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ส่องโพสต์ล่าสุด อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ตอบ หนุ่ม กรรชัย ปมไปแอ่วเหนือ คือคนไหนกันแน่

          อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ตอบหนุ่ม กรรชัย ปมไปแอ่วเหนือ จ้างให้ก็ทายไม่ถูก ซูมกันเข้าไป ไม่มีวันหาเจอแน่นอน

อีเจี๊ยบ เลียบด่วน

          จากกรณีที่ หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพเที่ยวภาคเหนือ พร้อมถาม อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ว่า สนุกมั้ย จนชาวเน็ตพากันโฟกัสว่า คนไหนคืออีเจี๊ยบ พร้อมกับทิ้งปริศนาให้เดาต่าง ๆ นานา

อีเจี๊ยบ เลียบด่วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

อีเจี๊ยบ เลียบด่วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย


          ล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย มีการพูดถึงประเด็นนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เล็กน้อย และยังไม่สามารถชี้เป้าได้ว่า อีเจี๊ยบคือคนไหน

          ต่อมา อีเจี๊ยบ เลียบด่วน โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า จ้างให้ก็ทายไม่ถูก ซูมกันไปเถอะ คุณไม่มีวันหาผมเจอหรอก ก่อนปิดท้ายด้วย ป.ล. ว่า น้องไม่ดีตรงไหน นั่งรถด้วยหน่อย ถึงกับจะถอดเบาะเผา

อีเจี๊ยบ เลียบด่วน

อีเจี๊ยบ เลียบด่วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีเจี๊ยบ เลียบด่วน

          และสุดท้าย อีเจี๊ยบก็วงว่า ตัวเองคือบิวกิ้น เหมือนเดิมอย่างที่เคยโพสต์เอาไว้ก่อนหน้า

อีเจี๊ยบ เลียบด่วน



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ส่องโพสต์ล่าสุด อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ตอบ หนุ่ม กรรชัย ปมไปแอ่วเหนือ คือคนไหนกันแน่ อัปเดตล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 เวลา 16:17:24
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