะที่ภรรยาหายไปทำธุระส่วนตัว เพื่อใช้เวลาทำเรื่องต่าง ๆ แบบที่ใจต้องการ อาจจะเดินดูของ คุยโทรศัพท์ หรือส่องดูอะไรบนโซเชียล แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อ เมื่อฝั่งภรรยากลับมาอีกที พบว่าสามีหายไปไม่พอ แต่ดันไปโผล่ขึ้นเวทีหาคู่ จีบสาวอื่นซึ่ง ๆ หน้า

          วันที่ 25 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ SAOstar รายงานเหตุการณ์สุดวุ่นวายซึ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล เมื่อชายหนึ่งได้ขึ้นเวทีหาคู่ พร้อมแนะนำตัวว่าอายุ 51 ปี ตอนนี้โสด หย่ากับเมียมาตั้งแต่ปี 2555 มีลูกชายและลูกสาว 2 คน แม้ในความเป็นจริงตัวเองจะมีเมียอยู่เป็นตัวเป็นตน แถมเมียที่ว่าก็เพิ่งจะเดินไปเข้าห้องน้ำ

          เขาอ้างว่าตั้งใจขึ้นมาเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งบนเวทีโดยเฉพาะ พร้อมโปรโมตตัวเองว่า "ผมก็แค่คนทำงานธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ผมเคยประสบความสำเร็จที่เซี่ยงไฮ้ และตอนนี้ก็ยังประสบความสำเร็จอยู่"
 
          ข้อมูลจาก SCMP ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ภายในงาน "จับคู่ของป้าหวัง" ที่เมืองเบ็งปู้ มณฑลอานฮุย ทางตอนกลางของจีน รูปแบบงานคือเชิญผู้เข้าร่วมขึ้นเวทีมาบอกสเปกคู่ในฝัน ส่วนผู้ชมที่ตรงสเปกก็ก้าวออกมาได้ทันที ส่วนผู้ดำเนินรายการคือ "ป้าหวัง" หรือ จ้าว เหมย พิธีกรชื่อดังวัย 63 ปี  

ชายจีนขึ้นเวทีหาคู่
ภาพจาก Weibo

          หลังจากที่ชายคนนี้แนะนำตัว โดยแสดงความสนใจในตัวผู้หญิงที่รอเลือกคู่อยู่บนเวที ก็มีผู้หญิงอีกคนที่สนใจในตัวเขาเดินขึ้นมาบนเวทีด้วยเช่นกัน แต่แทนที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่ง ชายคนนี้กลับบอกว่าอยากทำความรู้จักผู้หญิงทั้ง 2 คนไปพร้อม ๆ กัน จนป้าหวังแซวว่า "คุณขึ้นมาเพื่อผู้หญิงคนนี้ ส่วนเธอก็ขึ้นมาเพื่อคุณ นี่กำลังกลายเป็นรักสามเส้าแล้ว"

ชายจีนขึ้นเวทีหาคู่
ภาพจาก Weibo

          ตอนนั้นเองที่สถานการณ์พลิกผัน เมื่อเมียตัวจริงของชายคนดังกล่าวปรากฏตัวขึ้น แต่ฝ่ายชายกลับพูดหน้าตาเฉยว่า "ผมไม่ได้ต้องการเธอ ผมไม่ได้แต่งงานกับเธอ"

          งานนี้ทำเอาป้าหวังถึงกับของขึ้น ประกาศกลางเวทีว่า "ฉันบอกแล้วว่าเฉพาะคนโสดเท่านั้นที่ขึ้นเวทีได้ ภรรยาคุณเพิ่งไปเข้าห้องน้ำ คุณก็รีบขึ้นมาบนนี้ คุณนี่นั่งนิ่ง ๆ ไม่ได้เลยหรือไง"

ชายจีนขึ้นเวทีหาคู่
ภาพจาก Weibo

          ต่อมาในวันที่ 2 เมษายน พยานในเหตุการณ์เล่าให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กุ้ยโจวฟังว่า เมื่อฝั่งเมียเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาเห็นผัวอยู่บนเวที ก็ทะเลาะกันรุนแรงจนถึงขั้นลงไม้ลงมือ โดยฝ่ายหญิงยังข่วนหน้าเขาพร้อมแจ้งตำรวจมาจัดการ 

          "ผู้ชายคนนี้เหลือเชื่อจริง ๆ ตอนเมียกลับมาแล้วเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เธอก็แจ้งตำรวจ แล้วบอกว่า 'เขามีเมียแล้ว และฉันคือเมียเขา' สุดท้ายเธอถึงขั้นข่วนหน้าเขาเลย" 

          ทั้งนี้ ตามปกติผู้เข้าร่วมงานหาคู่มักต้องลงนามในหนังสือยืนยันสถานะโสดก่อนขึ้นเวที โดยป้าหวังเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่า "อันที่จริงเรากำหนดให้ทุกคนลงนามในหนังสือยืนยันสถานะโสด พร้อมเลขบัตรประจำตัวและชื่อ ผู้เข้าร่วมต้องอายุเกิน 18 ปี และยังไม่แต่งงาน ถึงจะขึ้นเวทีมาพูดคุยกันได้"

          เรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตจีนถึงกับไม่อยากเชื่อ แห่คอมเมนต์ว่า "ขนาดคนเขียนบทยังไม่กล้าเขียนพล็อตแบบนี้เลย" และ "นึกว่ากำลังดูละครแนวตั้งไร้สาระสักเรื่อง แต่กลายเป็นว่าชีวิตจริงดราม่ายิ่งกว่า" 

          ขณะที่อีกคนมองว่า "คนที่น่าสงสารที่สุดน่าจะเป็นผู้หญิงบนเวที เธอแค่มาหาคู่ที่สามารถมอบความไว้วางใจได้ แต่เกือบกลายเป็นมือที่สามในชีวิตคู่ของคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ"


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP, SAOstar
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เมียแค่ไปห้องน้ำ กลับมาผัวหาย-โผล่เวทีหาคู่ ซ้ำเจอสาวที่ถูกใจ วีนจนวงแตก โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2569 เวลา 14:22:32 1,240 อ่าน
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