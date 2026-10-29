อินฟลูฯ ผวา พนง. สนามบินปรี่จะเอาเรื่องต่อหน้าลูก ทำรปภ. ห้ามวุ่น แฉพฤติกรรมสุดทน

แก้มกี้ อินฟลูฯ ดัง หวิดถูกพนักงานสนามบินทำร้ายที่สุวรรณภูมิ ขณะเดินทางกับลูกน้อย แฉอีกฝ่ายเดือดก่อนแบบไร้เหตุผล พาลทิ้งขวดน้ำต่อหน้าจนโต้เถียงกัน
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 คุณแก้ม บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง โพสต์คลิปผ่านเพจ Gamgy makeup เล่าเหตุการณ์มีปัญหากับเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังถูกนำขวดน้ำไปทิ้ง จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด และเกือบจะโดนปรี่เข้ามาทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup
คุณแก้ม เล่าว่า วันเกิดเหตุเธอเดินทางพร้อมลูก 2 คน และพกน้ำดื่มที่เพิ่งซื้อจากสนามบินจำนวน 2 ขวด โดยตั้งใจนำไปใช้ชงนมและดูแลลูกระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำน้ำเข้าไปทั้งหมด จึงมีการพูดคุยกัน ก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกคนจะเสนอให้เก็บน้ำไว้ได้ 1 ขวด ส่วนอีกขวดต้องทิ้ง
เธอระบุว่าไม่ได้มีปัญหากับการทำตามกฎ และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ขออนุญาตดื่มน้ำจากขวดที่ต้องทิ้งก่อน เนื่องจากน้ำที่ซื้อจากสนามบินมีราคาขวดละกว่าร้อยบาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คู่กรณีกลับหยิบขวดน้ำไปทิ้งลงถังขยะทันที ทั้งที่เธอยังไม่ได้ตัดสินใจจะเข้าไป โดยตะคอกใส่อีกว่าที่ทิ้งขวดไปเพราะเธอไม่คัดค้านเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup
โมเมนต์นั้น ยอมรับว่าโกรธมาก ๆ รู้สึกว่าทำไมถึงต้องกันแบบนี้ อีกฝ่ายไม่แม้แต่จะหันมาบอกหรือขอโทษสักคำ ยอมรับว่า เธอได้พูดกับคนสนิทว่า "เขาคงทำไปเพราะมีปัญหาครอบครัวมั้ง" ในทำนองว่าคงทะเลาะกับที่บ้านมา แต่กลายเป็นคู่กรณีปรี๊ดแตก เข้าใจผิดว่าเธอไปด่าพ่อแม่เขา
ล่าสุด คุณแก้ม เปิดเผยคลิปขณะเกิดเหตุ โดยระบุว่าแม้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนอื่น ๆ อยู่หลายคน แต่คู่กรณียังมีท่าทีพุ่งเข้ามาหา จนเธอต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาอีกฝ่ายออกไปก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup
หลังสถานการณ์สงบลง แก้มได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ โดยเธอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนกฎ แต่กำลังพิจารณาว่าจะจัดการกับน้ำที่เกินข้อกำหนดอย่างไรก่อนจะตัดสินใจ ขณะที่หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้กล่าวในทำนองว่า พนักงานไม่ควรตอบโต้ผู้โดยสารด้วยพฤติกรรมลักษณะดังกล่าว และระบุว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแนะนำว่าสามารถร้องเรียนได้
นอกจากนี้ แก้มยังออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ทำให้เธอโกรธไม่ใช่เพียงการถูกทิ้งน้ำ แต่เป็นท่าทีของเจ้าหน้าที่ ทั้งสีหน้า น้ำเสียง และวิธีจัดการกับทรัพย์สินของเธอ โดยมองว่าหากมีการพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เธอก็พร้อมปฏิบัติตามกฎทุกอย่าง
คุณแก้ม ย้ำว่าเข้าใจดีว่าเจ้าหน้าที่สนามบินต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย แต่เห็นว่าการบังคับใช้กฎควรคำนึงถึงสิทธิของผู้โดยสารและการสื่อสารอย่างเหมาะสมด้วย พร้อมระบุว่าปกติเธอเดินทางโดยไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่คนอื่น และไม่ได้ต้องการเหมารวมว่าพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gamgy makeup