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คาเฟ่บางปะอิน ประกาศปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 28 ต.ค. เป็นต้นไป

          คาเฟ่บางปะอิน ประกาศปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนตลอดมา


TINTIN COFFEE Bang Pa-in


          วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ร้าน TINTIN COFFEE Bang Pa-in ออกประกาศแจ้งปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกล่าวขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมาโดยตลอด ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

          แจ้งปิดกิจการ TINTIN COFFEE Bang Pa-in อย่างไม่มีกำหนด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป



          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกาแฟทุกแก้ว อาหารทุกเสิร์ฟ ให้กับทุกคน หากมีข้อบกพร่องประการใด ทางร้านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

          แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า ขอบคุณจากหัวใจค่ะ




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คาเฟ่บางปะอิน ประกาศปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 28 ต.ค. เป็นต้นไป โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 20:25:35 1,292 อ่าน
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