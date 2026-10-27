ยูทูบเบอร์เจอดราม่า รุมบูลลี่สาวออกกล้อง ไม่เว้นแม้หลังผ่าตัด เจ้าตัวแจงแล้ว

ยูทูบเบอร์เกาหลี เจอดราม่าทารุณ-บูลลี่แฟนคลับออกกล้อง เรียกยอดวิว-เงินโดเนต หนักถึงขั้นหักไม้ค้ำช่วยเดิน เจ้าตัวแจงแล้ว หลังถูกโพสต์กล่าวหา
ที่น่าตกใจคือมีการเปิดเผยว่าหญิงรายดังกล่าวนั้นเป็นแฟนคลับของ คากวัง แต่กลับตกเป็นเป้าถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกทีมงานปฏิบัติด้วยอย่างโหดร้าย
ไม่นานมานี้บนโลกออนไลน์เกาหลีปรากฏโพสต์ในหัวข้อ "ขอกล่าวโทษยูทูบเบอร์คากวัง ผู้ทารุณและเอารัดเอาเปรียบหญิงเปราะบางที่ผ่าตัดขาและถูกสงสัยว่ามีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา"
โดย A ผู้โพสต์ แนะนำตัวว่าเป็นทนายความที่กำลังช่วยเหลือหญิงรายนี้ พร้อมกล่าวหาว่า คากวังและผู้ร่วมรายการบางส่วนได้ดูหมิ่นและกระทำการทารุณต่อเธอเป็นเวลาหลายเดือน ขณะที่เธออยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ภาพจาก YouTube kagwang
A ระบุว่า หญิงรายนี้ขอความช่วยเหลือเมื่อค่ำวันที่ 21 ตุลาคม จึงได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเข้าคุ้มครองเป็นการเร่งด่วน และสถานทูตได้แยกเธอออกจากทีมงานยูทูบเบอร์ตอนเช้าวันที่ 22 ตุลาคม โดยเมื่อหญิงรายนี้หลังเดินทางกลับเกาหลีใต้จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในข้อหาทารุณกรรม บังคับขู่เข็ญ กักขัง และทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
แม้ข้อมูลที่กล่าวอ้างถึงสถานทูตตลอดจนภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของผู้เสียหายจะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้โพสต์ที่ยังไม่ได้รับคำยืนยัน แต่ภาพการกลั่งแกล้งที่ปรากฏในคลิปของยูทูบเบอร์ดังกล่าวก็หนักพอจะกลายเป็นดราม่าที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่เพียงแค่ในเกาหลีใต้
โดยชาวเน็ตเกาหลีใต้วิจารณ์ว่าฉากในคลิปที่เผยแพร่ออกมาเป็นการละเมิดความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของผู้ร่วมรายการหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามถึงรูปแบบรายการที่เรียกร้องให้ทำสิ่งโหดร้ายกับผู้ร่วมรายการบางคนตามยอดเงินโดเนต
ภาพจาก YouTube kagwang
อนึ่ง คากวังเป็นนักเขียนการ์ตูนและยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามราว 4.7 แสนคน โดยมีการทำคอนเทนต์พบปะผู้ร่วมรายการที่เป็นบุคคลทั่วไป รวมถึงไลฟ์ทาง YouTube
ภาพจาก YouTube kagwang
ภาพจาก YouTube kagwang
วันที่ 25 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ mk.co.kr รายงานประเด็นอื้อฉาวบนโลกออนไลน์เกาหลีใต้ เกี่ยวกับพฤติกรรมของยูทูบเบอร์ คากวัง (Kakwang) ที่ปรากฏภาพกลั่นแกล้งหญิงรายหนึ่งในไลฟ์ต่อเนื่องมานานหลายเดือน ไม่เว้นแม้แต่หลังจากที่เธอเพิ่งผ่าตัด หนักถึงขั้นหักไม้ค้ำช่วยเดิน กระทั่งล่าสุดที่ทีมงานมาไทยจึงมีคนเข้าแทรกแซง
ที่น่าตกใจคือมีการเปิดเผยว่าหญิงรายดังกล่าวนั้นเป็นแฟนคลับของ คากวัง แต่กลับตกเป็นเป้าถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกทีมงานปฏิบัติด้วยอย่างโหดร้าย
ไม่นานมานี้บนโลกออนไลน์เกาหลีปรากฏโพสต์ในหัวข้อ "ขอกล่าวโทษยูทูบเบอร์คากวัง ผู้ทารุณและเอารัดเอาเปรียบหญิงเปราะบางที่ผ่าตัดขาและถูกสงสัยว่ามีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา"
โดย A ผู้โพสต์ แนะนำตัวว่าเป็นทนายความที่กำลังช่วยเหลือหญิงรายนี้ พร้อมกล่าวหาว่า คากวังและผู้ร่วมรายการบางส่วนได้ดูหมิ่นและกระทำการทารุณต่อเธอเป็นเวลาหลายเดือน ขณะที่เธออยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ภาพจาก YouTube kagwang
A ยังระบุถึงสิ่งที่ทีมงานทำกับหญิงรายนี้ระหว่างมาถ่ายรายการในไทยว่า
- มีการหักไม้ค้ำยันของเธอ
- ถูกจำกัดอาหารโดยอ้างเรื่องเงินโดเนตจากผู้ชม
- จงใจกลั่นแกล้งไม่ให้เธอได้นอน
- ข่มขู่ตอนที่เธอกินมะม่วง เพราะทนหิวไม่ไหว
- ไม่ยอมปล่อยตัวเธอไป ทั้งที่ทนไม่ไหวจนบอกว่าอยากกลับบ้าน
- บังคับดื่มเหล้า
ไม่เพียงเท่านั้น A ยังกล่าวหาว่ามีการรับเงินจากหญิงรายนี้ในนามค่าออกรายการและเงินโดเนตกว่า 10 ล้านวอน (ราว 254,000 บาท) รวมถึงใช้สัญญากดดันไม่ให้เธอร้องเรียนว่าได้รับความเสียหาย
A ระบุว่า หญิงรายนี้ขอความช่วยเหลือเมื่อค่ำวันที่ 21 ตุลาคม จึงได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเข้าคุ้มครองเป็นการเร่งด่วน และสถานทูตได้แยกเธอออกจากทีมงานยูทูบเบอร์ตอนเช้าวันที่ 22 ตุลาคม โดยเมื่อหญิงรายนี้หลังเดินทางกลับเกาหลีใต้จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในข้อหาทารุณกรรม บังคับขู่เข็ญ กักขัง และทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
แม้ข้อมูลที่กล่าวอ้างถึงสถานทูตตลอดจนภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของผู้เสียหายจะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้โพสต์ที่ยังไม่ได้รับคำยืนยัน แต่ภาพการกลั่งแกล้งที่ปรากฏในคลิปของยูทูบเบอร์ดังกล่าวก็หนักพอจะกลายเป็นดราม่าที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่เพียงแค่ในเกาหลีใต้
โดยชาวเน็ตเกาหลีใต้วิจารณ์ว่าฉากในคลิปที่เผยแพร่ออกมาเป็นการละเมิดความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของผู้ร่วมรายการหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามถึงรูปแบบรายการที่เรียกร้องให้ทำสิ่งโหดร้ายกับผู้ร่วมรายการบางคนตามยอดเงินโดเนต
ภาพจาก YouTube kagwang
อนึ่ง คากวังเป็นนักเขียนการ์ตูนและยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามราว 4.7 แสนคน โดยมีการทำคอนเทนต์พบปะผู้ร่วมรายการที่เป็นบุคคลทั่วไป รวมถึงไลฟ์ทาง YouTube
ภาพจาก YouTube kagwang
ภาพจาก YouTube kagwang
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (26 ตุลาคม) คากวัง ได้ออกมาโต้แย้งว่า หญิงรายดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีภาวะบกพร่องใด ๆ และทีมงานจะดำเนินคดีกับคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อไป รวมถึงย้ำว่าแม้บรรยากาศจะดูเหมือนการบูลลี่กัน แต่จริง ๆ แล้วทีมงานสนุกกันมาก โดยยังมีการให้หญิงรายดังกล่าวมานั่งไลฟ์พูดต่อหน้ากล้องด้วย ระบุว่าทั้งหมดเป็นไปเพื่อการถ่ายทำ และทุกคนเป็นคนดี
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ mk.co.kr