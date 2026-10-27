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อาลัย มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว หัวหน้าแก๊งขี้เกียจ ด้าน พี่ซุป โพสต์เศร้า เผยสาเหตุการจากไป


           อาลัย มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว หรือ มิ้ว เมจิค หัวหน้าแก๊งขี้เกียจ ขวัญใจเด็ก ๆ หลังเสียชีวิตกะทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ด้าน พี่ซุป เผยเบื้องหลังการต่อสู้กับโรค พร้อมคำอำลาสุดเศร้า
มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว


          วันที่ 26 ตุลาคม 2569  พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว พิธีกรชื่อดัง เปิดเผยข่าวเศร้าสำหรับการจากไปของ นายปัญจพล เพชรเกษม หรือ มิ้ว เมจิค พิธีกรและนักมายากลที่เป็นที่รู้จักจากรายการ ซูเปอร์จิ๋ว หลังมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน และเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. 

          สำหรับ ปัญจพล เพชรเกษม หรือ มิ้ว เมจิค เป็นพิธีกรและนักมายากลที่มีประสบการณ์ร่วมงานในรายการ ซูเปอร์จิ๋ว และเป็นกรรมการสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย อีกทั้งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมายากลระยะใกล้จากชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทย และร่วมงานในรายการโทรทัศน์หลายรายการ รวมถึง ศึกมายากล ของช่อง Workpoint โดยผู้ชมรุ่นก่อนยังจดจำเขาได้จากบทบาท หัวหน้าแก๊งค์ขี้เกียจ ในรายการ ซูเปอร์จิ๋ว ที่สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ

มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Panjaphon Milk

พี่ซุป โพสต์รำลึกถึง มิ้ว เมจิค


          ด้าน พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว ได้โพสต์ข้อความรำลึกถึงการจากไปของมิ้ว โดยย้อนถึงความทรงจำจากการร่วมงาน พร้อมเผยว่า มิ้วเป็นหนึ่งในคนที่ตนเอง แพ้ทางที่สุด แม้จะเห็นการแสดงและจังหวะมุกเดิมมาแล้วหลายครั้ง ก็ยังไม่สามารถกลั้นหัวเราะได้

          พี่ซุปยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มิ้วมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน โดยระบุว่าความรุนแรงของอาการทำให้ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ พร้อมเล่าถึงการต่อสู้กับโรคเบาหวานที่เจ้าตัวเป็นมาหลายปี ซึ่งส่งผลให้ตาข้างหนึ่งมองไม่เห็น แต่ถึงอย่างนั้น การแสดงของมิ้วยังคงสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเด็ก ๆ และผู้ชมเสมอ

          ช่วงท้ายของข้อความ พี่ซุปได้กล่าวอำลา พร้อมฝากให้เทวดาและนางฟ้าดูแลน้อง และระบุว่า มิ้วจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่เคยยิ้ม เพราะมิ้ว...ตลอดไป


มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว

          สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายปัญจพล เพชรเกษม จัดขึ้น ณ วัดลาดปลาเค้า ศาลา 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          พิธีรดน้ำศพ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 16.30 น.

          สวดอภิธรรม วันที่ 27-29 ตุลาคม 2569 เวลา 18.30 น.

          วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เลี้ยงเพลเวลา 10.30 น. พิธีการเวลา 16.00 น. และฌาปนกิจเวลา 17.00 น.

มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Panjaphon Milk

มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Panjaphon Milk


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อาลัย มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว หัวหน้าแก๊งขี้เกียจ ด้าน พี่ซุป โพสต์เศร้า เผยสาเหตุการจากไป โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 11:52:37 2,523 อ่าน
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