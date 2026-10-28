คาเฟ่บางปะอิน ประกาศปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 28 ต.ค. เป็นต้นไป

คาเฟ่บางปะอิน ประกาศปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนตลอดมา
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ร้าน TINTIN COFFEE Bang Pa-in ออกประกาศแจ้งปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกล่าวขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมาโดยตลอด ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
แจ้งปิดกิจการ TINTIN COFFEE Bang Pa-in อย่างไม่มีกำหนด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกาแฟทุกแก้ว อาหารทุกเสิร์ฟ ให้กับทุกคน หากมีข้อบกพร่องประการใด ทางร้านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า ขอบคุณจากหัวใจค่ะ
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ร้าน TINTIN COFFEE Bang Pa-in ออกประกาศแจ้งปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกล่าวขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมาโดยตลอด ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
แจ้งปิดกิจการ TINTIN COFFEE Bang Pa-in อย่างไม่มีกำหนด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกาแฟทุกแก้ว อาหารทุกเสิร์ฟ ให้กับทุกคน หากมีข้อบกพร่องประการใด ทางร้านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า ขอบคุณจากหัวใจค่ะ