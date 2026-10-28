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แอร์โฮสเตสเผย พฤติกรรมผู้โดยสารที่ลูกเรือไม่ปลื้ม บางข้อหลายคนเคยทำแบบไม่รู้ตัว !

           แอร์โฮสเตสแชร์พฤติกรรมผู้โดยสารที่สร้างความหงุดหงิดให้ลูกเรือ บางข้อหลายคนเคยทำแบบไม่รู้ตัว ตั้งแต่ขอเครื่องดื่มผิดจังหวะ หรือไปกวนลูกเรือตอนพัก

แอร์โฮสเตส

           วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ไนน์ ของออสเตรเลีย รายงานว่า ไคลา ด็อบสัน แอร์โฮสเตสของสายการบินแคนาดา ได้ออกมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ทำให้เธอหงุดหงิดใจระหว่างทำงาน ซึ่งหลายข้อเป็นสิ่งที่นักเดินทางจำนวนไม่น้อยน่าจะเคยทำมาแล้ว

           เรื่องที่เธอยกให้เป็นอันดับต้น ๆ คือ การขอเครื่องดื่มผิดจังหวะ โดยเธอเขียนเล่าว่า "ตอนที่ฉันกำลังเดินไปทั่วห้องโดยสารพร้อมรถเข็นขยะ สวมถุงมือ และเพิ่งเก็บขยะของคนที่นั่งข้าง ๆ คุณ แล้วคุณก็ขอเครื่องดื่มจากฉัน ขอร้องล่ะ ช่วยดูหน่อยว่าฉันถืออะไรอยู่" 

           พร้อมระบุว่า แม้จะอยากเรียกลูกเรือทุกครั้งที่เดินผ่านหรือมาอยู่ใกล้ ๆ แต่การดูเรื่องจังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญ

           อีกเรื่องที่มักถูกบ่นคือ มารยาทการใช้ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ โดยเธอเล่าว่า "ตอนที่คุณเอากระเป๋าถือและแจ็กเก็ตยัดใส่ไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ บนเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารเต็มลำ แล้วมาเถียงกับฉันตอนที่ฉันขอให้ย้ายออก บอกเลยนะว่าฉันไม่ได้ทำแบบนี้ไปเพื่อความสนุก และไม่เลย ฉันไม่ได้มุ่งโจมตีไปที่กระเป๋าหลุยส์ของคุณ" 

           ทั้งนี้ เธอมองว่าในช่วงที่สายการบินเข้มงวดเรื่องสัมภาระถือขึ้นเครื่องมากขึ้น การนำของที่สามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้ มาจองใช้พื้นที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะนั้น ก็นับเป็นการผิดมารยาทเช่นกัน 

           นอกจากนี้ การยืนขวางทางเดินระหว่างหาที่นั่งของตัวเอง ก็เป็นอีกพฤติกรรมที่ทำให้ลูกเรือหงุดหงิดได้ 

           ด็อบสัน ยังเตือนไม่ให้รบกวนลูกเรือในช่วงพัก หากเห็นแอร์โฮสเตสกำลังรับประทานอาหารอยู่ในห้องครัวบนเครื่องบิน เธอมองว่าผู้โดยสารควรปล่อยให้พวกเขาได้พัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแค่ต้องการให้ช่วยเก็บขยะ ซึ่งสามารถนำไปทิ้งในถังขยะในห้องน้ำบนเครื่องบินแทนได้ อีกทั้งยังแนะนำว่าไม่ควรเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินด้วยเท้าเปล่าเด็ดขาด

           ขณะเดียวกัน การขอให้ลูกเรือช่วยยกกระเป๋าก็เป็นอีกปัญหาที่พบเจอประจำ ผู้โดยสารหลายคนอาจไม่รู้ว่า การที่ลูกเรือแทบไม่ช่วยยกกระเป๋าถือขึ้นเครื่องให้นั้นมีเหตุผลรองรับ 

           โดยเมื่อไม่นานมานี้ มีผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์รายหนึ่งรู้สึกอึ้งและไม่พอใจที่ลูกเรือไม่ช่วยยกกระเป๋าให้ แต่ความจริงแล้ว การบาดเจ็บจากการยกกระเป๋าที่หนักและจับยากขึ้นไปเก็บในช่องเหนือศีรษะ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการบาดเจ็บที่ลูกเรือต้องเผชิญ และภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย สายการบินมีหน้าที่หลักในการปกป้องพนักงานจากการบาดเจ็บในที่ทำงานที่ป้องกันได้


ขอบคุณข้อมูลจาก ไนน์


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แอร์โฮสเตสเผย พฤติกรรมผู้โดยสารที่ลูกเรือไม่ปลื้ม บางข้อหลายคนเคยทำแบบไม่รู้ตัว ! โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 11:54:11 3,870 อ่าน
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