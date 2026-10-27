ท่านอ่อง จักรีวัชร เปิดใจก่อนเข้าผ่าตัดสมองเอาเนื้องอกออก หลังเผชิญโรค NF2

ท่านอ่อง จักรีวัชร เปิดใจก่อนเข้ารับการผ่าตัดสมองเพื่อเอาเนื้องอกออก หลังเผชิญโรค NF2 เผยทั้งดีใจและกังวล แต่มั่นใจในฝีมือแพทย์มาเลเซีย
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับอาการป่วยล่าสุด ก่อนเข้ารับการผ่าตัดสมองเพื่อเอาเนื้องอกออก โดยยอมรับว่ารู้สึกทั้งดีใจและหวาดกลัว แม้เคยผ่านการรักษาและผ่าตัดมาแล้วหลายครั้ง พร้อมเผยความเชื่อมั่นต่อทีมแพทย์ที่มาเลเซีย และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ขณะที่หลังการผ่าตัด จะให้ นุช แฟนสาว คอยอัปเดตอาการผ่านทางเฟซบุ๊กในช่วงพักฟื้น
โพสต์ของ ท่านอ่อง ระบุว่า ผมทั้งดีใจที่กำลังจะได้รับการผ่าตัดสมอง (ครั้งที่ 2 ในชีวิต) เพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่จะรักษาผมให้ดีขึ้นได้ในวันนี้ ผมทั้งกลัวแม้ว่าจะเคยรับการผ่าตัดจุดต่างๆในร่างกายมาเกิน 10 ครั้ง รับ การฉายแสง ฉายรังสี ทำ Gamma Knife CyberKnife รับคีโมกดโรคเนื้องอกอีกนับครั้งไม่ถ้วน แต่ชีวิตคือชีวิตครับ เราทุกคนต้องมีความหวังมีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีแรงสนับสนุนที่มั่นคง!
อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า ผมอาจจะไม่ได้โชคดีที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดแต่วิธีเดียวที่จะดีขึ้นได้คือพยายามผ่านมันไปให้ได้ครับ ครั้งนี้ผมฝากชีวิตไว้กับทีมแพทย์ Dr. Regunath ผมเชื่อมั่นในตัวศัลยแพทย์ที่มาเลเซียและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน แพทย์พยาบาลทุกคนที่เคยร่วมรักษาผมทั้งที่อเมริกาและประเทศไทย ทุกท่านเก่งมาก ๆ ครับ
แม้โรค NF2 เป็นโรคที่รักษายาก ทรมาน และยาวนาน ผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับกำลังใจ ความห่วงใย และข้อความน่ารัก ๆ ที่ส่งมาให้ผมครับ ผมรักทุกคนครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse
ท่านอ่อง เปิดใจผ่านคลิปก่อนเข้ารับการผ่าตัด ระบุว่า "สวัสดีครับทุกท่านครับ ผมนายแพทย์จักรีวัชรครับ พรุ่งนี้ผมจะเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะครับ ผ่าตัดสมองเอาเนื้องอกออกครับ แล้วก็ใช่ครับ ผมรู้สึกกังวล ผมรู้สึกกลัว เพราะว่าผ่าตัดต่างแดน แล้วก็ไม่รู้จักใครในประเทศนี้ครับ นอกจากเพื่อน ๆ ที่มาเยี่ยมผม แล้วก็มีพระองค์หนึ่งมาเยี่ยมผมด้วย ผมก็รู้สึกดีขึ้นครับ
ผมเชื่อใจหมอที่นี่ครับ ผมเชื่อใจหมอผ่าตัดที่มาเลเซีย แล้วก็ผมก็เอาชีวิตไว้กับเขาครับ เราก็คุยกันมาเยอะแล้ว ผมกับหมอที่นี่ เราก็เข้าใจกันว่าจะผ่าตัดออกมาเป็นยังไง ผมก็รู้สึกดีครับ ผมจะให้แฟนผม นุช อัปเดตทุกท่านในเฟซบุ๊ก นะครับ เกี่ยวกับว่าผ่าตัดออกมาเป็นยังไง อาการผมเป็นยังไงนะครับ เหมือนกับนุชเป็นแอดมินของเฟซบุ๊กของผมตอนผมพักฟื้นอยู่
ผมว่าทุกอย่างคงออกมาดี ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ส่งความปรารถนาดี ส่งข้อความที่ทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้น ผมก็เห็นข้อความหลาย ๆ ข้อความ ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ที่ส่งความน่ารัก ๆ มาให้ผม สวัสดีครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse