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ครูโป๊ะแตก แอบเล่นหนัง AV อ้างทำเพราะอยากรู้ เผยจุดรอดตกงาน แม้สร้างเรื่องฉาว

          ครูแอบเล่น AV ผ่านไป 3 ปีเพิ่งโป๊ะ คณะครูรู้กันระดับจังหวัด อึ้งเปิดคลิปนั่งดูพิสูจน์ตัวตน สุดท้ายพักงานแค่ 1 เดือน เจ้าตัวชี้ไม่ได้เล่นเพราะเงิน แค่อยากรู้ล้วน ๆ

ครูแอบเล่น AV

          วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานข่าวอื้อฉาวในวงการศึกษาประเทศญี่ปุ่น เมื่อครูผู้ชายรายหนึ่งเกิดโป๊ะแตก ถูกจับได้ว่าแอบไปเล่นหนัง AV โดยเป็นผลงานเก่าเมื่อ 3 ปีก่อน ที่น่าตะลึงคือเขาคนนี้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ทำไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นล้วน ๆ และคงคิดว่าไม่มีใครจับได้ แต่จะมานึกเสียใจทีหลังก็ไม่ทันแล้ว

          โดยจากรายงานของสื่อญี่ปุ่นอย่างซากะชิมบุน ครูชายวัย 40 กว่าปีรายนี้ สอนอยู่ในโรงเรียนรัฐสังกัดจังหวัดซากะ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 เขาได้รู้จักกับคนทำเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่รายหนึ่งผ่านโซเชียล และถูกชวนให้มาถ่ายคลิป AV 

          แม้จะรู้ดีว่าคลิปนั้นจะถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต แต่ครูรายนี้ยังตอบตกลง และเดินทางไปถ่ายหนังโป๊ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอื่นช่วงเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน 

          ผลงานของเขาถูกอัปโหลดให้สมาชิกของเว็บหนังผู้ใหญ่เข้าชมแบบเสียเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 และยังคงเปิดให้ชมได้เกือบ 3 ปี กระทั่งเดือนสิงหาคม 2569 จึงมีคนรายงานเรื่องนี้ไปยังโรงเรียนที่ครูคนนี้สอนอยู่ เรื่องจึงแดงขึ้นมา

          งานนี้ทั้งทางโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดซากะ ถึงขั้นต้องเปิดประชุมดูคลิปกันอย่างจริงจัง เพื่อยืนยันว่าครูรายดังกล่าวคือหนึ่งในนักแแสดงของหนัง AV ก่อนที่คลิปจะถูกลบออกจากเว็บไซต์ ตามคำขอของครูรายนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา

          ระหว่างการสอบสวน ครูชายยอมรับว่าไปถ่าย AV จริง แต่ยืนยันว่าเคยร่วมถ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าตัว หรือแม้แต่ค่าเดินทาง เขาทำไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นล้วน ๆ และตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก 

          เขายอมรับว่าในฐานะคนที่ทำอาชีพอันสูงส่งอย่างการศึกษา ตัวเองกลับทำสิ่งที่ขาดสำนึกทางจริยธรรม และขอโทษที่ทำให้สังคมเสื่อมความเชื่อมั่น

          ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดซากะ ประกาศลงโทษทางวินัยครูรายนี้ ด้วยการพักงานเป็นเวลา 1 เดือน ฐานกระทำการที่ทำให้เสื่อมความเชื่อถือ ตามกฎหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมตักเตือนครูใหญ่ของโรงเรียนที่ครูชายเคยสังกัดอยู่เมื่อ 3 ปีก่อน

          อย่างไรก็ตาม ครูชายรายนี้ไม่ประสงค์ที่จะลาออก ดังนั้น หลังจากเขากลับมาทำงานอีกครั้ง ทางคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดและครูใหญ่จะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงานของครูรายนี้อีกครั้ง

          ด้าน อี้เจี้ยนหวั่นชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญหนัง AV ชาวไต้หวัน วิเคราะห์ในเว็บไซต์ AV NO.1 ว่า การที่ครูไม่ได้รับค่าตัวคือกุญแจสำคัญที่ทำให้รักษางานไว้ได้ เพราะโรงเรียนไม่สามารถไล่ออกด้วยข้อหาทำงานเสริมผิดระเบียบ แม้การที่ครูไปถ่ายหนัง AV จะไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่ก็ทำได้เพียงมองว่าเป็นงานอดิเรกในวันหยุด และสุดท้ายก็ต้องให้กลับมาทำงาน 

          อี้เจี้ยนหวั่นชุนชิว ยังแสดงความประหลาดใจด้วยที่ครูรายนี้ไม่คิดที่จะลาออก ทั้งที่เรื่องแดง พร้อมสงสัยว่าข่าวดังกล่าวแพร่ไปทั้งโรงเรียนแล้วหรือไม่ หากเรื่องแพร่ออกไปเขาอาจกลายเป็นไอดอลของนักเรียนชายไปเลย



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
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ครูโป๊ะแตก แอบเล่นหนัง AV อ้างทำเพราะอยากรู้ เผยจุดรอดตกงาน แม้สร้างเรื่องฉาว โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 15:07:37 1,153 อ่าน
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