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วอลเลย์บอลหญิงไทย จับสลากเจอเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์โลก แม้ไปโอลิมปิกแล้วก็ยังมีผล

          วอลเลย์บอลหญิงไทย จับสลากเจอเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์โลก 2027 พร้อมเส้นทางสู่นัดชิงชนะเลิศ ตะลุยซ้อมใหญ่โอลิมปิก

วอลเลย์บอลหญิงไทย

          วันที่ 27 ตุลาคม 2569 วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้รู้โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังมีการจับสลากแบ่งกลุ่ม ซึ่งไทยอยู่โถ 2 ผลการจับสลากมีดังนี้

          - สหรัฐอเมริกา (เจ้าภาพ)

          - ไทย

          - เม็กซิโก

          - กรีซ

วอลเลย์บอลหญิงไทย
ภาพจาก AVC - Asian Volleyball Confederation

วันแข่งขัน

          สำหรับวันที่แข่งนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 5 กันยายน 2570 โดยรายละเอียดของคู่แข่งที่เจอ จะเจอใครก่อนหลัง แข่งวันไหน จะมีประกาศให้ทราบภายหลัง

          ในรอบ 2 ไทยมีโอกาสไขว้สายไปเจอทีมที่มาจากกลุ่ม E ได้แก่ โปแลนด์ เยอรมนี สโลวีเนีย และคิวบา ขึ้นอยู่กับอันดับว่าจบที่เท่าไรของกลุ่ม

วอลเลย์บอลหญิงไทย
ภาพจาก AVC - Asian Volleyball Confederation

วอลเลย์บอลหญิงไทยกับโอลิมปิก

          ทั้งนี้ หากไทยทำอันดับในรายการดังกล่าวได้ดี ก็จะมีโอกาสขยับอันดับโลกให้สูงขึ้น และทำให้ไทยมีโอกาสจับสลากโอลิมปิก 2028 เจอทีมแข็งน้อยลง นอกจากนี้ อันดับ 1-3 ที่ดีที่สุดของรายการนี้ (แต่ยังไม่ได้โควตาโอลิมปิก) จะได้สิทธิ์ไปลุยโอลิมปิกด้วย


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วอลเลย์บอลหญิงไทย จับสลากเจอเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์โลก แม้ไปโอลิมปิกแล้วก็ยังมีผล โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 11:19:07 2,160 อ่าน
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