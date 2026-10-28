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เปิดราคาห้องเช่าซอยจุฬาฯ 3 เล็กขนาดนี้ จ่ายราคาเท่าไร ชาวเน็ตเห็นแล้วถอยก่อน

          ห้องเช่าซอยจุฬาฯ 3 ห้องเล็กแต่ค่าเช่า 2,800 บาท โพสต์เดียวชาวเน็ตแห่ดู จ่ายรวมมัดจำแค่ 4,800 บาทเข้าอยู่ได้เลย

ห้องเช่า

          วันที่ 28 ตุลาคม 2569 กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊ก หนูค้าย เรืองสัตย์ โพสต์ภาพห้องเช่าย่านซอยจุฬาฯ 3  พร้อมระบุราคาค่าเช่าและค่าใช้จ่ายแรกเข้า ที่เจ้าของโพสต์บอกว่าสามารถเข้าอยู่ได้ทันที

ห้องเช่า

          สำหรับห้องดังกล่าว เป็นห้องขนาดเล็ก มีค่าเช่า 2,800 บาท ส่วนยอดรวมทั้งค่ามัดจำห้อง ค่าน้ำ และค่าไฟ อยู่ที่ 4,800 บาท พร้อมชวนใครที่สนใจให้มาอยู่ด้วยกัน

          เมื่อดูภาพที่โพสต์เป็นห้องทรงแคบยาว มีหน้าต่างบานเกล็ดสองฝั่งแบบครึ่งเดียว มีฝุ่น และพื้นหินขัดมีแถบสีแดงพาดกลางห้อง เห็นแล้วคนยอมรับว่า ไม่กล้านอน เพราะมันเล็กเกินไปมาก

ห้องเช่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูค้าย เรืองสัตย์


ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูค้าย เรืองสัตย์


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เปิดราคาห้องเช่าซอยจุฬาฯ 3 เล็กขนาดนี้ จ่ายราคาเท่าไร ชาวเน็ตเห็นแล้วถอยก่อน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14:11:58 5,012 อ่าน
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