มีลูก 9 คน เลี้ยงยังไงให้ไหว ? คู่รักเปิดวิธีประหยัด-เปิดกฎเหล็ก เติมความสุขคูณ 9

คู่รักชาวสิงคโปร์มีลูกถึง 9 คน เปิดใจวิธีจัดการค่าใช้จ่ายในบ้าน และกฎเหล็กกินข้าวพร้อมหน้า แม้เหนื่อยแต่ความสุขคูณ 9 เท่า
จากรายงานของเว็บไซต์เอเชียวัน เลย์ฮุย กับ ลุค คู่รักชาวสิงคโปร์ เปิดใจว่า การมีครอบครัวใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ทั้งคู่วางแผนไว้ แต่พวกเขาก็มีลูกด้วยกันถึง 9 คนแล้ว แม้จะเป็นความท้าทาย แต่นี่คือความสุข 9 เท่า
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
แน่นอนว่าการเลี้ยงลูก 9 คนไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย และทั้งคู่ก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวของพวกเขาผ่านสำนักงานเทคโนโลยีภาครัฐสิงคโปร์ ระบุว่า พวกเขาเพียงแค่รับมือไปตามสิ่งที่เข้ามา พร้อมเล่าว่าบริหารจัดการเรื่องการกินอยู่ยังไง เมื่อต้องเลี้ยงลูกมากขนาดนี้
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
"ฉันจะให้ลูก ๆ ทำการบ้านในกระดาษทด เพื่อที่จะได้เก็บสมุดแบบฝึกหัดไว้ใช้ซ้ำได้" เลย์ฮุย ซึ่งเป็นแม่บ้านเต็มเวลา กล่าว
นอกจากนี้เธอยังเผยว่ามีกฎหนึ่งที่ครอบครัวยึดถือมาตลอด นั่นคือการกินข้าวพร้อมหน้ากัน "ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีลูกเยอะขนาดนี้ เขา (ลุค) ก็ยืนกรานจะซื้อโต๊ะกลมตัวใหญ่ที่มี 10 ที่นั่งแล้ว"
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
ลุค ยอมรับว่า ลูก ๆ อาจไม่ได้เงียบหรือมีวินัยเรื่องการเรียนมากนัก "แต่เราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นเราก็แค่โฟกัสที่เรื่องดี ๆ" พร้อมบอกว่า "มันก็มีความท้าทายของมัน แต่ความสุขคือการได้เห็นพวกเขาเติบโต และความสุขนั้นก็คูณ 9 เท่า"
ทั้งคู่ยังใช้แอปพลิเคชัน LifeSG สำหรับธุระด้านเอกสาร เช่น การแจ้งเกิดลูกคนเล็ก ๆ ส่วนเครดิต LifeSG ที่รัฐมอบให้ครอบครัวก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
เนื่องจากครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติในสิงคโปร์ ลุค เผยว่า ครอบครัวใหญ่ของเขามักตกเป็นเป้าสายตาเสมอทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก "ไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่คนมองเรา โดยเฉพาะเวลาไปโบสถ์ เรานั่งกันเต็มม้านั่งทั้งแถวเลย"
ขณะที่ เลย์ฮุย เสริมว่า เพื่อนร่วมชั้นของลูก ๆ มักตกใจเมื่อรู้ว่าบ้านนี้มีลูกกี่คน แต่ช่วงหลังมานี้ทั้งคู่ก็ได้รู้จักกับอีกหลายครอบครัวที่มีลูก 8-9 คนเช่นกัน
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
ยิ่งมีสมาชิกภายในบ้านมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นความท้าทายที่พ่อแม่ต้องรับมือให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการค่าใช้จ่าย ตลอดจนการดูแลความสุขของลูก ๆ ทุกคน จึงเป็นงานช้างอย่างไม่ต้องสงสัยกับครอบครัวนี้ ที่มีลูกมากถึง 9 คน
จากรายงานของเว็บไซต์เอเชียวัน เลย์ฮุย กับ ลุค คู่รักชาวสิงคโปร์ เปิดใจว่า การมีครอบครัวใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ทั้งคู่วางแผนไว้ แต่พวกเขาก็มีลูกด้วยกันถึง 9 คนแล้ว แม้จะเป็นความท้าทาย แต่นี่คือความสุข 9 เท่า
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
แน่นอนว่าการเลี้ยงลูก 9 คนไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย และทั้งคู่ก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวของพวกเขาผ่านสำนักงานเทคโนโลยีภาครัฐสิงคโปร์ ระบุว่า พวกเขาเพียงแค่รับมือไปตามสิ่งที่เข้ามา พร้อมเล่าว่าบริหารจัดการเรื่องการกินอยู่ยังไง เมื่อต้องเลี้ยงลูกมากขนาดนี้
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
เลย์ฮุย เผยว่า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เธอกับสามีพยายามใช้เสื้อผ้าและหนังสือที่ส่งต่อกันมา
"ฉันจะให้ลูก ๆ ทำการบ้านในกระดาษทด เพื่อที่จะได้เก็บสมุดแบบฝึกหัดไว้ใช้ซ้ำได้" เลย์ฮุย ซึ่งเป็นแม่บ้านเต็มเวลา กล่าว
นอกจากนี้เธอยังเผยว่ามีกฎหนึ่งที่ครอบครัวยึดถือมาตลอด นั่นคือการกินข้าวพร้อมหน้ากัน "ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีลูกเยอะขนาดนี้ เขา (ลุค) ก็ยืนกรานจะซื้อโต๊ะกลมตัวใหญ่ที่มี 10 ที่นั่งแล้ว"
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
ด้าน ลุค ซึ่งเป็นรังสีแพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา มองว่าการได้มีครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง และเหตุผลเดียวที่ทำให้มีครอบครัวใหญ่ได้ขนาดนี้ก็เพราะความอดทนและความแข็งแกร่งของภรรยา
ลุค ยอมรับว่า ลูก ๆ อาจไม่ได้เงียบหรือมีวินัยเรื่องการเรียนมากนัก "แต่เราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นเราก็แค่โฟกัสที่เรื่องดี ๆ" พร้อมบอกว่า "มันก็มีความท้าทายของมัน แต่ความสุขคือการได้เห็นพวกเขาเติบโต และความสุขนั้นก็คูณ 9 เท่า"
ทั้งคู่ยังใช้แอปพลิเคชัน LifeSG สำหรับธุระด้านเอกสาร เช่น การแจ้งเกิดลูกคนเล็ก ๆ ส่วนเครดิต LifeSG ที่รัฐมอบให้ครอบครัวก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
เนื่องจากครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติในสิงคโปร์ ลุค เผยว่า ครอบครัวใหญ่ของเขามักตกเป็นเป้าสายตาเสมอทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก "ไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่คนมองเรา โดยเฉพาะเวลาไปโบสถ์ เรานั่งกันเต็มม้านั่งทั้งแถวเลย"
ขณะที่ เลย์ฮุย เสริมว่า เพื่อนร่วมชั้นของลูก ๆ มักตกใจเมื่อรู้ว่าบ้านนี้มีลูกกี่คน แต่ช่วงหลังมานี้ทั้งคู่ก็ได้รู้จักกับอีกหลายครอบครัวที่มีลูก 8-9 คนเช่นกัน
ภาพจาก YouTube Government Technology Agency of Singapore
ทั้งนี้ เรื่องราวของครอบครัวนี้ถือว่าหาได้ยาก ท่ามกลางสถานการณ์อัตราการเจริญพันธุ์รวม (TFR) ของสิงคโปร์ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จนรัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานข้ามกระทรวงเพื่อศึกษาประเด็นต่าง ๆ ทั้งค่าใช้จ่าย การสนับสนุนสมดุลชีวิตและการทำงาน ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษาปฐมวัย และการศึกษา พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Asia One