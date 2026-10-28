HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องโพสต์ล่าสุด หนุ่มใช้ AI หารายได้เสริม จับรถทำผิดวิ่งไหล่ทาง ได้เงิน 2,500 ต่อวัน

          หนุ่มใช้ AI หารายได้เสริม จับรถทำผิดวิ่งไหล่ทางแจ้งตำรวจ คำนวณเล่น ๆ ได้ส่วนแบ่ง 2,500 บาทต่อวัน พร้อมโพสต์อีกครั้งหลังเป็นไวรัล ถ้าบังคับใช้กฎหมายจริงจัง เรื่องนี้ไม่เป็นไวรัล

ผิดกฎจราจร

          วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum มีการโพสต์เล่ารื่องการหารายได้เสริมจาก AI ด้วยการให้มาจับภาพหาเพื่อนร่วมถนนที่ทำผิดกฎจราจร ได้เงินตกวันละ 2,500 บาท ทำยังไงบ้าง ดังนี้

ผิดกฎจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum

ผิดกฎจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum

          ลองทำอาชีพเสริมใหม่เช้านี้ รอดูว่าจะได้ส่วนแบ่งจริงมั้ย

          ถ้าได้จริงจะใช้ AI มาช่วยด้วย Logic นี้

          1. ติดกล้องด้านข้างรถ ด้านหลัง และ ด้านหน้า

          2. เพื่อจับภาพ 3 มุมว่ารถคันนี้วิ่งไหล่ทางจริง ๆ

          3. ให้ AI เลือกที่ชัดที่สุดทั้ง 3 มุม

          4. ให้ AI ระบุพิกัดสถานที่อัตโนมัติ

          5. ให้ส่งข้อมูลเข้า LINE ทางหลวง

          ในแต่ละวันผมน่าจะเจอไม่ต่ำกว่า 100 คัน

          ถ้าได้ยอดวันละ 10 คัน ก็ ส่วนแบ่ง 50% 250x10=2,500

          Passive Income ดี ๆ เลย

ผิดกฎจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum

          นอกจากนี้ เจ้าของเฟซบุ๊ก ยังมีการโพสต์เพิ่มเติมว่า "จากโพสต์ AI จับรถวิ่งไหล่ทางที่เป็นไวรัลตอนนี้ทำให้ผมคิดได้ว่า คนจำนวนมากที่พยายามทำตามกฏหมาย รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบมานาน แต่ไม่อยากมีปากเสียง ถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฏหมายจริงจัง เรื่องแบบนี้จะไม่ไวรัล"

ผิดกฎจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum

ผิดกฎจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum

ผิดกฎจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattapon Muangtum



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องโพสต์ล่าสุด หนุ่มใช้ AI หารายได้เสริม จับรถทำผิดวิ่งไหล่ทาง ได้เงิน 2,500 ต่อวัน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14:47:44 2,079 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว หยาดทิพย์ ที AF6 ปฏิทินวันหยุด 2570 บัลลงดอร์ 2026 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย