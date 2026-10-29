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สรปุก ร่ำไห้ผิดหวัง ปธ. มูลนิธิดัง พ้อสิบกว่าปีที่เชื่อใจ ทำไมไม่บอกกัน ปมเรื่องเงิน 45 ล้าน

           สรปุก ร่ำไห้ หลังรู้ข้อมูลปมเงินบริจาค 45 ล้านบาท ผิดหวังเพราะเชื่อใจประธานมูลนิธิ แต่เสียใจที่ถูกปิดบังเรื่องใหญ่เช่นนี้ 

สรปุก

           จากกรณี หลายเพจดังมีการเปิดเผยตรงกัน เกี่ยวกับข้อพิรุธเรื่องเงินมูลนิธิชื่อดัง จำนวน 45 ล้าน มูลนิธิได้โอนเงินค่าก่อสร้างให้ทางผู้รับเหมา และให้ผู้รับเหมาโอนคืนไปให้สามีประธานมูลนิธิ โดยตั้งคำถามว่า เป็นไปได้ที่สามีกับผู้รับเหมารู้กัน มีการตกลงกันเรื่องเงินทอนหรือไม่ จากนั้นสามีไปติดหนี้กับทางผู้รับเหมา แล้วมีการทวงถามกัน ถึงขั้นแจ้งความ เรื่องนี้เลยแดงขึ้นมานั้น

สรปุก

สรปุก

           ล่าสุด (29 ตุลาคม 2569) พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินบริจาคว่า พบเส้นเงิน 45 ล้าน +18 ล้าน + 10 ล้าน+9แสน เข้าบัญชีคนสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต คาดมันคือเงินบริจาค

สรปุก

           ขณะที่ สรปุก อดีตแอดมินของมูลนิธิหนึ่ง ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวโดยเปลี่ยนท่าทีแล้วหลังได้รู้ข้อมูลบางอย่าง โดยแคปชั่นว่า "สอรอปอ is shocked ไม่ได้รู้พร้อมทุกคนนะคะ รู้หลังทุกคนอีก บอกได้คำเดียวว่าเสียใจ"

สรปุก

สรปุก

           ต่อมา สรปุก ไลฟ์ระบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งน้ำตา ช่วงหนึ่ง ระบุว่า ส่วนหนึ่งในหัวใจยังแอบเชื่อว่าพี่เขาไม่ได้ไปโกงหรือไปทำอะไรกับเขาหรอก แต่ทำไมไม่บอกเราเลย ตอนเช้าเราออกตัวแรงมาก เพราะเรารักเขามาก เราใส่ไปหมดแม็กเลย

           เรามารู้ทีหลังทุกคนอีกว่า มียอดพวกนี้ที่หายไป เราก็เสียใจนะ ทำไมไม่เตือนเราหน่อยว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น บอกเราสักนิดหนึ่งก็ได้ 

สรปุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

สรปุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

           ล่าสุด สรปุก เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า สิบกว่าปีที่รู้จักกัน เราไม่เคยเจอใครมีจิตสาธารณะเท่าพี่เขา คนที่ทุ่มเทช่วยเหลือคนอย่างจริงจัง และไม่เคยมีรอยด่างพร้อยด้านการเงินอะไรเลย เพราะฐานะมั่นคง มีหน้าที่การงานเส้นเงินชัดเจน ช่วยคนตั้งแต่ตัวเองติดลบ คน สัตว์ พี่เขาช่วยหมด 

สรปุก

           ก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาจากคนอื่น เพราะมูลนิธิโอนไปผู้รับเหมา แล้วผู้รับเหมาโอนต่อทำไม ถ้าไม่คิดจะก่อสร้าง ก็โอนกลับมูลนิธิดิ เหตุผลว่าถูกบังคับให้โอนไปอีกคนฟังไม่ขึ้น แต่ในฐานะประธาน เกิดเรื่องฉาวขนาดนี้จะรู้หรือไม่รู้ ก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้

           แต่การคาดเดา และคำอธิบายปากเปล่า ไม่มีค่าพอเท่าหลักฐานและสเตทเมนท์ที่มูลนิธิจะนำมาเปิดสู่สื่อและสังคม ว่าแต่ บริษัทที่ถือวิสาสะให้โอนให้บุคคลที่ 3 ไม่มีความผิดอะไรเหรอ ? ทำไมกลายเป็นเหยื่อ เหยื่อแบบใด และตัวต้นเรื่องหายไปไหน

สรปุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

สรปุก



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สรปุก ร่ำไห้ผิดหวัง ปธ. มูลนิธิดัง พ้อสิบกว่าปีที่เชื่อใจ ทำไมไม่บอกกัน ปมเรื่องเงิน 45 ล้าน โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 10:21:46 6,470 อ่าน
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