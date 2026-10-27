นางฟ้าเชียร์ลีดเดอร์ หลุดคลิปนัวเนียแฟนหนุ่ม อาหวังชอกช้ำ เจ้าตัวไม่ปฏิเสธ ชี้แค่คลิปเก่า

นางฟ้าเชียร์ลีดเดอร์ หลุดคลิปนัวเนียหนุ่ม 15 วิ อาหวังขุดมาช้ำกันข้ามปี ล่าสุดเจ้าตัวยอมรับกลาย ๆ บอกคลิปเก่าแล้ว ฝากคนตามผลงานแบบสวย ๆ
กลายมาเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์อีกครั้ง สำหรับ เฉิน ลั่วซิน หรือ ยูริ (Yuri) ผู้ซึ่งได้รับฉายาเทพธิดาเชียร์ลีดเดอร์ที่สวยที่สุดบนโลก หลังจากที่คลิปยาว 15 วินาที ที่เธอกำลังนัวเนียใกล้ชิดกับแฟนหนุ่ม ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งบนโลกออนไลน์
จากรายงานของ Mirror Media เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 เผยว่า เฉิน ลั่วซิน เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมเชียร์ลีดเดอร์ "เสี่ยวหลงหนี่ว์" ของทีมเบสบอลเว่ยฉวน ดราก้อนส์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากความสวยและหนุ่มสุดปัง หน้าอกคัพ D อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้เธอได้รับความสนใจ ก็คือคลิปหลุดกับแฟนเก่า
ภาพจาก Instagram xx15995
โดยคลิปยาว 15 วินาทีดังกล่าว เผยให้เห็นชายหนุ่มหุ่นกำยำ กับนอนทาบทับ เฉิน ลั่วซิน ที่นอนเอนกายบนเสื่อ ขณะนั้นทั้งคู่ต่างนัวเนียใกล้ชิด ฝ่ายชายซบหน้าบริเวณอกของเธอ ก่อนที่เธอจะถามว่า "เหนื่อยเหรอ ?" ซึ่งฝ่ายชายก็ตอบด้วยเสียงอ้อยว่า "เหนื่อยมากเลย"
ทั้งนี้ คาดว่า เฉิน ลั่วซิน เผลออัปโหลดคลิปดังกล่าวลงไอจีสตอรี่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 จนเรียกเสียงฮือฮาสนั่น และมีคนหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งในตอนนี้ โดยมีชาวเน็ตตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ด PTT ถามถึงเรื่องที่ เฉิน ลั่วซิน ลงสตอรี่ผิดในครั้งนั้น พร้อมปลอบใจตัวเองว่า "เทพธิดาต้องโสดทุกคนแหละน่า"
อย่างไรก็ตาม มีคนมากมายเข้ามาเฉลยว่า "คลิปดังกล่าวเป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อน แถมยังเป็นแฟนเก่าด้วย", "ไร้เดียงสาขนาดไหนถึงคิดว่าเชียร์ลีดเดอร์ยังโสด" และ "คลิปนี้นานแล้ว หลุดออกมาตั้งแต่ตอนเพิ่งเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใหม่ ๆ"
ภาพจาก Instagram xx15995
ต่อมา เฉิน ลั่วซิน ชี้แจงผ่านผู้จัดการว่า คลิปที่ถูกพูดถึงเป็นคลิปเมื่อนานมาแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้โลกออนไลน์ถึงหยิบกลับมาพูดถึงอีก แต่หวังว่าทุกคนจะติดตามผลงานดี ๆ ของเธอ ทั้งในสนามและวงการบันเทิงต่อไป
นี่เท่ากับเป็นการยอมรับทางอ้อมว่าเธอคือผู้หญิงในคลิปจริง แต่ข่าวรอบนี้ดูเหมือนจะไม่กระทบต่อชื่อเสียงของเธอนัก โดยปัจจุบัน เฉิน ลั่วซิน ยังรับตำแหน่งกัปตันทีมเชียร์ลีดเดอร์ Ace Viva ของทีมวอลเลย์บอลอาชีพไถจง เหลียนจวง ทำให้ชื่อเสียงและรายได้มั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ แถมยังมีคนเจอภาพของเธอขณะกลับบ้านหลังใหม่ ซึ่งอยู่ในละแวกที่ราคาสูงไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram xx15995
ภาพจาก Instagram xx15995
ภาพจาก Instagram xx15995
ภาพจาก Instagram xx15995
ภาพจาก Instagram xx15995
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media