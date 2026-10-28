ส่องโพสต์ล่าสุด หนุ่มใช้ AI หารายได้เสริม จับรถทำผิดวิ่งไหล่ทาง ได้เงิน 2,500 ต่อวัน

หนุ่มใช้ AI หารายได้เสริม จับรถทำผิดวิ่งไหล่ทางแจ้งตำรวจ คำนวณเล่น ๆ ได้ส่วนแบ่ง 2,500 บาทต่อวัน พร้อมโพสต์อีกครั้งหลังเป็นไวรัล ถ้าบังคับใช้กฎหมายจริงจัง เรื่องนี้ไม่เป็นไวรัล
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum มีการโพสต์เล่ารื่องการหารายได้เสริมจาก AI ด้วยการให้มาจับภาพหาเพื่อนร่วมถนนที่ทำผิดกฎจราจร ได้เงินตกวันละ 2,500 บาท ทำยังไงบ้าง ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum
ลองทำอาชีพเสริมใหม่เช้านี้ รอดูว่าจะได้ส่วนแบ่งจริงมั้ย
ถ้าได้จริงจะใช้ AI มาช่วยด้วย Logic นี้
1. ติดกล้องด้านข้างรถ ด้านหลัง และ ด้านหน้า
2. เพื่อจับภาพ 3 มุมว่ารถคันนี้วิ่งไหล่ทางจริง ๆ
3. ให้ AI เลือกที่ชัดที่สุดทั้ง 3 มุม
4. ให้ AI ระบุพิกัดสถานที่อัตโนมัติ
5. ให้ส่งข้อมูลเข้า LINE ทางหลวง
ในแต่ละวันผมน่าจะเจอไม่ต่ำกว่า 100 คัน
ถ้าได้ยอดวันละ 10 คัน ก็ ส่วนแบ่ง 50% 250x10=2,500
Passive Income ดี ๆ เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum
นอกจากนี้ เจ้าของเฟซบุ๊ก ยังมีการโพสต์เพิ่มเติมว่า "จากโพสต์ AI จับรถวิ่งไหล่ทางที่เป็นไวรัลตอนนี้ทำให้ผมคิดได้ว่า คนจำนวนมากที่พยายามทำตามกฏหมาย รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบมานาน แต่ไม่อยากมีปากเสียง ถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฏหมายจริงจัง เรื่องแบบนี้จะไม่ไวรัล"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum