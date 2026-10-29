HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ ผวา พนง. สนามบินปรี่จะเอาเรื่องต่อหน้าลูก ทำรปภ. ห้ามวุ่น แฉพฤติกรรมสุดทน

           แก้มกี้ อินฟลูฯ ดัง หวิดถูกพนักงานสนามบินทำร้ายที่สุวรรณภูมิ ขณะเดินทางกับลูกน้อย แฉอีกฝ่ายเดือดก่อนแบบไร้เหตุผล พาลทิ้งขวดน้ำต่อหน้าจนโต้เถียงกัน  

แก้มกี้

           วันที่ 28 ตุลาคม 2569 คุณแก้ม บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง โพสต์คลิปผ่านเพจ Gamgy makeup เล่าเหตุการณ์มีปัญหากับเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังถูกนำขวดน้ำไปทิ้ง จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด และเกือบจะโดนปรี่เข้ามาทำร้ายร่างกาย

แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup

           คุณแก้ม เล่าว่า วันเกิดเหตุเธอเดินทางพร้อมลูก 2 คน และพกน้ำดื่มที่เพิ่งซื้อจากสนามบินจำนวน 2 ขวด โดยตั้งใจนำไปใช้ชงนมและดูแลลูกระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำน้ำเข้าไปทั้งหมด จึงมีการพูดคุยกัน ก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกคนจะเสนอให้เก็บน้ำไว้ได้ 1 ขวด ส่วนอีกขวดต้องทิ้ง

           เธอระบุว่าไม่ได้มีปัญหากับการทำตามกฎ และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ขออนุญาตดื่มน้ำจากขวดที่ต้องทิ้งก่อน เนื่องจากน้ำที่ซื้อจากสนามบินมีราคาขวดละกว่าร้อยบาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คู่กรณีกลับหยิบขวดน้ำไปทิ้งลงถังขยะทันที ทั้งที่เธอยังไม่ได้ตัดสินใจจะเข้าไป โดยตะคอกใส่อีกว่าที่ทิ้งขวดไปเพราะเธอไม่คัดค้านเอง

แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup

           โมเมนต์นั้น ยอมรับว่าโกรธมาก ๆ รู้สึกว่าทำไมถึงต้องกันแบบนี้ อีกฝ่ายไม่แม้แต่จะหันมาบอกหรือขอโทษสักคำ ยอมรับว่า เธอได้พูดกับคนสนิทว่า "เขาคงทำไปเพราะมีปัญหาครอบครัวมั้ง" ในทำนองว่าคงทะเลาะกับที่บ้านมา แต่กลายเป็นคู่กรณีปรี๊ดแตก เข้าใจผิดว่าเธอไปด่าพ่อแม่เขา  

           ล่าสุด คุณแก้ม เปิดเผยคลิปขณะเกิดเหตุ โดยระบุว่าแม้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนอื่น ๆ อยู่หลายคน แต่คู่กรณียังมีท่าทีพุ่งเข้ามาหา จนเธอต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาอีกฝ่ายออกไปก่อน 

แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup

แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup

           หลังสถานการณ์สงบลง แก้มได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ โดยเธอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนกฎ แต่กำลังพิจารณาว่าจะจัดการกับน้ำที่เกินข้อกำหนดอย่างไรก่อนจะตัดสินใจ ขณะที่หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้กล่าวในทำนองว่า พนักงานไม่ควรตอบโต้ผู้โดยสารด้วยพฤติกรรมลักษณะดังกล่าว และระบุว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแนะนำว่าสามารถร้องเรียนได้

           นอกจากนี้ แก้มยังออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ทำให้เธอโกรธไม่ใช่เพียงการถูกทิ้งน้ำ แต่เป็นท่าทีของเจ้าหน้าที่ ทั้งสีหน้า น้ำเสียง และวิธีจัดการกับทรัพย์สินของเธอ โดยมองว่าหากมีการพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เธอก็พร้อมปฏิบัติตามกฎทุกอย่าง

           คุณแก้ม ย้ำว่าเข้าใจดีว่าเจ้าหน้าที่สนามบินต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย แต่เห็นว่าการบังคับใช้กฎควรคำนึงถึงสิทธิของผู้โดยสารและการสื่อสารอย่างเหมาะสมด้วย พร้อมระบุว่าปกติเธอเดินทางโดยไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่คนอื่น และไม่ได้ต้องการเหมารวมว่าพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน

แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup

แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ ผวา พนง. สนามบินปรี่จะเอาเรื่องต่อหน้าลูก ทำรปภ. ห้ามวุ่น แฉพฤติกรรมสุดทน อัปเดตล่าสุด 29 ตุลาคม 2569 เวลา 18:23:37 2,827 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว หยาดทิพย์ ที AF6 ปฏิทินวันหยุด 2570 บัลลงดอร์ 2026 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย