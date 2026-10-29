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เจนนี่ ลูกสาวคนโต ก๊อต อธิป เคลื่อนไหว เปิดภาพแชต ถามทำกับน้องแบบนี้ทำไม

           เจนนี่ ลูกสาวคนโต ก๊อต อธิป เคลื่อนไหว เปิดภาพแชตน้องสาวถูกขนของใส่ถุงดำ กองไว้หน้าโครงการ ถามทำกับน้องแบบนี้ทำไม ?

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป

           สังคมยังคงจับตาทุกความเคลื่อนไหว สำหรับครอบครัวของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และสามี ก๊อต อธิป ที่ล่าสุดมีการพูดถึงลูกติดทั้ง 3 คนของอดีตสามี คือ น้องเจนนี่ น้องอลิส และน้องเกรซ ที่ตกลงกันไว้ว่าทาง บุ๋ม ปนัดดา จะเป็นคนดูแลลูกคนโตและคนที่ 3 ส่วนคนที่ 2 ฝั่งแม่แท้ ๆ จะดูแลเองนั้น 

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป
ภาพจาก Instagram boompanadda

           ล่าสุด (28 ตุลาคม 2569) มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของ เจนนี่ ลูกสาวคนโตของ ก๊อต อธิป ที่โพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นภาพแชตกับ เกรซ น้องสาวคนที่ 2 ที่ส่งภาพถุงดำจำนวนหลายถุงที่ถูกวางกองอยู่บนพื้นมาให้พี่สาวดู พร้อมบอกว่า "เค้าเอาของหนูวางไว้แบบนี้ หน้าโครงการ"

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป
ภาพจาก Instagram jenapicha

           ซึ่งทางเจนนี่ ตั้งคำถามว่า "ทำกับน้องแบบนี้ทำไมคะ"

           ทั้งนี้ ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป
ภาพจาก Instagram jenapicha

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป
ภาพจาก Instagram jenapicha

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป
ภาพจาก Instagram jenapicha

เจนนี่ ลูกก๊อต อธิป
ภาพจาก Instagram boompanadda


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เจนนี่ ลูกสาวคนโต ก๊อต อธิป เคลื่อนไหว เปิดภาพแชต ถามทำกับน้องแบบนี้ทำไม โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 13:43:52 4,473 อ่าน
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