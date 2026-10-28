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ลูกค้าข้องใจ กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้ 4 ตัว ถามแบบนี้ปกติไหม ถกสนั่น ต้องเห็นใจฝั่งไหนดี

          กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้กุ้ง 4 ตัว ลูกค้าถึงกับตั้งคำถาม ปกติไหม ? ก่อนเจอคอมเมนต์ถกกันสนั่น ทั้งคนซื้อและคนขายต่างมีเหตุผลของตัวเอง

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

          วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Paploy Psk โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ตั้งคำถามว่า ราคากับปริมาณที่ได้รับถือว่าปกติหรือไม่

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk

          จากภาพเป็นเมนูข้าวราดกะเพรากุ้ง โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้กุ้ง 4 ตัว แบบนี้ปกติไหมคะ หรือเราไม่ได้กินกุ้งนานไปจนไม่รู้ราคาตลาดแล้ว พร้อมบอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแถวซอย และชวนคนอื่น ๆ มาแชร์ว่าแต่ละพื้นที่ซื้อเมนูนี้ในราคาเท่าไร และได้กุ้งกี่ตัว

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

          หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุม โดยฝั่งที่มองว่า แพง เห็นว่าปริมาณกุ้งน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับราคา พร้อมยกประสบการณ์ว่าร้านอื่นในราคาใกล้เคียงกันอาจได้กุ้งประมาณ 6-7 ตัวขึ้นไป จึงมองว่าควรให้ปริมาณเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าจ่าย

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

          ขณะที่อีกฝั่งมองว่า ไม่ได้แพงอย่างที่คิด เพราะร้านต้องแบกรับต้นทุนมากกว่าค่ากุ้ง ทั้งข้าว ผัก เครื่องปรุง กล่อง ช้อน แก๊ส ค่าแรง ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายจิปาถะ โดยมีการคำนวณว่าหากกุ้งมีต้นทุนตัวละประมาณ 6-10 บาท รวมต้นทุนอื่น ๆ แล้ว ราคาขาย 60 บาทอาจเหลือกำไรเพียงหลักสิบบาท งานนี้จึงมองว่าเป็นเมนูที่ลำบากใจทั้ง 2 ฝ่าย ลูกค้ามองว่าได้น้อย ส่วนบางร้านก็อาจไม่อยากทำ เพราะได้กำไรน้อยเช่นกัน 

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?

กะเพรากุ้ง 60 บาท แพงไหม ?



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ลูกค้าข้องใจ กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้ 4 ตัว ถามแบบนี้ปกติไหม ถกสนั่น ต้องเห็นใจฝั่งไหนดี โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 13:51:41 1,481 อ่าน
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