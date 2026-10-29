บ้านฮักรีสอร์ท แถลงขอโทษ มะปรางลองเบิ่ง - ถอนแจ้งความ ดราม่า ขอค้นห้องหาแมว

บ้านฮักรีสอร์ท ออกหนังสือขอโทษ มะปรางลองเบิ่ง ปมดรามาสงสัยแอบพาแมวเข้าห้องพัก ล่าสุดประกาศถอนแจ้งความ พร้อมยอมรับความผิดพลาดและน้อมรับคำติชม
ภาพจาก โหนกระแส
กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนบนโลกออนไลน์ สำหรับกรณีของอินฟลูเอนเซอร์สาว มะปรางลองเบิ่ง หลังออกมาแชร์ประสบการณ์เข้าพักรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม โดยระบุว่าเจ้าของที่พักเข้ามาขอตรวจสอบห้องกลางดึก หลังสงสัยว่าแอบนำแมวเข้ามาพักด้วย แม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ได้พาแมวมา และยินยอมให้ตรวจสอบห้องถึง 2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่พบแมว ขณะที่ทางรีสอร์ตยังคงยืนยันข้อสงสัย พร้อมอ้างว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน และนำเรื่องเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ต่อมา มะปรางลองเบิ่ง ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ พร้อมเปิดหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้าน เพื่อยืนยันว่า "ชูการ์" และ "ชาไทย" แมวสุดรักทั้ง 2 ตัว อยู่ที่บ้านในช่วงเวลาที่เธอเข้าพักรีสอร์ต ส่วนภาพที่ทางรีสอร์ตมองว่าเป็นการอุ้มแมวเข้าไปในห้องนั้น เธอเชื่อว่าอาจเป็นเพียงพัสดุหรือกล่องบางอย่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและกังวลเรื่องความปลอดภัย จนตัดสินใจเก็บของออกจากที่พัก พร้อมยืนยันว่ารีวิวตามประสบการณ์จริง ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง และพร้อมปกป้องสิทธิของตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ภาพจาก โหนกระแส
ล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2569 บ้านฮักรีสอร์ท ได้ออกหนังสือชี้แจงและขออภัยต่อผู้เสียหาย โดยระบุว่า
เรื่อง การถอนแจ้งความ และขออภัยผู้เสียหาย
เรียน คุณมะปราง และเพื่อน
หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างจริงใจ จากทางบ้านฮักรีสอร์ทต่อคุณมะปราง จากกรณีเหตุการณ์ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ข้อบกพร่อง และการกระทำที่ขาดความยั้งคิดของทางรีสอร์ต ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของท่าน รวมถึงสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคม ทางรีสอร์ตขอน้อมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ไว้ โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการนี้ บ้านฮักรีสอร์ทขอชี้แจงความคืบหน้าและแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้
1. ทางรีสอร์ตได้ดำเนินการถอนแจ้งความต่อคุณมะปรางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตั้งใจที่จะยุติกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดที่มีต่อท่าน เพื่อแสดงความจริงใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายหรือเอาผิดใด ๆ ต่อท่านอีกต่อไป
2. ทางรีสอร์ตขอใช้โอกาสนี้แสดงการขอโทษต่อท่านอย่างเป็นทางการ และด้วยความสำนึกผิดจากใจจริงสำหรับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อจิตใจที่ทางรีสอร์ตได้เป็นต้นเหตุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับคำขอโทษและให้อภัยในความผิดพลาดของเราในครั้งนี้
บ้านฮักรีสอร์ทน้อมรับทุกคำติชมและข้อผิดพลาดด้วยความนอบน้อม และขอขอบคุณ คุณมะปราง เป็นอย่างสูงที่ได้สะท้อนปัญหาให้เราได้รับทราบ ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ทางบ้านฮักรีสอร์ทหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และมีโอกาสได้มอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บ้านฮักรีสอร์ท