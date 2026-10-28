เหมือนไม่สนใจ แต่รอใส่ทุกประเด็น นักศึกษาพรีเซ็นต์งานหน้าชั้นเรียน ว่าแต่… อาจารย์หันไปฟังใครน่ะ
ผู้ใช้ TikTok @suaysodseas9 ได้เผยภาพตอนที่นักศึกษากำลังพรีเซ็นต์งานกลุ่ม ตรงบริเวณหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่กำลังพูดให้เพื่อนร่วมห้องฟัง ทุกสายตาต่างมองไปที่อาจารย์ผู้สอน โดยปกติอาจารย์จะต้องนั่งฟังเพื่อเก็บประเด็นไว้ถามตอนช่วงหลังจบพรีเซ็นต์งาน แต่สำหรับอาจารย์ท่านนี้ หันไปมองหน้าต่างซะงั้น พากันงงทั้งชั้นเรียน แต่หารู้ไม่ว่า เห็นแบบนี้ เตรียมใส่ยับทุกประเด็น หลายเสียงต่างยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
ภาพจาก TikTok @suaysodseas9