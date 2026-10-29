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เปิดภาพ มูลนิธิองค์กรทำดี 50 ล้าน บุ๋ม ปนัดดา ก่อสร้างไปแค่ไหน - โชว์โฉนดโอนที่แล้ว

          เปิดภาพ ที่ตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี 50 ล้าน ของ บุ๋ม ปนัดดา ก่อสร้างไปแค่ไหน หลังมีปมสงสัยเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ โอนให้ผู้รับเหมาก่อนโอนเข้าสามี

บุ๋ม ปนัดดา

          เป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาในประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังสังคมตั้งข้อสงสัยกรณีพบเส้นเงินหลายสิบล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับเหมา และให้ผู้รับเหมาโอนคืนคนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ ซึ่งต่อมา บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงผ่านไลฟ์ว่า ตนได้จ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มูลค่าเกือบ 50 ล้าน โดยติดต่อผ่านทาง ก๊อต อธิป ผู้เป็นสามี แต่ต่อมาผู้รับเหมากลับบอกว่าสามีไม่จ่ายเงิน 1.2 ล้านบาท และเพิ่งรู้ว่าผู้รับเหมามีการโอนเงินให้สามีก่อนหน้านี้นั้น 

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

          โดยตัวเลข 50 ล้าน บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงว่า เงินเข้ามามูลนิธิเท่าไหร่ตนใส่งบไปเท่านั้น เพราะมองว่าเงินประชาชนต้องถึงประชาชน โดยมูลนิธิมีอาคารที่ 1 เป็นร้านข้าวแกงที่จะขายของให้ประชาชน มีศาลเจ้าที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และข้างในมีอีก 3 อาคาร ที่ต้องทำพื้นคอนกรีตใหม่ทั้งหมด คนที่ทำก่อสร้างก็น่าจะประมาณการได้ ซึ่งมีใบเอกสาร แต่ปัญหาคือใบอยู่ที่สามี 

          ตนสงสัยว่าทำไมตอนที่ผู้รับเหมาโทร. มาตอนนั้นถึงไม่บอกว่าคุยอะไรกับ ก๊อต อธิป ไว้ มาบอกแค่พี่ก๊อตติดเงินอยู่ 1.2 ล้าน ตนก็บอกผู้รับเหมาแล้วว่าให้เคลียร์ดี ๆ อย่าให้เสียชื่อมูลนิธิ แต่ยืนยันว่าค่าก่อสร้างเราโอนกันที่ตกลงกันไป 4-5 อาคารจริง ๆ ซึ่ง ณ วันนี้ได้อาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

          โดยมูลนิธินี้จะใช้เป็นศูนย์ต้านภัยพิบัติ ประชาชนจะมีที่เก็บของ ที่มีจอดรถ-เรือ เวลามีน้ำท่วมทุกคนมาอาศัยอยู่ที่นี่และพัฒนาอาชีพได้ ทุกอย่างวางแผนไว้สำหรับอนาคตแล้ว ดังนั้น เมื่อเงินเข้ามาก็ต้องเอาลงมูลนิธิ พร้อมโชว์โฉนดที่ดินมูลนิธิ 2 ไร่ 3 งาน ที่โอนให้มูลนิธิแล้ว ยืนยันไม่มีอะไรจะเป็นของ "บุ๋ม ปนัดดา" หรือใครทั้งสิ้น

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

          อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา บุ๋ม ปนัดดา เคยโพสต์ภาพและคลิปของ ศาลเจ้ามูลนิธิองค์กรทำดี (ฟู่เทียนกง) ในพื้นที่คลองแปด ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ก่อนโพสต์ภาพความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน ซึ่งมีสภาพดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้ว






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เปิดภาพ มูลนิธิองค์กรทำดี 50 ล้าน บุ๋ม ปนัดดา ก่อสร้างไปแค่ไหน - โชว์โฉนดโอนที่แล้ว โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 09:40:34 7,302 อ่าน
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