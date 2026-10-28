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นักศึกษาพรีเซ็นต์งานหน้าชั้นเรียน ว่าแต่… อาจารย์หันไปฟังใครน่ะ

       เหมือนไม่สนใจ แต่รอใส่ทุกประเด็น นักศึกษาพรีเซ็นต์งานหน้าชั้นเรียน ว่าแต่… อาจารย์หันไปฟังใครน่ะ
           ผู้ใช้ TikTok @suaysodseas9 ได้เผยภาพตอนที่นักศึกษากำลังพรีเซ็นต์งานกลุ่ม ตรงบริเวณหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่กำลังพูดให้เพื่อนร่วมห้องฟัง ทุกสายตาต่างมองไปที่อาจารย์ผู้สอน โดยปกติอาจารย์จะต้องนั่งฟังเพื่อเก็บประเด็นไว้ถามตอนช่วงหลังจบพรีเซ็นต์งาน แต่สำหรับอาจารย์ท่านนี้ หันไปมองหน้าต่างซะงั้น พากันงงทั้งชั้นเรียน แต่หารู้ไม่ว่า เห็นแบบนี้ เตรียมใส่ยับทุกประเด็น หลายเสียงต่างยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
พรีเซ็นต์งาน

พรีเซ็นต์งาน

พรีเซ็นต์งาน

พรีเซ็นต์งาน

ภาพจาก TikTok @suaysodseas9
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นักศึกษาพรีเซ็นต์งานหน้าชั้นเรียน ว่าแต่… อาจารย์หันไปฟังใครน่ะ โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 11:40:57 1,542 อ่าน
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