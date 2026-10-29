เจนนี่ ลูกสาวคนโต ก๊อต อธิป เคลื่อนไหว เปิดภาพแชต ถามทำกับน้องแบบนี้ทำไม

เจนนี่ ลูกสาวคนโต ก๊อต อธิป เคลื่อนไหว เปิดภาพแชตน้องสาวถูกขนของใส่ถุงดำ กองไว้หน้าโครงการ ถามทำกับน้องแบบนี้ทำไม ?
สังคมยังคงจับตาทุกความเคลื่อนไหว สำหรับครอบครัวของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และสามี ก๊อต อธิป ที่ล่าสุดมีการพูดถึงลูกติดทั้ง 3 คนของอดีตสามี คือ น้องเจนนี่ น้องอลิส และน้องเกรซ ที่ตกลงกันไว้ว่าทาง บุ๋ม ปนัดดา จะเป็นคนดูแลลูกคนโตและคนที่ 3 ส่วนคนที่ 2 ฝั่งแม่แท้ ๆ จะดูแลเองนั้น
ภาพจาก Instagram boompanadda
ล่าสุด (28 ตุลาคม 2569) มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของ เจนนี่ ลูกสาวคนโตของ ก๊อต อธิป ที่โพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นภาพแชตกับ เกรซ น้องสาวคนที่ 2 ที่ส่งภาพถุงดำจำนวนหลายถุงที่ถูกวางกองอยู่บนพื้นมาให้พี่สาวดู พร้อมบอกว่า "เค้าเอาของหนูวางไว้แบบนี้ หน้าโครงการ"
ภาพจาก Instagram jenapicha
ซึ่งทางเจนนี่ ตั้งคำถามว่า "ทำกับน้องแบบนี้ทำไมคะ"
ทั้งนี้ ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ภาพจาก Instagram jenapicha
ภาพจาก Instagram jenapicha
ภาพจาก Instagram jenapicha
ภาพจาก Instagram boompanadda