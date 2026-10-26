พีชชี่ เล่านาทีระทึก ถูกชิงทรัพย์กลางวันแสก ๆ ที่สเปน พอได้ฟังที่ พนง. เล่า ยิ่งน่าตกใจซ้ำ

พีชชี่ เล่าประสบการณ์ โจรกระชากนาฬิกากลางวันแสก ๆ กลางบาร์เซโลนา ด้านพนักงานร้านใกล้จุดเกิดเหตุเผยดีเทลชวนตกใจ นักท่องเที่ยวโดนกันบ่อย ทำกันเป็นเวลา
ภาพจาก YouTube PEACHII
เหตุการณ์เริ่มต้นจากการออกไปหาอะไรกินในช่วงเช้า ก่อนเดินกลับโรงแรมผ่านถนนด้านหลังโรงแรม ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่มากนัก แต่บริเวณดังกล่าวดูเป็นย่านพลุกพล่าน มีผู้คนเดินอยู่ตลอด ร้านค้าและคาเฟ่เปิดให้บริการ จึงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยวหรืออันตราย
ระหว่างเดินกลับ ทั้งคู่เดินผ่านซอยเล็ก ๆ ก่อนจะออกมาบริเวณหนึ่งและหยุดดูร้านค้า เนื่องจากเห็นว่าร้านดังกล่าวน่ารักและพูดคุยกันว่าวันรุ่งขึ้นอาจกลับมากินบรันช์ที่ร้านนี้
ช่วงเวลาที่หยุดเดินเพียงชั่วครู่ กลับกลายเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งเข้ามาประชิดตัวพี่เบิร์ดในระยะใกล้มาก โดยทั้งคู่ไม่ทันรู้ตัวว่าชายคนดังกล่าวอาจเดินตามมาหรือเฝ้าดูอยู่ก่อนหน้านั้น
ภาพจาก YouTube PEACHII
ภาพจาก YouTube PEACHII
ภาพจาก YouTube PEACHII
เห็นคนร้ายวิ่งหนี ก่อนตัดสินใจหยุดไล่ตาม
หลังเกิดเหตุ ทั้งคู่ยังมองเห็นคนร้ายวิ่งหนีไปทางซอยด้านหน้า จึงถามกันว่าจะวิ่งตามหรือไม่ ก่อนตัดสินใจวิ่งตามไปช่วงหนึ่ง แม้บริเวณนั้นจะมีผู้คนอยู่จำนวนมาก แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ เหตุการณ์จึงกลายเป็นการไล่ตามกันอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มคิดว่า หากวิ่งต่อไปไกลจากจุดเกิดเหตุมากขึ้น อาจทำให้สถานการณ์เสี่ยงกว่าเดิม เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายจะมีอาวุธหรือมีคนอื่นรออยู่หรือไม่
ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างทางยังพบว่าคนร้ายมีจักรยานจอดเตรียมเอาไว้ เมื่อวิ่งไปถึงจุดหนึ่งเขากระโดดขึ้นจักรยานและหลบหนีไป ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจหยุดไล่ตามเพราะไม่มีทางรู้ได้ว่าหากไล่ตามเข้าไปในตรอกหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยจะเกิดอะไรขึ้นต่อ
ภาพจาก YouTube PEACHII
หลังจากนั้นทั้งคู่กลับมาที่บริเวณใกล้โรงแรมและเข้าไปนั่งในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ พร้อมพูดคุยถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อพูดคุยกับพนักงานร้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลับได้รับข้อมูลที่ทำให้รู้สึกตกใจมากกว่าเดิม โดยพนักงานระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยโจรมักจะก่อเหตุช่วง 09.00-12.00 น.
ภาพจาก YouTube PEACHII
นอกจากนี้ยังมีพนักงานหญิงคนหนึ่งเข้ามาพูดคุย หลังได้ยินเรื่องราวที่ทั้งคู่กำลังเล่ากัน โดยเธอระบุว่าเคยเห็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันบริเวณนั้นเมื่อเดือนก่อน และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
แม้สิ่งที่ถูกเอาไปจะเป็นเพียงทรัพย์สิน แต่พีชชี่มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในระยะประชิดมาก และไม่มีทางรู้ว่าคนร้ายอาจมีอาวุธหรือสถานการณ์อาจรุนแรงกว่านั้นหรือไม่
หลังหยุดไล่ตามยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นคนร้ายไปอีกทางหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางคนละทางกับที่ทั้งคู่เห็นคนร้ายวิ่งไปล่าสุด จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ และในสถานการณ์ที่กำลังตกใจ ทั้งคู่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยบอกข้อมูล หรืออาจเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่ สุดท้ายทั้งคู่ไม่ได้เดินตามต่อ และเลือกกลับไปที่โรงแรม เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนยังปลอดภัย
ภาพจาก YouTube PEACHII
เมื่อกลับถึงโรงแรม ทั้งคู่เข้าไปสอบถามพนักงานต้อนรับว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อ และควรไปสถานีตำรวจหรือไม่ พนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่า มีสถานีตำรวจให้เข้าไปติดต่อได้ แต่หากเดินทางไปแบบไม่ได้นัดหมายก็อาจต้องรอเป็นเวลานาน โดยที่นี่มีระบบจองคิวเพื่อเข้าไปดำเนินการลงทะเบียน จึงช่วยจองคิวให้เร็วที่สุดเป็นช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น ส่วนใครที่ต้องการไปแบบ Walk-in ก็สามารถลองไปได้เช่นกัน เพียงแต่มีโอกาสรอเป็นเวลานาน ทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าจะไปดำเนินการในวันรุ่งขึ้น
ระหว่างนั้นสิ่งที่พีชชี่ให้ความสำคัญอีกเรื่องคือ การตรวจสอบประกันเดินทาง โดยแนะนำให้คนที่กำลังจะเดินทางลองเช็กสิทธิที่ตัวเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นประกันเดินทางที่ซื้อไว้ หรือสิทธิประโยชน์ที่อาจติดมากับบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร รวมถึงบางกรณีที่ซื้อ eSIM ออนไลน์แล้วมีประกันพ่วงมาให้ด้วยในราคาไม่แพงมาก ถือเป็นทางเลือกที่ป้องกันเอาไว้ก่อนก็ดี
ภาพจาก YouTube PEACHII
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 พีชชี่ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์คลิปผ่านช่องยูทูบ PEACHII ในคลิปชื่อ "เตือนภัย!! หลงที่บาร์เซโลนา จนเจอโจรวิ่งราว | Lost & Found EP.5" โดย พีชชี่ และ ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป ออกมาเล่าประสบการณ์ระทึกระหว่างเดินทางไปบาร์เซโลนา ประเทศสเปน หลังถูกชายคนหนึ่งเข้าประชิดตัวและกระชากนาฬิกาไปกลางวันแสก ๆ ทั้งที่บริเวณดังกล่าวเป็นย่านที่มีผู้คน ร้านค้า และคาเฟ่อยู่โดยรอบ
เหตุการณ์เริ่มต้นจากการออกไปหาอะไรกินในช่วงเช้า ก่อนเดินกลับโรงแรมผ่านถนนด้านหลังโรงแรม ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่มากนัก แต่บริเวณดังกล่าวดูเป็นย่านพลุกพล่าน มีผู้คนเดินอยู่ตลอด ร้านค้าและคาเฟ่เปิดให้บริการ จึงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยวหรืออันตราย
ระหว่างเดินกลับ ทั้งคู่เดินผ่านซอยเล็ก ๆ ก่อนจะออกมาบริเวณหนึ่งและหยุดดูร้านค้า เนื่องจากเห็นว่าร้านดังกล่าวน่ารักและพูดคุยกันว่าวันรุ่งขึ้นอาจกลับมากินบรันช์ที่ร้านนี้
ช่วงเวลาที่หยุดเดินเพียงชั่วครู่ กลับกลายเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งเข้ามาประชิดตัวพี่เบิร์ดในระยะใกล้มาก โดยทั้งคู่ไม่ทันรู้ตัวว่าชายคนดังกล่าวอาจเดินตามมาหรือเฝ้าดูอยู่ก่อนหน้านั้น
ภาพจาก YouTube PEACHII
พีชชี่ เล่าว่า ชายคนดังกล่าวโผล่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะกระชากนาฬิกาจากข้อมือพี่เบิร์ดอย่างแรง จนบริเวณแขนมีรอยถลอกและเลือดออก เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาและใช้เวลาเพียงชั่วขณะ
ภาพจาก YouTube PEACHII
ภาพจาก YouTube PEACHII
เห็นคนร้ายวิ่งหนี ก่อนตัดสินใจหยุดไล่ตาม
หลังเกิดเหตุ ทั้งคู่ยังมองเห็นคนร้ายวิ่งหนีไปทางซอยด้านหน้า จึงถามกันว่าจะวิ่งตามหรือไม่ ก่อนตัดสินใจวิ่งตามไปช่วงหนึ่ง แม้บริเวณนั้นจะมีผู้คนอยู่จำนวนมาก แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ เหตุการณ์จึงกลายเป็นการไล่ตามกันอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มคิดว่า หากวิ่งต่อไปไกลจากจุดเกิดเหตุมากขึ้น อาจทำให้สถานการณ์เสี่ยงกว่าเดิม เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายจะมีอาวุธหรือมีคนอื่นรออยู่หรือไม่
ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างทางยังพบว่าคนร้ายมีจักรยานจอดเตรียมเอาไว้ เมื่อวิ่งไปถึงจุดหนึ่งเขากระโดดขึ้นจักรยานและหลบหนีไป ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจหยุดไล่ตามเพราะไม่มีทางรู้ได้ว่าหากไล่ตามเข้าไปในตรอกหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยจะเกิดอะไรขึ้นต่อ
ภาพจาก YouTube PEACHII
ช็อกซ้ำ พนักงานร้านใกล้จุดเกิดเหตุบอกเคยเห็นบ่อย แฉทำกันเป็นเวลา
หลังจากนั้นทั้งคู่กลับมาที่บริเวณใกล้โรงแรมและเข้าไปนั่งในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ พร้อมพูดคุยถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อพูดคุยกับพนักงานร้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลับได้รับข้อมูลที่ทำให้รู้สึกตกใจมากกว่าเดิม โดยพนักงานระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยโจรมักจะก่อเหตุช่วง 09.00-12.00 น.
ภาพจาก YouTube PEACHII
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังกลับไปสอบถามร้านค้าใกล้จุดเกิดเหตุว่ามีกล้องวงจรปิดหรือไม่ เนื่องจากต้องการดูว่ามีภาพเหตุการณ์หรือเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีหรือเปล่า แต่พบว่ากล้องของร้านมีอยู่จริง เพียงแต่กล้องหันเข้าด้านในร้าน ไม่ได้หันออกไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ยังมีพนักงานหญิงคนหนึ่งเข้ามาพูดคุย หลังได้ยินเรื่องราวที่ทั้งคู่กำลังเล่ากัน โดยเธอระบุว่าเคยเห็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันบริเวณนั้นเมื่อเดือนก่อน และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
แม้สิ่งที่ถูกเอาไปจะเป็นเพียงทรัพย์สิน แต่พีชชี่มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในระยะประชิดมาก และไม่มีทางรู้ว่าคนร้ายอาจมีอาวุธหรือสถานการณ์อาจรุนแรงกว่านั้นหรือไม่
หลังหยุดไล่ตามยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นคนร้ายไปอีกทางหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางคนละทางกับที่ทั้งคู่เห็นคนร้ายวิ่งไปล่าสุด จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ และในสถานการณ์ที่กำลังตกใจ ทั้งคู่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยบอกข้อมูล หรืออาจเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่ สุดท้ายทั้งคู่ไม่ได้เดินตามต่อ และเลือกกลับไปที่โรงแรม เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนยังปลอดภัย
ภาพจาก YouTube PEACHII
ข้อแนะนำหากเกิดเหตุ พร้อมแนะวิธีป้องกันแต่เนิ่น ๆ
เมื่อกลับถึงโรงแรม ทั้งคู่เข้าไปสอบถามพนักงานต้อนรับว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อ และควรไปสถานีตำรวจหรือไม่ พนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่า มีสถานีตำรวจให้เข้าไปติดต่อได้ แต่หากเดินทางไปแบบไม่ได้นัดหมายก็อาจต้องรอเป็นเวลานาน โดยที่นี่มีระบบจองคิวเพื่อเข้าไปดำเนินการลงทะเบียน จึงช่วยจองคิวให้เร็วที่สุดเป็นช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น ส่วนใครที่ต้องการไปแบบ Walk-in ก็สามารถลองไปได้เช่นกัน เพียงแต่มีโอกาสรอเป็นเวลานาน ทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าจะไปดำเนินการในวันรุ่งขึ้น
ระหว่างนั้นสิ่งที่พีชชี่ให้ความสำคัญอีกเรื่องคือ การตรวจสอบประกันเดินทาง โดยแนะนำให้คนที่กำลังจะเดินทางลองเช็กสิทธิที่ตัวเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นประกันเดินทางที่ซื้อไว้ หรือสิทธิประโยชน์ที่อาจติดมากับบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร รวมถึงบางกรณีที่ซื้อ eSIM ออนไลน์แล้วมีประกันพ่วงมาให้ด้วยในราคาไม่แพงมาก ถือเป็นทางเลือกที่ป้องกันเอาไว้ก่อนก็ดี