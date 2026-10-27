อินฟลูฯ สาวจีน ตกตึก 35 ชั้น รอดตายปาฏิหาริย์ นอน ICU 50 วัน ต้องตัดขา แต่ยังกลับมาแจ่มใสหลังรักษาตัวเป็นปี แฟน ๆ ส่งกำลังใจล้นหลาม
ภาพจาก Weibo
ทีมแพทย์ต้องผ่าตัดฉุกเฉินนานถึง 14 ชั่วโมง เพื่อยื้อชีวิตเธอไว้ จากนั้น หว่าน อันอัน ยังต้องนอนรักษาตัวในห้อง ICU อีก 50 วัน
ภาพจาก Weibo
อีกสิ่งที่ทำให้ปาฏิหาริย์เกิด คือความโชคดีในโชคร้าย ร่างของหว่าน อันอัน ตกลงมากระแทกใส่ต้นไม้และพุ่มไม้ ทำให้ลดแรงกระแทกลงไปได้มาก และที่น่ายินดีคือไม่มีการบาดเจ็บร้ายแรงที่หน้าและมือของเธอ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
"ความทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายฉัน แต่มีไว้เพื่อหล่อหลอมฉัน ชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรา แต่อยู่ที่ความกล้าที่จะเผชิญกับเศษเสี้ยวที่แตกสลาย และประกอบมันขึ้นมาใหม่"
หว่าน อันอัน บอกด้วยว่า ชีวิตของเธอไม่ได้เป็นของเธอคนเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ยังเป็นของคนจำนวนมากที่ช่วยเหลือเธอไว้ เธอจะใช้ชีวิตอย่างงดงามแทนคำขอบคุณถึงทุก ๆ คน ก่อนทิ้งท้ายว่า "สิ่งที่เสียไปแล้วจะไม่เสียไปอีก"
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับเธอที่สามารถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวมาได้ และยินดีที่ได้เห็นการเกิดใหม่ของเธอในครั้งนี้ รวมถึงอวยพรให้เธอพบเจอความสงบสุขในอนาคต
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า หว่าน อันอัน อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีน วัย 27 ปี จากมณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังกลับมาโพสต์คลิปอีกครั้ง หลังหายไปนานเกือบ 17 เดือน จากเหตุตกตึก 35 ชั้น ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้หญิงสาวถึงกับเอ่ยปากว่า "เหมือนเกิดใหม่"
ภาพจาก Weibo
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2568 หว่าน อันอัน อินฟลูเอนเซอร์สาวสวย กลายมาเป็นข่าวดังหลังประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากตึกชั้นที่ 35 แม้จะรอดชีวิตและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่สภาพของหญิงสาวสาหัสมาก ทั้งกระดูกหักหลายแห่ง มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอและอวัยวะภายใน รวมถึงสูญเสียขาขวาท่อนล่าง
ทีมแพทย์ต้องผ่าตัดฉุกเฉินนานถึง 14 ชั่วโมง เพื่อยื้อชีวิตเธอไว้ จากนั้น หว่าน อันอัน ยังต้องนอนรักษาตัวในห้อง ICU อีก 50 วัน
ภาพจาก Weibo
ด้านนายแพทย์ซิงเว่ย ผู้ทำการรักษา เผยว่า การรักษาประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย นอกจากขาท่อนล่างที่ต้องตัดออกแล้ว โดยพื้นฐานนับว่าการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ ฟื้นตัวแล้ว
อีกสิ่งที่ทำให้ปาฏิหาริย์เกิด คือความโชคดีในโชคร้าย ร่างของหว่าน อันอัน ตกลงมากระแทกใส่ต้นไม้และพุ่มไม้ ทำให้ลดแรงกระแทกลงไปได้มาก และที่น่ายินดีคือไม่มีการบาดเจ็บร้ายแรงที่หน้าและมือของเธอ
ก่อนเกิดเรื่องครั้งนั้น หว่าน อันอัน เป็นคนดังที่มีผู้ติดตามราว 1 แสนคน แฟน ๆ ต่างชื่นชอบหน้าตาและการร้องคัฟเวอร์เพลงของเธอ ขณะที่คลิปคัมแบ็กล่าสุดมียอดไลก์ถึง 1.7 ล้านครั้ง ความคิดเห็นกว่า 1 แสนรายการ และยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 แสนคน
ภาพจาก Weibo
ปัจจุบันเธอฟื้นตัวเกือบสมบูรณ์แล้ว หว่าน อันอัน ยังคงทำกายภาพบำบัดทุกวัน และวางแผนจะใส่ขาเทียมเร็ว ๆ นี้ โดยเธอมองอนาคตในแง่ดีว่า "ฉันยังเดินไปในที่ที่อยากไปได้ และถ้าเดินไม่ไหวก็แค่เรียกแท็กซี่"
ภาพจาก Weibo
หว่าน อันอัน เล่าว่า ช่วงเวลาหลังเกิดเหตุคือวันที่ยากลำบาก โดยเฉพาะตอนที่รู้สึกเจ็บปวดรุนแรงไปทั่วทั้งตัวขณะที่แผลกำลังค่อย ๆ สมานตัว แต่ประสบการณ์เกิดใหม่จากความลำบากนี้เองที่ทำให้เธอตระหนักว่า...
"ความทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายฉัน แต่มีไว้เพื่อหล่อหลอมฉัน ชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรา แต่อยู่ที่ความกล้าที่จะเผชิญกับเศษเสี้ยวที่แตกสลาย และประกอบมันขึ้นมาใหม่"
หว่าน อันอัน บอกด้วยว่า ชีวิตของเธอไม่ได้เป็นของเธอคนเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ยังเป็นของคนจำนวนมากที่ช่วยเหลือเธอไว้ เธอจะใช้ชีวิตอย่างงดงามแทนคำขอบคุณถึงทุก ๆ คน ก่อนทิ้งท้ายว่า "สิ่งที่เสียไปแล้วจะไม่เสียไปอีก"
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับเธอที่สามารถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวมาได้ และยินดีที่ได้เห็นการเกิดใหม่ของเธอในครั้งนี้ รวมถึงอวยพรให้เธอพบเจอความสงบสุขในอนาคต
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP