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เพจดังเปิดเหตุ ป้ายมูลนิธิโผล่หน้าพูลวิลล่า 3 หลัง 15 ล้าน ยันเจ้าตัวรู้ตอนติด

           เพจดังเปิดเรื่องเล่าจากวงใน ปมพูลวิลล่า 3 หลัง 15 ล้าน อ้างช่วงหลังใช้บัญชีองค์กรจ่ายค่างวด เปิดเหตุป้ายมูลนิธิโผล่หน้าไซต์งาน ก่อนเรื่องแดงเพราะภาษี 2 ล้าน

มูลนิธิ

           กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องในโลกออนไลน์ กรณีดราม่ามูลนิธิชื่อดังที่ถูกจับตาเรื่องการใช้เงินบริจาค ล่าสุดยังลามไปถึงพูลวิลล่าที่ภูเก็ต ที่ผู้รับเหมาไปก่อสร้าง แถมช่วงหนึ่งยังเคยมีป้ายมูลนิธิติดอยู่หน้าพูลวิลล่า

           ล่าสุด (29 ตุลาคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เรื่องเล่าจากวงใน โดยบอกว่ามีคนส่งไฟล์ PDF มาให้ โดยบอกได้คำเดียว "เห็นแล้วลมจับ"

มูลนิธิ
ภาพจาก Facebook ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

           เพจสรุปให้ว่า มีการว่าจ้างก่อสร้างพูลวิลล่าทั้งหมด 3 หลัง มูลค่าราว 15 ล้านบาท ช่วงแรกภรรยากับสามีใช้เงินส่วนตัวโอนจ่ายค่างวดงานตามปกติ แต่ช่วงหลังกลับใช้บัญชีขององค์กรโดย.... โอนมาจ่ายแทน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นทำไม่ได้ เพราะเป็นบัญชีเงินบริจาค

           ส่วนกรณีที่มีการออกมาบอกว่า เพิ่งรู้ว่าสามีนำป้ายมูลนิธิไปติดตรงที่ดินพูลวิลล่า จึงสั่งให้เอาออกด่วนนั้น

           ผู้รับเหมาเล่าว่าความจริงแล้วป้ายถูกนำมาติด เพราะช่วงหลังเริ่มมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่างวดงาน จึงกลัวว่าผู้รับเหมาจะออกมาแฉ เนื่องจากนำเงินขององค์กรที่ได้จากการบริจาคมาจ่าย เลยต้องติดป้ายมูลนิธิไว้หน้าพูลวิลล่า เพื่อบอกกับทุกคนว่าที่นี่เป็นสาขาของมูลนิธิ จึงใช้เงินมูลนิธิจ่าย 

           ทั้งนี้ผู้รับเหมายืนยันว่าวันที่นำป้ายมาติด เจ้าตัวก็รับรู้ทุกอย่าง

มูลนิธิ
ภาพจาก Facebook ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

มูลนิธิ
ภาพจาก Facebook ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

           เพจยังเล่าด้วยว่าเรื่องมาแดงเพราะตอนแรกมีการโอนเงินที่ไม่ระบุที่มาที่ไปมาให้ผู้รับเหมา แล้วให้ผู้รับเหมาโอนต่อไปเข้าบัญชีของสามี ผู้รับเหมาเคยถามแล้วว่าถ้าต้องเสียภาษีจะทำอย่างไร ตอนแรกได้รับคำตอบว่าจะออกให้ แต่พอสรรพากรเรียกเก็บภาษีมากว่า 2 ล้านบาท ผู้รับเหมากลับติดต่อใครไม่ได้เลย และเขาเองก็ไม่มีเงินจ่ายภาษี เรื่องจึงแดงออกมา 

           ทางเพจยังทิ้งท้ายอีกว่า "บอกเลยไม่ได้มีแค่ยอดที่คุณพุทธเอามาเปิด"

           ขณะที่ สรปุก ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมติคอนน้ำตาซึม


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เพจดังเปิดเหตุ ป้ายมูลนิธิโผล่หน้าพูลวิลล่า 3 หลัง 15 ล้าน ยันเจ้าตัวรู้ตอนติด โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 14:13:03 1,381 อ่าน
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