วอลเลย์บอลหญิงไทย จับสลากเจอเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์โลก แม้ไปโอลิมปิกแล้วก็ยังมีผล

วอลเลย์บอลหญิงไทย จับสลากเจอเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์โลก 2027 พร้อมเส้นทางสู่นัดชิงชนะเลิศ ตะลุยซ้อมใหญ่โอลิมปิก
- สหรัฐอเมริกา (เจ้าภาพ)
- ไทย
- เม็กซิโก
- กรีซ
ภาพจาก AVC - Asian Volleyball Confederation
สำหรับวันที่แข่งนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 5 กันยายน 2570 โดยรายละเอียดของคู่แข่งที่เจอ จะเจอใครก่อนหลัง แข่งวันไหน จะมีประกาศให้ทราบภายหลัง
ในรอบ 2 ไทยมีโอกาสไขว้สายไปเจอทีมที่มาจากกลุ่ม E ได้แก่ โปแลนด์ เยอรมนี สโลวีเนีย และคิวบา ขึ้นอยู่กับอันดับว่าจบที่เท่าไรของกลุ่ม
ภาพจาก AVC - Asian Volleyball Confederation
ทั้งนี้ หากไทยทำอันดับในรายการดังกล่าวได้ดี ก็จะมีโอกาสขยับอันดับโลกให้สูงขึ้น และทำให้ไทยมีโอกาสจับสลากโอลิมปิก 2028 เจอทีมแข็งน้อยลง นอกจากนี้ อันดับ 1-3 ที่ดีที่สุดของรายการนี้ (แต่ยังไม่ได้โควตาโอลิมปิก) จะได้สิทธิ์ไปลุยโอลิมปิกด้วย
วันที่ 27 ตุลาคม 2569 วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้รู้โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังมีการจับสลากแบ่งกลุ่ม ซึ่งไทยอยู่โถ 2 ผลการจับสลากมีดังนี้
- สหรัฐอเมริกา (เจ้าภาพ)
- ไทย
- เม็กซิโก
- กรีซ
ภาพจาก AVC - Asian Volleyball Confederation
วันแข่งขัน
สำหรับวันที่แข่งนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 5 กันยายน 2570 โดยรายละเอียดของคู่แข่งที่เจอ จะเจอใครก่อนหลัง แข่งวันไหน จะมีประกาศให้ทราบภายหลัง
ในรอบ 2 ไทยมีโอกาสไขว้สายไปเจอทีมที่มาจากกลุ่ม E ได้แก่ โปแลนด์ เยอรมนี สโลวีเนีย และคิวบา ขึ้นอยู่กับอันดับว่าจบที่เท่าไรของกลุ่ม
ภาพจาก AVC - Asian Volleyball Confederation
วอลเลย์บอลหญิงไทยกับโอลิมปิก
ทั้งนี้ หากไทยทำอันดับในรายการดังกล่าวได้ดี ก็จะมีโอกาสขยับอันดับโลกให้สูงขึ้น และทำให้ไทยมีโอกาสจับสลากโอลิมปิก 2028 เจอทีมแข็งน้อยลง นอกจากนี้ อันดับ 1-3 ที่ดีที่สุดของรายการนี้ (แต่ยังไม่ได้โควตาโอลิมปิก) จะได้สิทธิ์ไปลุยโอลิมปิกด้วย