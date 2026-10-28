ไมโครซอฟท์ยื่นข้อเสนอให้พนักงาน 60,000 คน สมัครใจลาออกพร้อมรับเงินชดเชย หวังลดต้นทุน ท่ามกลางการทุ่มลงทุน AI ขณะที่ผลสำรวจชี้ AI ยังไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตในหลายบริษัท
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ประกาศยื่นข้อเสนอสมัครใจลาออกโดยได้รับเงินชดเชย แก่พนักงานราว 60,000 คน เพื่อลดต้นทุนท่ามกลางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มมากขึ้น นับเป็นตัวอย่างล่าสุดที่สะท้อนว่า AI กำลังเปลี่ยนโฉมบริษัทเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในภาพรวม
สำหรับตัวเลข 60,000 คน คือจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นกว่า 1 ใน 4 ของพนักงานทั่วโลก ไม่ใช่จำนวนพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง และบริษัทยังไม่เปิดเผยว่าคาดว่าจะมีผู้รับข้อเสนอกี่คน
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า หน่วยงานที่คนรู้จักมากที่สุดหลายแห่งของไมโครซอฟท์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ มีทั้ง Xbox, Windows และ Copilot ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ของบริษัท ขณะที่พนักงานในบางฝ่าย เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์ข้อมูล และการตลาด จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ Gulf Business ระบุว่า โครงการนี้ใช้ชื่อว่า Voluntary Exit Offer ครอบคลุมพนักงานในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และอินเดีย โดยพนักงานระดับ 70 ลงมาตามระดับตำแหน่งภายในของบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงบางส่วน มีสิทธิ์เข้าร่วม พนักงานมีเวลาตัดสินใจถึงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม และคาดว่าจะออกจากบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
สำหรับแพ็กเกจ โดยทั่วไปจะอิงตามเกณฑ์เงินชดเชยเดิมของบริษัท คำนวณจากระดับตำแหน่ง อายุงาน และกฎหมายของแต่ละประเทศ พร้อมสิทธิ์ทยอยรับหุ้นต่อ สวัสดิการรักษาพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด และความช่วยเหลือในการเปลี่ยนสายอาชีพ
เอมี โคลแมน รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของไมโครซอฟท์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า "ข้อเสนอนี้มอบทางเลือกใหม่ให้พนักงานที่มีสิทธิ์ ซึ่งอาจกำลังพิจารณาอนาคตนอกบริษัท ได้ตัดสินใจเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ตอนนี้พร้อมได้รับการสนับสนุน และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมได้ปรับกำลังคนให้สอดรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไป"
โครงการนี้เป็นการลดกำลังคนครั้งล่าสุดจากหลายครั้งในปีนี้ของไมโครซอฟท์ โดยเมื่อเดือนเมษายน บริษัทเปิดโครงการเกษียณก่อนกำหนดแบบสมัครใจให้พนักงานในสหรัฐฯ ราว 7% จากพนักงานในสหรัฐฯ ราว 125,000 คนในขณะนั้น มีผู้รับข้อเสนอมากกว่า 30%
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทเลิกจ้างอีกราว 4,800 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายเกม Xbox โดยปัจจุบันไมโครซอฟท์มีพนักงานทั่วโลกราว 223,000 คน
Gulf Business ระบุเพิ่มเติมว่า การปรับกำลังคนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ไมโครซอฟท์ทุ่มเงินมหาศาลไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูล โดยคาดการณ์งบลงทุนในปี 2569 ไว้ราว 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.9 ล้านล้านบาท) ส่งผลให้นักลงทุนจับตาความคุ้มค่าของการลงทุนมากขึ้น
บริษัทยืนยันว่าตำแหน่งที่ถูกตัดไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI โดยตรง แต่ยอมรับว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ปีนี้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งประกาศลดพนักงาน เนื่องจากการเติบโตของ AI และการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ที่เพิ่มขึ้น
- Meta บริษัทแม่ของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ประกาศแผนลดพนักงาน 10% หรือราว 8,000 คน เมื่อเดือนเมษายน
- Amazon ลดกำลังคนหลายระลอก ล่าสุดในฝ่ายค้าปลีก
- Oracle ลดพนักงานเกือบ 13% หรือ 21,000 ตำแหน่ง ในเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ามาตรการลดกำลังคนเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่ บางบริษัท รวมถึง Meta ได้ปรับลดแผนเลิกจ้างลง ขณะที่ ไรอัน รอสลันสกี ผู้บริหารระดับสูงของไมโครซอฟท์ เพิ่งออกมาบ่นบนโซเชียลถึง "AI slop" หรืองานคุณภาพต่ำที่ผลิตจาก AI ในที่ทำงาน
ด้านสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ (NBER) เพิ่งเผยแพร่เอกสารวิจัย ซึ่งสำรวจผู้บริหารระดับสูง 9,000 คนทั่วโลก พบว่า 90% ระบุว่า AI ยังไม่ช่วยให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian, Gulf Business