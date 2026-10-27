อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ตอบหนุ่ม กรรชัย ปมไปแอ่วเหนือ จ้างให้ก็ทายไม่ถูก ซูมกันเข้าไป ไม่มีวันหาเจอแน่นอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
ต่อมา อีเจี๊ยบ เลียบด่วน โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า จ้างให้ก็ทายไม่ถูก ซูมกันไปเถอะ คุณไม่มีวันหาผมเจอหรอก ก่อนปิดท้ายด้วย ป.ล. ว่า น้องไม่ดีตรงไหน นั่งรถด้วยหน่อย ถึงกับจะถอดเบาะเผา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีเจี๊ยบ เลียบด่วน
จากกรณีที่ หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพเที่ยวภาคเหนือ พร้อมถาม อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ว่า สนุกมั้ย จนชาวเน็ตพากันโฟกัสว่า คนไหนคืออีเจี๊ยบ พร้อมกับทิ้งปริศนาให้เดาต่าง ๆ นานา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
ล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย มีการพูดถึงประเด็นนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เล็กน้อย และยังไม่สามารถชี้เป้าได้ว่า อีเจี๊ยบคือคนไหน
ต่อมา อีเจี๊ยบ เลียบด่วน โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า จ้างให้ก็ทายไม่ถูก ซูมกันไปเถอะ คุณไม่มีวันหาผมเจอหรอก ก่อนปิดท้ายด้วย ป.ล. ว่า น้องไม่ดีตรงไหน นั่งรถด้วยหน่อย ถึงกับจะถอดเบาะเผา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีเจี๊ยบ เลียบด่วน
และสุดท้าย อีเจี๊ยบก็วงว่า ตัวเองคือบิวกิ้น เหมือนเดิมอย่างที่เคยโพสต์เอาไว้ก่อนหน้า