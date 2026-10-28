มนุษย์ป้าโวย แอร์ฯ ไม่ช่วยยกกระเป๋า ทั้งที่เพิ่งผ่าตัด แต่เจอกระแสทัวร์ตีกลับ ซัดไม่ใช่หน้าที่ลูกเรือ งงเพื่อนมี ทำไมไม่ช่วยตั้งแต่แรก
ขณะนั้นลูกเรือคนหนึ่งยืนจัดกระเป๋าอยู่ตรงหน้าที่นั่งพอดี เธอจึงถามอย่างสุภาพว่าช่วยยกกระเป๋าขึ้นไปเก็บให้ได้ไหม แต่ได้รับคำตอบกลับมาว่า "ลูกค้าต้องรับผิดชอบสัมภาระของตัวเอง"
แม้เธอจะอธิบายว่าเพิ่งผ่าตัดมาถึง 2 ครั้ง ลูกเรือก็ยังปฏิเสธทั้ง 2 ครั้ง สุดท้ายเพื่อนที่เดินทางมาด้วยต้องลุกจากที่นั่งมาช่วยยกให้แทน
ผู้โพสต์ระบุว่า สิ่งที่ผิดหวังที่สุดไม่ใช่แค่การถูกปฏิเสธ แต่เป็นการที่คนทำงานบริการไม่มีความเห็นอกเห็นใจ เธอย้ำว่าตัวเองไม่ได้ต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษ "แต่มันต้องมีความแตกต่างไม่ใช่หรือไง ระหว่างการทำตามนโยบาย กับการตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจต่อคนที่อธิบายแล้วว่ากำลังพักฟื้นจากการผ่าตัด"
แม้เธอจะเข้าใจว่าสายการบินมีนโยบายเรื่องสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และลูกเรือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง แต่ถ้ายกไม่ไหวก็อยากได้คำอธิบายอย่างสุภาพ หรือความพยายามหาทางออกอื่นให้ พร้อมตั้งคำถามแรงว่า "ถ้าช่วยลูกค้าไม่ได้ แล้วคุณมาอยู่ตรงนี้ทำไม ?"
ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังเปรียบเทียบว่า เคยได้รับการดูแลเป็นพิเศษมาแล้วในเที่ยวบินระหว่างประเทศ และผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้ายังมาพบถึงที่นั่ง แต่เธอกลับมาเจอเรื่องแบบนี้ พร้อมชี้ว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนหลังกลับจากการเดินทาง
พร้อมชี้ถึงกฎข้อบังคับของสายการบิน ไม่มีข้อไหนระบุให้ลูกเรือช่วยยกกระเป๋า ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสัมภาระตัวเองได้ ถ้ารู้ว่ายกเองไม่ไหวก็ควรโหลดใต้เครื่อง บางส่วนชี้ว่ามีเพื่อนมาด้วยกัน ทำไมเพื่อนไม่ช่วย ?
โดยมีคอมเมนต์ เช่น
- ลูกเรือไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบกระเป๋าของคุณ แพ็กเองก็ยกเอง ยกไม่ไหวก็โหลดใต้เครื่อง ลองนึกภาพถ้ามีคน 10 คนขอให้ยกกระเป๋าในเที่ยวบินเดียว ประกันของลูกเรือไม่ครอบคลุมอาการปวดหลังจากการยกกระเป๋าผู้โดยสารนะ
- ตอนจองตั๋วได้แจ้งสายการบินเรื่องความต้องการพิเศษทางการแพทย์หรือเปล่า สายการบินให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงนะ
- ทำไมคนถึงคิดว่าเวลาขอความช่วยเหลือ อีกฝ่ายต้องตกลงเสมอ
- ไม่ใช่งานของพวกเขาปะ ถ้ารู้ว่ายกไม่ไหวก็โหลดใต้เครื่องสิ
- ในเมื่อมีเพื่อนที่ช่วยได้ ทำไมยังต้องให้ลูกเรือช่วยทำให้ล่ะ ?
- ควรขอให้เพื่อนช่วยก่อนไหม ?
- บางคนเอาแต่บ่นทุกอย่างตอนเดินทาง ถ้ามากับเพื่อนก็ขอให้เพื่อนช่วยซะ และถ้ากระเป๋าหนักจนถือไม่ไหวก็คิดให้ดีก่อนเอามาด้วยสิ จัดของเท่าทีรับมือไหว การเดินทางจะราบรื่นขึ้นถ้าเตรียมตัวล่วงหน้า
- ฉันมีปัญหาในการยกกระเป๋าขึ้นช่องเก็บบนเที่ยวบินตลอด เพราะฉันเตี้ย ยิ่งตอนนี้ฉันแก่แล้วด้วย ก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาที่สะดวกมากขึ้น คือหากระเป๋าเล็ก ๆ ที่ใส่ใต้เบาะได้ และใช้มันเป็นที่วางเท้าไปในตัว
- สงสัยจังว่าคุณแพ็กกระเป๋า ขนจากบ้านมาสนามบิน ผ่านจุดตรวจเช็ก แต่จู่ ๆ ก็ยกไม่ไหวบนเครื่องบินได้ยังไง สำหรับคนที่บอกว่าการลากกระเป๋าไปทั่วกับการยกกระเป๋าขึ้นเก็บช่องด้านบนศีรษะมันต่างกัน ขอให้รู้ไว้ว่ามันมีคำว่า 'เหนือศีรษะ' ประเด็นคือเธอรู้อยู่แล้วว่าผ่าตัดมา และยกเองไม่ได้ แต่ยังขนสัมภาระออกจากตู้ ไม่ยอมโหลดใต้เครื่อง เพื่อมาผ่านจุดตรวจสัมภาระที่ต้องมีการยกขึ้น-ลง ไหนจะมีเพื่อนที่ช่วยเธอได้แต่เธอกลับไม่ขอให้เพื่อนช่วย แต่แค่ยืนรอลูกเรือบริการเหมือนอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสซะงั้น
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากบนโลกออนไลน์ กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพประจานพร้อมร้องเรียนเรื่องบริการของลูกเรือไทยในเที่ยวบินภายในประเทศ แสดงความไม่พอใจหลังลูกเรือปฏิเสธไม่ช่วยยกกระเป๋าให้ แต่งานนี้กลับเจอกระแสทัวร์ตีกลับ
โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กหญิงชาวมาเลเซียโพสต์ข้อความพร้อมภาพตั๋วโดยสาร และป้ายชื่อของลูกเรือไทย ระบุว่า เธอได้รับบริการที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาบนเครื่องบิน ในเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 16.25 น. พร้อมเล่าว่า ตอนนี้เธอกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัด จึงต้องการคนช่วยยกกระเป๋าถือขึ้นไปเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
ขณะนั้นลูกเรือคนหนึ่งยืนจัดกระเป๋าอยู่ตรงหน้าที่นั่งพอดี เธอจึงถามอย่างสุภาพว่าช่วยยกกระเป๋าขึ้นไปเก็บให้ได้ไหม แต่ได้รับคำตอบกลับมาว่า "ลูกค้าต้องรับผิดชอบสัมภาระของตัวเอง"
แม้เธอจะอธิบายว่าเพิ่งผ่าตัดมาถึง 2 ครั้ง ลูกเรือก็ยังปฏิเสธทั้ง 2 ครั้ง สุดท้ายเพื่อนที่เดินทางมาด้วยต้องลุกจากที่นั่งมาช่วยยกให้แทน
ผู้โพสต์ระบุว่า สิ่งที่ผิดหวังที่สุดไม่ใช่แค่การถูกปฏิเสธ แต่เป็นการที่คนทำงานบริการไม่มีความเห็นอกเห็นใจ เธอย้ำว่าตัวเองไม่ได้ต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษ "แต่มันต้องมีความแตกต่างไม่ใช่หรือไง ระหว่างการทำตามนโยบาย กับการตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจต่อคนที่อธิบายแล้วว่ากำลังพักฟื้นจากการผ่าตัด"
แม้เธอจะเข้าใจว่าสายการบินมีนโยบายเรื่องสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และลูกเรือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง แต่ถ้ายกไม่ไหวก็อยากได้คำอธิบายอย่างสุภาพ หรือความพยายามหาทางออกอื่นให้ พร้อมตั้งคำถามแรงว่า "ถ้าช่วยลูกค้าไม่ได้ แล้วคุณมาอยู่ตรงนี้ทำไม ?"
ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังเปรียบเทียบว่า เคยได้รับการดูแลเป็นพิเศษมาแล้วในเที่ยวบินระหว่างประเทศ และผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้ายังมาพบถึงที่นั่ง แต่เธอกลับมาเจอเรื่องแบบนี้ พร้อมชี้ว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนหลังกลับจากการเดินทาง
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตส่วนมากไม่เข้าข้าง แถมยังวิจารณ์พฤติกรรมของฝั่งผู้โพสต์ด้วย ทั้งเรื่องความคิดและการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกเรือมาโพสต์
พร้อมชี้ถึงกฎข้อบังคับของสายการบิน ไม่มีข้อไหนระบุให้ลูกเรือช่วยยกกระเป๋า ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสัมภาระตัวเองได้ ถ้ารู้ว่ายกเองไม่ไหวก็ควรโหลดใต้เครื่อง บางส่วนชี้ว่ามีเพื่อนมาด้วยกัน ทำไมเพื่อนไม่ช่วย ?
โดยมีคอมเมนต์ เช่น
- ลูกเรือไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบกระเป๋าของคุณ แพ็กเองก็ยกเอง ยกไม่ไหวก็โหลดใต้เครื่อง ลองนึกภาพถ้ามีคน 10 คนขอให้ยกกระเป๋าในเที่ยวบินเดียว ประกันของลูกเรือไม่ครอบคลุมอาการปวดหลังจากการยกกระเป๋าผู้โดยสารนะ
- ตอนจองตั๋วได้แจ้งสายการบินเรื่องความต้องการพิเศษทางการแพทย์หรือเปล่า สายการบินให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงนะ
- ทำไมคนถึงคิดว่าเวลาขอความช่วยเหลือ อีกฝ่ายต้องตกลงเสมอ
- ไม่ใช่งานของพวกเขาปะ ถ้ารู้ว่ายกไม่ไหวก็โหลดใต้เครื่องสิ
- ในเมื่อมีเพื่อนที่ช่วยได้ ทำไมยังต้องให้ลูกเรือช่วยทำให้ล่ะ ?
- ควรขอให้เพื่อนช่วยก่อนไหม ?
- บางคนเอาแต่บ่นทุกอย่างตอนเดินทาง ถ้ามากับเพื่อนก็ขอให้เพื่อนช่วยซะ และถ้ากระเป๋าหนักจนถือไม่ไหวก็คิดให้ดีก่อนเอามาด้วยสิ จัดของเท่าทีรับมือไหว การเดินทางจะราบรื่นขึ้นถ้าเตรียมตัวล่วงหน้า
- ฉันมีปัญหาในการยกกระเป๋าขึ้นช่องเก็บบนเที่ยวบินตลอด เพราะฉันเตี้ย ยิ่งตอนนี้ฉันแก่แล้วด้วย ก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาที่สะดวกมากขึ้น คือหากระเป๋าเล็ก ๆ ที่ใส่ใต้เบาะได้ และใช้มันเป็นที่วางเท้าไปในตัว
- สงสัยจังว่าคุณแพ็กกระเป๋า ขนจากบ้านมาสนามบิน ผ่านจุดตรวจเช็ก แต่จู่ ๆ ก็ยกไม่ไหวบนเครื่องบินได้ยังไง สำหรับคนที่บอกว่าการลากกระเป๋าไปทั่วกับการยกกระเป๋าขึ้นเก็บช่องด้านบนศีรษะมันต่างกัน ขอให้รู้ไว้ว่ามันมีคำว่า 'เหนือศีรษะ' ประเด็นคือเธอรู้อยู่แล้วว่าผ่าตัดมา และยกเองไม่ได้ แต่ยังขนสัมภาระออกจากตู้ ไม่ยอมโหลดใต้เครื่อง เพื่อมาผ่านจุดตรวจสัมภาระที่ต้องมีการยกขึ้น-ลง ไหนจะมีเพื่อนที่ช่วยเธอได้แต่เธอกลับไม่ขอให้เพื่อนช่วย แต่แค่ยืนรอลูกเรือบริการเหมือนอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสซะงั้น