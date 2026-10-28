นักแสดงงิ้วสาวฮ่องกง เข้าพิธีแต่งงานกับอดีตนักการเมือง ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อ อายุห่างกัน 41 ปี เผยรู้จักกันครั้งแรกตั้งแต่เจ้าสาวยังเรียนชั้นประถม
คู่รักที่อายุห่างกันถึง 41 ปีนี้ กลายมาเป็นที่สนใจของสื่ออย่างมาก นับตั้งแต่เปิดเผยความสัมพันธ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีข้อมูลเผยว่าทั้งคู่พบกันครั้งแรกตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเรียนอยู่ชั้นประถม โดยมีภรรยาผู้ล่วงลับของฝ่ายชายเป็นคนแนะนำทั้งคู่ให้รู้จักกันในตอนนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
"ลึก ๆ แล้ว เราอาจชื่นชมกันและกัน แต่ไม่มีใครรู้ตัวหรือเคยแสดงออกมาเลย" โล ไหว่กว๊อก กล่าว พร้อมเรียกการครองคู่ครั้งนี้ว่าเป็น "พรหมลิขิต"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ทั้งนี้ โล ไหว่กว๊อก ยอมรับว่าเขากับภรรยาเติบโตมาในยุคที่ต่างกัน และให้คำมั่นว่าทั้งคู่จะยังคงตอบแทนสังคมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ภาพจาก Instagram lo_wai_kwok
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เอเชียวัน รายงานว่า เยมีนา ยู ชุงยาน นักแสดงงิ้วชาวฮ่องกง วัย 32 ปี ได้เข้าพิธีแต่งงานกับ โล ไหว่กว๊อก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ วัย 73 ปี โดยพิธีจัดขึ้นที่คันทรีคลับแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนและครอบครัวราว 300 คน ที่มาร่วมแสดงความยินดี
คู่รักที่อายุห่างกันถึง 41 ปีนี้ กลายมาเป็นที่สนใจของสื่ออย่างมาก นับตั้งแต่เปิดเผยความสัมพันธ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีข้อมูลเผยว่าทั้งคู่พบกันครั้งแรกตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเรียนอยู่ชั้นประถม โดยมีภรรยาผู้ล่วงลับของฝ่ายชายเป็นคนแนะนำทั้งคู่ให้รู้จักกันในตอนนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ขณะเปิดตัว โล ไหว่กว๊อก ระบุว่าความสัมพันธ์ฉันมิตร และการเป็นผู้ให้คำแนะนำระหว่างเขากับเยมีนานั้น "บริสุทธิ์มาก" และทั้งคู่เพิ่งยืนยันความสัมพันธ์กันเพียง 3 สัปดาห์ก่อนหมั้น
"ลึก ๆ แล้ว เราอาจชื่นชมกันและกัน แต่ไม่มีใครรู้ตัวหรือเคยแสดงออกมาเลย" โล ไหว่กว๊อก กล่าว พร้อมเรียกการครองคู่ครั้งนี้ว่าเป็น "พรหมลิขิต"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ไม่เพียงเท่านั้น เว็บไซต์ HK01 ยังรายงานว่า โล ไหว่กว๊อก เป็นเพื่อนกับ ยู ปักลก พ่อของเจ้าสาว วัย 63 ปี ซึ่งเป็นนักพากย์การแข่งม้า และในภาพงานแต่งที่เจ้าสาวแชร์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ก็มีภาพที่ โล ไหว่กว๊อก ยกน้ำชาให้เพื่อน ซึ่งขยับสถานะมาเป็นพ่อตาแล้ว
ทั้งนี้ โล ไหว่กว๊อก ยอมรับว่าเขากับภรรยาเติบโตมาในยุคที่ต่างกัน และให้คำมั่นว่าทั้งคู่จะยังคงตอบแทนสังคมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jenny Poon
ภาพจาก Instagram lo_wai_kwok
ขอบคุณข้อมูลจาก Asia One