ลูกค้าข้องใจ กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้ 4 ตัว ถามแบบนี้ปกติไหม ถกสนั่น ต้องเห็นใจฝั่งไหนดี

กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้กุ้ง 4 ตัว ลูกค้าถึงกับตั้งคำถาม ปกติไหม ? ก่อนเจอคอมเมนต์ถกกันสนั่น ทั้งคนซื้อและคนขายต่างมีเหตุผลของตัวเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Paploy Psk โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ตั้งคำถามว่า ราคากับปริมาณที่ได้รับถือว่าปกติหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Paploy Psk
จากภาพเป็นเมนูข้าวราดกะเพรากุ้ง โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า กะเพรากุ้ง 60 บาท ได้กุ้ง 4 ตัว แบบนี้ปกติไหมคะ หรือเราไม่ได้กินกุ้งนานไปจนไม่รู้ราคาตลาดแล้ว พร้อมบอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแถวซอย และชวนคนอื่น ๆ มาแชร์ว่าแต่ละพื้นที่ซื้อเมนูนี้ในราคาเท่าไร และได้กุ้งกี่ตัว
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุม โดยฝั่งที่มองว่า แพง เห็นว่าปริมาณกุ้งน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับราคา พร้อมยกประสบการณ์ว่าร้านอื่นในราคาใกล้เคียงกันอาจได้กุ้งประมาณ 6-7 ตัวขึ้นไป จึงมองว่าควรให้ปริมาณเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าจ่าย
ขณะที่อีกฝั่งมองว่า ไม่ได้แพงอย่างที่คิด เพราะร้านต้องแบกรับต้นทุนมากกว่าค่ากุ้ง ทั้งข้าว ผัก เครื่องปรุง กล่อง ช้อน แก๊ส ค่าแรง ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายจิปาถะ โดยมีการคำนวณว่าหากกุ้งมีต้นทุนตัวละประมาณ 6-10 บาท รวมต้นทุนอื่น ๆ แล้ว ราคาขาย 60 บาทอาจเหลือกำไรเพียงหลักสิบบาท งานนี้จึงมองว่าเป็นเมนูที่ลำบากใจทั้ง 2 ฝ่าย ลูกค้ามองว่าได้น้อย ส่วนบางร้านก็อาจไม่อยากทำ เพราะได้กำไรน้อยเช่นกัน