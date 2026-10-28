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เปิดสาเหตุ เตย หัตถยา ประกาศยกเลิกสัญญากับทีมญี่ปุ่น ทั้งที่เพิ่งคว้าแชมป์มาร่วมกัน

         เตย หัตถยา ประกาศยกเลิกสัญญากับ SAGA Hisamitsu SPRINGS ตลอดฤดูกาล 2026-27 หลังบาดเจ็บกระดูกเท้า เปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้



หัตถยา บำรุงสุข
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hattaya Bamrungsuk - หัตถยา บำรุงสุข


         กลายเป็นประเด็นที่แฟนวอลเลย์บอลให้ความสนใจ เมื่อ เตย หัตถยา บำรุงสุข นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ประกาศยกเลิกสัญญากับสโมสร SAGA Hisamitsu SPRINGS ตลอดฤดูกาล 2026-27 เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกที่เท้า พร้อมเปิดทางให้สโมสรจัดการนักกีฬาใหม่อีกครั้ง

         โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Hattaya Bamrungsuk - หัตถยา บำรุงสุข ระบุว่า อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมา และได้เข้ารับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายภายใต้การดูแลของทีมแพทย์มาหลายเดือน อย่างไรก็ตาม อาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกเท้าต้องใช้เวลารักษานาน และอาจนานกว่าที่คาดไว้ จึงตัดสินใจยุติบทบาทกับทีม โดยได้รับความเห็นชอบจากสโมสรแล้ว สำหรับข้อความทั้งหมด มีดังนี้

         ประกาศจากทางสโมสร เตยจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาตลอดฤดูกาล 2026-27 เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกที่เท้า และเปิดทางให้สโมสรในการจัดการนักกีฬากันใหม่อีกครั้ง

         เรียน แฟนคลับ SAGA Hisamitsu SPRINGS และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

         ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบกำลังใจและสนับสนุนเตยด้วยความอบอุ่นมาโดยตลอด

         ดิฉัน เตย หัตถยา บำรุงสุข ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า อาการบาดเจ็บของเตยซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่หลายท่านอาจได้รับทราบกันอยู่แล้ว ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เตยได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของทีมแพทย์ โดยเลือกแนวทางการรักษาที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด

         อย่างไรก็ตาม อาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระดูกบริเวณเท้ามักต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาและฟื้นตัวค่อนข้างนาน และในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ไว้

         ด้วยเหตุนี้ เตยจึงตัดสินใจที่จะยุติบทบาทกับทีม เพื่อมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ และขอถือโอกาสนี้แจ้งการตัดสินใจดังกล่าวต่อทุกท่านอย่างเป็นทางการ

         การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับเตยในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ และไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินใจได้โดยง่าย เพราะเตยรักสโมสรแห่งนี้จากใจจริง และรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อสโมสร เพื่อนร่วมทีม โค้ช ทีมงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว เตยเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่สำหรับตัวเตยเองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อทีมด้วย เพื่อให้สโมสรสามารถเดินหน้าสู่เป้าหมาย พร้อมเสริมกำลังผู้เล่นที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในการแข่งขันต่อไป

         เตยไม่ต้องการให้ทีมต้องรอคอยการกลับมาของเตยโดยที่ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้อย่างชัดเจน และเห็นว่าการปล่อยให้เกิดความไม่แน่นอนเช่นนั้นคงไม่เป็นธรรมต่อทีมที่เตยรักและเคารพอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เตยจึงเลือกที่จะตัดสินใจในสิ่งที่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบสูงสุดต่อทุกฝ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน

         เตยไม่ได้คาดหวังว่าทุกท่านจะเห็นด้วยหรือเข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้ทั้งหมด แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรับทราบว่า การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพิจารณาอย่างรอบด้านและได้รับความเห็นชอบจากสโมสรแล้ว จึงใคร่ขอความกรุณาให้ทุกท่านเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ด้วย





         ตลอดระยะเวลา 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา เตยได้รับการสนับสนุนและความเมตตาจากแฟนคลับทุกท่าน รวมถึงท่านประธานสโมสร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เตยขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ แม้เตยจะต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บ แต่สโมสรยังคงมอบความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้เตยได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไป ความกรุณาและความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมอบให้มีคุณค่ายิ่งสำหรับเตย และเป็นสิ่งที่เตยจะจดจำด้วยความซาบซึ้งเสมอ

         ขอขอบพระคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอน คณะผู้ฝึกสอน และทีมงานสตาฟทุกท่านสำหรับคำแนะนำ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนที่มีให้เตยตลอดมา

         และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคน สำหรับมิตรภาพ กำลังใจ และช่วงเวลาที่ได้ร่วมต่อสู้เคียงข้างกัน ความทรงจำอันล้ำค่าตลอดเวลาที่ผ่านมา จะยังคงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่เตยจะเก็บรักษาไว้ในหัวใจตลอดไป

         นับจากนี้ เตยจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สนามแข่งขันด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิม และพร้อมที่สุดสำหรับฤดูกาลหน้า

         ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนที่ทุกท่านมอบให้เตยเสมอมา

         หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกครั้ง ในอนาคตอันใกล้นี้

         ด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างสูง
         หัตถยา บำรุงสุข (Hattaya Bamrungsuk)
         หัตจัง

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เปิดสาเหตุ เตย หัตถยา ประกาศยกเลิกสัญญากับทีมญี่ปุ่น ทั้งที่เพิ่งคว้าแชมป์มาร่วมกัน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 19:30:06 2,627 อ่าน
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