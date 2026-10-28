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หญิงเดินร้องไห้กลางถนน จน ตร. อุ้ม เป็นไวรัล 4 ล้านวิว ยันไม่ได้ถ่ายซีรีส์ เผยที่มาความป่วน

           หญิงเดินร้องไห้กลางถนนกังนัม ตำรวจ 3 นายรุมอุ้มออก นึกว่าถ่ายซีรีส์ แต่ไม่ใช่ ก่อนตำรวจเผยความจริง เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ?

สาวร้องไห้กลางถนน

           เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี X @OzzJayy ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ชวนตกใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ซึ่งเพียงวันเดียวก็มียอดวิวพุ่งกว่า 4 ล้านครั้ง ก่อนสื่อเกาหลีหลายสำนักจะหยิบไปนำเสนอกันทั่ว รวมถึงพบว่ามีการแชร์ต่อคลิปนี้ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ

สาวร้องไห้กลางถนน
ภาพจาก X @OzzJayy

           ในคลิปเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง สวมกางเกงขาสั้นกับแจ็กเก็ตสีดำ มือถือกระเป๋า อีกมือถือโทรศัพท์แนบหู เดินร้องไห้ตะโกนโวยวายอยู่กลางช่องจราจรบนถนนในย่านกังนัม ขณะที่ช่องจราจรอีกฝั่ง มีทั้งรถจักรยานยนต์ รถเมล์ และรถยนต์วิ่งผ่านไม่ขาดสาย

           ไม่นานตำรวจก็ลงจากรถสายตรวจ แต่ก่อนจะเดินเข้าไปหา ตำรวจนายหนึ่งหยิบถุงมือขึ้นมาสวมก่อน ส่วนผู้หญิงก็ไม่ยอมง่าย ๆ พอถูกจับตัวได้ก็นั่งลงกับพื้น แล้วนอนแผ่ขัดขืนกลางถนน สุดท้ายตำรวจ 3 นายต้องช่วยกันจับแขนและขาคนละข้าง ยกตัวเธอขึ้นมา ท่ามกลางเสียงโวยวายและดิ้นสุดแรงตลอดทางจนถึงฝั่งทางเท้า

สาวร้องไห้กลางถนน
ภาพจาก X @OzzJayy

           ภาพที่เกิดขึ้นทำเอาหลายคนนึกว่ากำลังถ่ายซีรีส์ ส่วนคลิปก็ถูกแชร์ต่อพร้อมแฮชแท็ก "หญิงถนนกังนัม" และ "หญิงเมาอกหักกังนัม" 

           ล่าสุด (27 ตุลาคม 2569) ตำรวจเกาหลีใต้ยืนยันว่า ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงเดินอยู่กลางถนนในย่านกังนัม เมื่อเวลาประมาณ 08.13 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม ตำรวจ 3 นายใช้เวลาราว 5 นาที นำตัวเธอไปยังทางเท้า ก่อนพาไปดูแลที่ป้อมตำรวจใกล้เคียงแล้วส่งกลับบ้าน โดยไม่ได้มีการตั้งข้อหาอะไร

           จากการสอบสวนพบว่า ขณะนั้นเธออยู่ในสภาพเมาหนัก และก่อนออกมาเดินบนถนนได้ทะเลาะกับคนรู้จัก โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.40 น. ของวันเดียวกัน ตำรวจเพิ่งได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและช่วยพาเธอกลับบ้านมาแล้วรอบหนึ่ง เท่ากับว่าเช้าวันนั้นตำรวจต้องมาช่วยพาหญิงคนนี้กลับบ้านถึง 2 ครั้ง

สาวร้องไห้กลางถนน
ภาพจาก X @OzzJayy

           ด้านพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่ากับสำนักข่าวยอนฮัปว่า เธอเดินมาจากอีกฝั่งของถนน ทั้งตะโกนและร้องไห้ แต่ตอนที่เดินบนถนน สัญญาณไฟคนข้ามเป็นไฟเขียวพอดี จึงไม่ได้กีดขวางการจราจร

           ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ถนนฝั่งของเธอจะโล่งมากจนดูราวกับมีการปิดถนน ทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการถ่ายซีรีส์ ที่แท้แค่ความบังเอิญที่ถนนไม่มีรถวิ่ง ในช่วงที่มีสัญญาณไฟเขียวให้คนข้ามถนน

สาวร้องไห้กลางถนน
ภาพจาก X @OzzJayy

           ขณะเดียวกัน จุดที่ชาวเน็ตเกาหลีโฟกัสกันมากคือฉากตำรวจสวมถุงมือก่อนเข้าไป โดยหลายคนมองว่าตำรวจอาจกลัวปัญหาที่จะตามมา หากเข้าไปแตะต้องหญิงคนนี้ด้วยมือเปล่า มีคอมเมนต์เช่น "ถ้าไม่อยากโดนข้อหาสัมผัสร่างกาย ก็คงต้องใส่อะไรแบบนั้นไว้" และ "ไม่ใช่ว่ากรณีแบบนี้ต้องให้ตำรวจหญิงออกไปเหรอ"

           ขณะเดียวกับมีชาวเน็ตมากมายวิจารณ์พฤติกรรมของหญิงรายนี้ เช่น 

           "เหล้าไม่ได้ผิด คนต่างหากที่ผิด"

           "ไม่ใช่แค่ตัวเอง แต่ยังคุกคามความปลอดภัยของคนขับรถรอบข้างด้วย" 

           "ต่อให้ดื่มเหล้ามาก็ทำแบบนั้นไม่ได้ ต้องลงโทษให้หนัก" 

           "ต้องเจ็บปวดแค่ไหนถึง ออกไปเดินโดยไม่รู้ว่าอยู่กลางถนน" 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก MBCWikitree


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หญิงเดินร้องไห้กลางถนน จน ตร. อุ้ม เป็นไวรัล 4 ล้านวิว ยันไม่ได้ถ่ายซีรีส์ เผยที่มาความป่วน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 08:31:44 1,614 อ่าน
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