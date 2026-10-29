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เบนซ์ ลูกชายแม่ภัทร แจงอีกมุมปมของในตู้เซฟหาย เผยเหตุรับมาเก็บไว้ ตอบชัดเคยเปิดไหม


          เบนซ์ ลูกชายแม่ภัทร เปิดใจอีกมุม ปมทรัพย์สินในตู้เซฟจากกว่า 9 ล้านบาท เหลือไม่ถึงล้าน เผยเหตุที่ต้องรับตู้เซฟมาเก็บไว้ พร้อมยืนยันเคยเปิดเพียงครั้งเดียวพร้อมน้องสาว

ลูกชายแม่ภัทร


          จากกรณี แม่ภัทร โหนกระแส ถึงน้ำตาซึม หลังเปิดตู้เซฟตรวจสอบทรัพย์สินที่เคยมีมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท แต่กลับพบว่าทองคำแท่งและเงินสดจำนวนมากหายไป เหลือทรัพย์สินไม่ถึง 1 ล้านบาท จากที่เคยตั้งใจเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกทั้งสองคน เจ้าตัวยอมรับทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่เมื่อเห็นกับตาก็อดสะเทือนใจไม่ได้ และเตรียมดำเนินการตามกฎหมาย หากผลตรวจสอบพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินออกจากตู้เซฟนั้น


          วันที่ 29 ตุลาคม 2569 เบนซ์ ลูกชายของแม่ภัทร ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเกิดประเด็นทรัพย์สินภายในตู้เซฟที่แม่ระบุว่า เดิมมีมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบกลับเหลือไม่ถึง 1 ล้านบาท โดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้หยิบหรือแตะต้องทรัพย์สินแม้แต่ชิ้นเดียว พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ต้องนำตู้เซฟออกจากบ้าน รวมถึงสาเหตุที่ออกมาชี้แจงล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนักจนเกิดอาการแพนิค และต้องเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาอาการ

ลูกชายแม่ภัทร
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน

เบนซ์แจงเหตุย้ายตู้เซฟ ยืนยันเปิดเพียงครั้งเดียว


          เบนซ์เปิดเผยว่า การเปิดตู้เซฟเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยมีน้องสาวและน้าสาวอยู่ด้วย เนื่องจากต้องย้ายตู้เซฟออกจากบ้านที่กำลังจะปล่อยเช่า จึงจำเป็นต้องนำตู้เซฟไปเก็บไว้ในสถานที่อื่น พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้หยิบทรัพย์สินใด ๆ ออกมาแม้แต่ชิ้นเดียว

          นอกจากนี้ เบนซ์ยังระบุว่า ตอนที่ตนตรวจสอบทรัพย์สินภายในตู้เซฟ ตอนนั้นไม่ได้มีมูลค่ารวมถึง 9 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยว่า มีหลักฐานเกี่ยวกับการที่น้องสาวขอให้นำตู้เซฟมาฝากกับตน เนื่องจากไม่ทราบว่าจะนำไปเก็บไว้ที่ไหน ในตอนแรกตนเองรู้สึกไม่สบายใจ แต่ได้รับคำตอบว่า ไม่มีสถานที่สำหรับเก็บรักษาแล้ว จึงตัดสินใจรับฝาก แต่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในตู้เซฟแต่อย่างใด

ลูกชายแม่ภัทร
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน



เผยเครียดหนักจนเกิดอาการแพนิค แจงเหตุออกมาชี้แจงช้า


          สำหรับสาเหตุที่เพิ่งออกมาชี้แจง เบนซ์เปิดเผยว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างมาก จนเกิดความเครียดอย่างหนักและมีอาการแพนิค ต้องเข้าพบแพทย์และรับประทานยาเพื่อประคองอาการ ส่วนการออกมาชี้แจงล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

          เบนซ์ยังระบุด้วยว่า เพิ่งมีโอกาสพูดคุยและไกล่เกลี่ยกับแม่ภัทรเมื่อวันก่อนหน้า โดยยอมรับว่าตนเองต้องการให้ทุกฝ่ายกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกันภายในครอบครัว มากกว่าการนำเรื่องราวออกมาชี้แจงผ่านสื่อ

ลูกชายแม่ภัทร
ภาพจาก TikTok @napat27022506

พาแม่เข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เบนซ์ยืนยันมีหลักฐานรับกลับ


          นอกจากประเด็นตู้เซฟ เบนซ์ยังชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ไปรับแม่ภัทรกลับจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยยืนยันว่ามีหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตนเองเดินทางไปรับแม่พร้อมกับน้าสาวจริง

          ขณะเดียวกัน เบนซ์ได้เดินทางพร้อมทนายความและทีมกฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ปมอ้างว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในลักษณะค่ารักษาพยาบาล แต่กลับไม่มีแพทย์เข้ามาตรวจจริง ซึ่งเบื้องต้นมีผู้เสียหายร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวประมาณ 20 ราย



ลูกชายแม่ภัทร
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

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เบนซ์ ลูกชายแม่ภัทร แจงอีกมุมปมของในตู้เซฟหาย เผยเหตุรับมาเก็บไว้ ตอบชัดเคยเปิดไหม โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 19:37:39 1,605 อ่าน
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