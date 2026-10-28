เปิดราคาห้องเช่าซอยจุฬาฯ 3 เล็กขนาดนี้ จ่ายราคาเท่าไร ชาวเน็ตเห็นแล้วถอยก่อน

ห้องเช่าซอยจุฬาฯ 3 ห้องเล็กแต่ค่าเช่า 2,800 บาท โพสต์เดียวชาวเน็ตแห่ดู จ่ายรวมมัดจำแค่ 4,800 บาทเข้าอยู่ได้เลย
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊ก หนูค้าย เรืองสัตย์ โพสต์ภาพห้องเช่าย่านซอยจุฬาฯ 3 พร้อมระบุราคาค่าเช่าและค่าใช้จ่ายแรกเข้า ที่เจ้าของโพสต์บอกว่าสามารถเข้าอยู่ได้ทันที
สำหรับห้องดังกล่าว เป็นห้องขนาดเล็ก มีค่าเช่า 2,800 บาท ส่วนยอดรวมทั้งค่ามัดจำห้อง ค่าน้ำ และค่าไฟ อยู่ที่ 4,800 บาท พร้อมชวนใครที่สนใจให้มาอยู่ด้วยกัน
เมื่อดูภาพที่โพสต์เป็นห้องทรงแคบยาว มีหน้าต่างบานเกล็ดสองฝั่งแบบครึ่งเดียว มีฝุ่น และพื้นหินขัดมีแถบสีแดงพาดกลางห้อง เห็นแล้วคนยอมรับว่า ไม่กล้านอน เพราะมันเล็กเกินไปมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูค้าย เรืองสัตย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูค้าย เรืองสัตย์