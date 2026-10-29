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ทนายตั้ม ถูกศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นประมาท

          ทนายตั้ม ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสิน จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นประมาทครอบครัวสหายแสง พร้อมสั่งร่วมกันชดใช้ 3 แสนบาท

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด

          วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนครพนม เพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา สืบเนื่องจากการแถลงข่าวปมข้อพิพาทเงิน 25 ล้านบาท เมื่อปี 2565 ซึ่งพาดพิงอดีตข้าราชการการเมืองและครอบครัวอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (สหายแสง) โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลยทั้ง 2 คน คนละ 1 ปี ไม่รอการลงโทษ พร้อมให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 300,000 บาท

          คดีนี้มี นายธนบวร สิริคุณากรกุล อดีตผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง, นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ บุตรสาวนายศุภชัย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวช่อฉัตร โตชูวงศ์ หรือ ช่อ นักธุรกิจ เป็นจำเลยที่ 1 และนายษิทรา เป็นจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ประกอบมาตรา 83 พร้อมเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งรายละ 10 ล้านบาท รวม 30 ล้านบาท

ศาลชี้ ไม่ระบุชื่อ แต่รู้ได้ว่าหมายถึงใคร

          ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่า แม้การแถลงข่าวจะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวถึงโดยตรง แต่การอ้างตำแหน่งและความสัมพันธ์ทำให้บุคคลทั่วไปทราบได้ว่าหมายถึงผู้ใด และข้อความบางส่วนมีลักษณะเป็นการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวในทางเสื่อมเสีย ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของนายธนบวรและนางสาวศุภพานี

          ศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามข้อยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท จึงรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องในส่วนของโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 3

          ส่วนกรณีของนายศุภชัย ศาลเห็นว่าการพาดพิงถึงตำแหน่งและความสัมพันธ์ เป็นเพียงการระบุให้ทราบถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ไม่ได้มีข้อความกล่าวหาว่านายศุภชัยร่วมกระทำการหลอกลวง ศาลจึงพิพากษายกฟ้องและยกคำขอค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ﻿

ลดโทษเหลือ 1 ปี แต่ไม่รอลงอาญา

          ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เห็นว่า แม้จำเลยทั้ง 2 คนให้การปฏิเสธมาโดยตลอด และไม่มีเหตุบรรเทาโทษให้ลดโทษตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย แต่โทษจำคุก 2 ปีที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ ยังหนักเกินไปเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดี จึงกำหนดโทษใหม่เป็นจำคุกคนละ 1 ปี โดยไม่ลดโทษและไม่รอการลงโทษ

         ในส่วนค่าสินไหมทดแทน ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้ง 2 คน ร่วมกันชดใช้แก่นายธนบวร 100,000 บาท ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนนางสาวศุภพานี ศาลเห็นว่าจำนวน 500,000 บาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้สูงเกินสมควร จึงลดเหลือ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษา รวมเงินต้นที่ต้องร่วมกันรับผิด 300,000 บาท 

          ขณะที่คำขอค่าสินไหมทดแทนของนายศุภชัย 500,000 บาท ศาลพิพากษายกคำขอ เนื่องจากไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ﻿

ทนายตั้ม เผย "ไม่ได้ใส่หนวดมา ยังจำได้"

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทนายตั้ม เดินลงจากศาลมานั่งรอในรถ โดยไม่ได้ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด และมีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงว่า วันนี้ตนไม่ได้ใส่หนวดมาก็ยังอุตส่าห์จำตนได้ ส่วนนางสาวช่อฉัตรถูกควบคุมตัวลงใต้ถุนศาล เพื่อรอทำเรื่องขอประกันตัวและยื่นฎีกาต่อไป



ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3


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ทนายตั้ม ถูกศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นประมาท โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 16:13:13 1,214 อ่าน
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