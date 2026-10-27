คาเฟ่ดัง ประกาศปิดร้านถาวร หลังเปิดมานาน 8 ปี คนอวยพรให้โชคดีเส้นทางใหม่

คาเฟ่ดัง ประกาศปิดร้านถาวร หลังเปิดมานาน 8 ปี ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ดีใจที่ได้ทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม บริการทุกคน
วันที่ 27 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Anida Homemade Café มีการประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม เป็นต้นไป ทางร้านขอปิดร้านถาวร ขอขอบคุณทุก ๆ รอยยิ้ม มิตรภาพดี ๆ และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา
พวกเราตั้งใจและดีใจที่ได้ทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เพื่อบริการลูกค้าทุกท่านเสมอมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anida Homemade Café
ด้านลูกค้าต่างเข้ามาอาลัยกับการปิดกิจการ พร้อมอวยพรให้เจ้าของร้านประสบความสำเร็จในเส้นทางอื่นหลังจากนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anida Homemade Café
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anida Homemade Café