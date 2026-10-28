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รวบ 2 หมอเถื่อน ชวนคนตรวจหลอดเลือด ประเมินเสี่ยง Stroke ผงะเปิดบูธกลางร้านอาหาร

           บุกจับหญิง 2 ราย ลักลอบให้บริการตรวจหลอดเลือดบริเวณลำคอ ประเมินความเสี่ยง Stroke กลางร้านอาหารย่านบางนา คิดค่าบริการรายละ 900 บาท

หมอเถื่อน

           วันที่ 27 ตุลาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และผู้แทนแพทยสภา เข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย หลังพบพฤติการณ์ให้บริการตรวจประเมินหลอดเลือดบริเวณลำคอ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายในร้านอาหารย่านบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมเรียกเก็บค่าบริการรายละ 900 บาท

หมอเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

           การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้รับหนังสือจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญชวนให้เข้ารับบริการตรวจประเมินหลอดเลือดบริเวณลำคอ (CIMT) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง โดยเปิดให้ผู้สนใจจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน LINE และกำหนดสถานที่ให้บริการภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านบางนา

           เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามจนพบว่ามีการเปิดรับจองคิวและให้บริการตรวจประเมินในลักษณะดังกล่าวจริง กระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้แทนแพทยสภา เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว

           จากการตรวจสอบพบ น.ส.นูรีฮัน (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี กำลังใช้เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจหลอดเลือดบริเวณลำคอทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ขณะเดียวกันพบ น.ส.ธมลธันน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี กำลังอธิบายผลการตรวจจากเอกสารผลการตรวจอัลตราซาวด์ พร้อมประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้แก่ผู้รับบริการ

หมอเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

           เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 รายไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงร่วมกันจับกุม พร้อมตรวจยึดของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

           นอกจากนี้ จากการสืบสวนเพิ่มเติมยังพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายไม่ได้ประชาสัมพันธ์บริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีพฤติการณ์ออกบูธตามห้างสรรพสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้เข้ารับบริการ โดยดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมาแล้วประมาณ 5-6 เดือน

           เบื้องต้น การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           ส่วนกรณีสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมอเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

           ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเตือนประชาชน ก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพควรตรวจสอบใบอนุญาตของสถานพยาบาล รวมถึงข้อมูลของแพทย์ผู้ให้บริการ โดยสามารถสังเกตเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 11 หลัก ตรวจสอบใบอนุญาตที่แสดงภายในสถานพยาบาล ตลอดจนชื่อ นามสกุล และภาพถ่ายของแพทย์ผู้ให้บริการ

           สำหรับการตรวจสอบรายชื่อแพทย์และสถานะใบอนุญาต สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์แพทยสภา ส่วนข้อมูลสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

           หากพบสถานพยาบาลต้องสงสัย สามารถแจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 02-193-7000 หรือแจ้งเบาะแสการลักลอบให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่สายด่วน 1135


ขอบคุณข้อมูลจาก


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รวบ 2 หมอเถื่อน ชวนคนตรวจหลอดเลือด ประเมินเสี่ยง Stroke ผงะเปิดบูธกลางร้านอาหาร โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 10:08:16 1,283 อ่าน
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