ย้อนปาฏิหาริย์ สาว 17 รอดจากเครื่องบินตก ทิ้งดิ่งกว่า 3 กม. - ซ้ำติดป่า 11 วัน

ย้อนเรื่องราวปาฏิหาริย์ สาว 17 ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเครื่องบินตก กลางป่าแอมะซอน อะไรทำให้เธอรอด และเธอใช้ชีวิตกลางป่าดงดิบมาได้ยังไงตลอด 11 วัน
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2514 ในวันคริสต์มาสอีฟ (24 ธันวาคม) เครื่องบินของสายการบินลันซา (LANSA) เที่ยวบิน 508 ที่มีผู้โดยสาร 92 คน ถูกฟ้าผ่าขณะบินอยู่เหนือประเทศเปรู ก่อนเครื่องบินจะแตกออกเป็นชิ้น ๆ กลางอากาศ และตกลงในป่าฝนแอมะซอน โดยจูเลียนถูกเหวี่ยงออกมาจากตัวเครื่อง และร่วงสู่ยอดไม้ในสภาพที่ยังรัดเข็มขัดนิรภัยติดกับเบาะนั่ง
จูเลียน เคยเล่าให้สำนักข่าว BBC ฟังว่า เธอจำได้ว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศรุนแรง ขณะติดอยู่ในพายุฝนฟ้าคะนอง และเห็นฟ้าแลบอยู่รอบตัว ขณะนั้นเธอกำลังจับมือแม่อยู่ ก่อนจะเห็นแสงสว่างจ้าจากเครื่องยนต์ตัวหนึ่ง โดยคำพูดสุดท้ายที่แม่บอกกับเธอคือ "มันจบแล้ว ทุกอย่างจบสิ้นแล้ว"
จากนั้นเครื่องบินก็ดิ่งลง เธอรู้ตัวอีกทีคือช่วงที่ร่างกำลังร่วงไปสู่ยอดไม้ของป่าฝน ก่อนจะหมดสติไป เมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่เพียงลำพัง กระดูกไหปลาร้าหัก และได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุด
ภาพจาก Instagram juliane_koepcke
ในวันที่ 4 เธอได้ยินเสียงแร้งบินลงมาเกาะ จึงรู้ทันทีว่ามีศพอยู่ใกล้ ๆ จากนั้นเธอพบกับที่นั่งแถวหนึ่งซึ่งมีผู้โดยสาร 3 คน สภาพศีรษะปักลงไปในดิน นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นศพ
เด็กสาวรวบรวมความกล้าเข้าไปตรวจดูว่ามีแม่ของเธออยู่ในนั้นหรือไม่ แต่ก็ไม่พบ จึงออกเดินต่อไป
จนถึงวันที่ 10 เธอเริ่มยืนได้ไม่มั่นคงแล้ว แต่ยังพยายามเดินไปตามริมแม่น้ำสายใหญ่ กระทั่งพบเรือลำหนึ่ง ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเป็นภาพหลอน แต่เมื่อได้ลองสัมผัสก็รู้ว่าเป็นของจริง
ใกล้ ๆ กันยังมีกระท่อมที่มีเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เธอจึงใช้น้ำมันกำจัดหนอนออกจากแผลที่แขน เพราะจำได้ว่าพ่อเคยราดน้ำมันก๊าดลงบนแผลติดเชื้อของสุนัขที่บ้าน
คืนนั้นเธอนอนในกระท่อม และตื่นมาพร้อมเสียงคนพูดคุยอยู่ข้างนอก ซึ่งเธอบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงของเหล่านางฟ้า คนกลุ่มนั้นช่วยทำแผล หาของให้กิน และพาเธอกลับสู่โลกภายนอก โดยตอนแรกพวกเขาคิดว่าเธอเป็นเทพธิดาแห่งสายน้ำ แต่เพราะจูเลียนพูดภาษาสเปนได้ จึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่าเธอรอดชีวิตมาจากเครื่องบินตก
ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม มีการพบร่างของแม่จูเลียน ซึ่งจากสภาพที่พบดูเหมือนว่าแม่จะรอดชีวิตจากเครื่องบินตกเช่นกัน แต่บาดเจ็บสาหัสเกินกว่าจะขยับตัวได้ สุดท้ายก็เสียชีวิตในหลายวันต่อมา
เรื่องราวของจูเลียนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ Miracles Still Happen และสารคดี Wings of Hope ผลงานของผู้กำกับ แวร์เนอร์ แฮร์ซ็อก ซึ่งตัวเขาเองก็เกือบได้อยู่บนเที่ยวบินมรณะนั้นด้วย หากไม่ได้เปลี่ยนกำหนดการเดินทางในนาทีสุดท้าย
วันที่ 25 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ LADbible พาย้อนเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับ จูเลียน เคิปเค (Juliane Koepcke) ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุเครื่องบินตกกลางป่าฝนแอมะซอน ประเทศเปรู ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 17 ปี ร่วงลงมาจากความสูงกว่า 3 กิโลเมตร ทั้งที่ยังคาดเข็มขัดติดอยู่กับเบาะนั่ง และต้องเอาชีวิตรอดในป่าเพียงลำพังนานถึง 11 วัน
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2514 ในวันคริสต์มาสอีฟ (24 ธันวาคม) เครื่องบินของสายการบินลันซา (LANSA) เที่ยวบิน 508 ที่มีผู้โดยสาร 92 คน ถูกฟ้าผ่าขณะบินอยู่เหนือประเทศเปรู ก่อนเครื่องบินจะแตกออกเป็นชิ้น ๆ กลางอากาศ และตกลงในป่าฝนแอมะซอน โดยจูเลียนถูกเหวี่ยงออกมาจากตัวเครื่อง และร่วงสู่ยอดไม้ในสภาพที่ยังรัดเข็มขัดนิรภัยติดกับเบาะนั่ง
จูเลียน เคยเล่าให้สำนักข่าว BBC ฟังว่า เธอจำได้ว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศรุนแรง ขณะติดอยู่ในพายุฝนฟ้าคะนอง และเห็นฟ้าแลบอยู่รอบตัว ขณะนั้นเธอกำลังจับมือแม่อยู่ ก่อนจะเห็นแสงสว่างจ้าจากเครื่องยนต์ตัวหนึ่ง โดยคำพูดสุดท้ายที่แม่บอกกับเธอคือ "มันจบแล้ว ทุกอย่างจบสิ้นแล้ว"
จากนั้นเครื่องบินก็ดิ่งลง เธอรู้ตัวอีกทีคือช่วงที่ร่างกำลังร่วงไปสู่ยอดไม้ของป่าฝน ก่อนจะหมดสติไป เมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่เพียงลำพัง กระดูกไหปลาร้าหัก และได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุด
จากการสอบสวนในเวลาต่อมาพบว่า จริง ๆ แล้วในตอนนั้นอาจมีคนอื่น ๆ อีก 14 คน ที่รอดชีวิตจากการที่เครื่องบินแตกกลางอากาศ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตระหว่างรอความช่วยเหลือ
ภาพจาก Instagram juliane_koepcke
สิ่งที่ทำให้จูเลียนรอดมาได้ คือความรู้เรื่องป่าฝนที่ได้รับจากพ่อแม่ โดยพ่อของเธอเป็นนักสัตววิทยา ส่วนแม่เคยศึกษาเรื่องนกเขตร้อน เธอจึงรู้ว่าต้องหาลำธารแล้วเดินไปตามน้ำ เพราะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ส่วนอาหารนั้นเธอมีเพียงลูกอม 1 ถุง ที่พบในจุดเครื่องบินตก ซึ่งไม่นานก็หมดลง
ในวันที่ 4 เธอได้ยินเสียงแร้งบินลงมาเกาะ จึงรู้ทันทีว่ามีศพอยู่ใกล้ ๆ จากนั้นเธอพบกับที่นั่งแถวหนึ่งซึ่งมีผู้โดยสาร 3 คน สภาพศีรษะปักลงไปในดิน นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นศพ
เด็กสาวรวบรวมความกล้าเข้าไปตรวจดูว่ามีแม่ของเธออยู่ในนั้นหรือไม่ แต่ก็ไม่พบ จึงออกเดินต่อไป
จนถึงวันที่ 10 เธอเริ่มยืนได้ไม่มั่นคงแล้ว แต่ยังพยายามเดินไปตามริมแม่น้ำสายใหญ่ กระทั่งพบเรือลำหนึ่ง ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเป็นภาพหลอน แต่เมื่อได้ลองสัมผัสก็รู้ว่าเป็นของจริง
ใกล้ ๆ กันยังมีกระท่อมที่มีเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เธอจึงใช้น้ำมันกำจัดหนอนออกจากแผลที่แขน เพราะจำได้ว่าพ่อเคยราดน้ำมันก๊าดลงบนแผลติดเชื้อของสุนัขที่บ้าน
คืนนั้นเธอนอนในกระท่อม และตื่นมาพร้อมเสียงคนพูดคุยอยู่ข้างนอก ซึ่งเธอบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงของเหล่านางฟ้า คนกลุ่มนั้นช่วยทำแผล หาของให้กิน และพาเธอกลับสู่โลกภายนอก โดยตอนแรกพวกเขาคิดว่าเธอเป็นเทพธิดาแห่งสายน้ำ แต่เพราะจูเลียนพูดภาษาสเปนได้ จึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่าเธอรอดชีวิตมาจากเครื่องบินตก
ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม มีการพบร่างของแม่จูเลียน ซึ่งจากสภาพที่พบดูเหมือนว่าแม่จะรอดชีวิตจากเครื่องบินตกเช่นกัน แต่บาดเจ็บสาหัสเกินกว่าจะขยับตัวได้ สุดท้ายก็เสียชีวิตในหลายวันต่อมา
เรื่องราวของจูเลียนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ Miracles Still Happen และสารคดี Wings of Hope ผลงานของผู้กำกับ แวร์เนอร์ แฮร์ซ็อก ซึ่งตัวเขาเองก็เกือบได้อยู่บนเที่ยวบินมรณะนั้นด้วย หากไม่ได้เปลี่ยนกำหนดการเดินทางในนาทีสุดท้าย
ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible