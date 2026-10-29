อย่าคิดว่ารอด หนุ่มจอดถอดป้ายทะเบียนรถ หวังหนีค่าผ่านทาง M81 เปิดข้อหาเจออะไรบ้าง

หนุ่มถอดป้ายทะเบียน เลี่ยงค่าผ่านทาง M81 ตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดและระบบ M-Flow จนเจอตัว ก่อนเรียกตักเตือนพร้อมเปรียบเทียบ
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ติดตามพฤติการณ์ชายวัย 22 ปี หลังจอดรถยนต์ริมทางบนมอเตอร์เวย์ M81 แล้วถอดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า ก่อนขับออกไป หวังหลีกเลี่ยงค่าผ่านทาง สุดท้ายไม่รอดจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและระบบ M-Flow
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการ TOC ว่า พบรถยนต์จำนวน 5 คัน จอดเรียงกันบริเวณไหล่ทาง กม. 7+100 ฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดกาญจนบุรี โดยรถคันหน้าสุดมีผู้ขับขี่ลงมาถอดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า ก่อนขับรถออกจากจุดดังกล่าวทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบเพื่อสกัดรถยนต์คันดังกล่าว แต่เมื่อไปถึงพบว่ารถได้ขับออกไปแล้ว จึงตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากสงสัยว่าอาจเป็นพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอื่น
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางร่วมกับข้อมูลในระบบ M-Flow พบว่า ก่อนรถยนต์คันดังกล่าวจะจอดถอดป้ายทะเบียน ระบบสามารถบันทึกภาพและตรวจจับหมายเลขทะเบียนไว้ได้ เมื่อตรวจสอบรถทั้ง 5 คัน จึงทราบว่ารถที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นรถ Honda City สีขาว
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M81 โดยรถคันดังกล่าวเดินทางจากด่านบางใหญ่ (P01) ไปออกที่ด่านกาญจนบุรี (P08) ก่อนจะเข้าด่านกาญจนบุรีอีกครั้ง และออกที่ด่านท่าม่วง (P07)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลังทราบข้อมูลรถยนต์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบผู้ครอบครองรถและประสานติดต่อเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยได้รับแจ้งว่าในวันเกิดเหตุได้ให้หลานชายนำรถไปใช้งาน เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมจึงทราบว่าผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุเป็นชายอายุ 22 ปี
เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อชายคนดังกล่าวเพื่อแจ้งพฤติการณ์ที่ตรวจพบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นผู้ขับขี่ยอมรับว่าทำไปเพราะความคึกคะนอง โดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าผ่านทาง และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากระทำผิดในเรื่องอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้รับ ชายคนดังกล่าวกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อีกทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และแสดงความพร้อมที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอหมายเรียก
เจ้าหน้าที่ได้นัดหมายให้ผู้ขับขี่เข้าพบในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยเมื่อถึงวันนัดหมาย ชายวัย 22 ปีได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เวลา 15.00 น.
ในการดำเนินการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญเจ้าหน้าที่ BGSR มาดำเนินการเรียกเก็บค่าผ่านทาง พร้อมสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนเปรียบเทียบปรับในข้อหา "แสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายไม่ครบถ้วน" ตามพระราชบัญญัติรถยนต์เจ้าหน้าที่ยังได้อบรมและตักเตือนให้ผู้ขับขี่ไม่กระทำพฤติการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก เนื่องจากอาจถูกดำเนินคดีและเสียประวัติได้
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