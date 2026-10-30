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Park Terrace ห้วยขวาง ร้านเหล้าดังประกาศปิดตำนานวันฮาโลวีน ลูกค้ากลับบอก อะไรยังไง ?

           Park Terrace ห้วยขวาง ร้านเหล้าดังประกาศปิดตำนานวันฮาโลวีน ลูกค้าเสียงแตก อ่านแล้วตีความหลากหลาย ตกลงปิดกิจการหรือปิดอย่างอื่น

Park Terrace ห้วยขวาง

           วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Park Terrace ปาร์ค เทอเรส ห้วยขวาง มีการประกาศว่า ร้านจะปิดให้บริการส่งท้ายวันฮาโลวีนคืนสุดท้าย ปิดเที่ยงคืนตรง แล้วเจอกัน

Park Terrace ห้วยขวาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Park Terrace ปาร์ค เทอเรส ห้วยขวาง

           ด้านลูกค้าเห็นแล้วต่างตกใจ ตีความได้หลายอย่าง ดังนี้

           - ร้านปิดกิจการจริง ๆ เพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ดี

           - ร้านไม่ได้ปิดกิจการ แต่เล่นคำว่า ปิดเที่ยงคืนวันฮาโลวีน อาจจะเป็นแค่ปิดร้านเฉย ๆ พรุ่งนี้ก็เปิดต่อ

           - ร้านอาจจะปิดชั่วคราวหลังจากนี้

           สุดท้ายต้องรอทางร้านออกมาชี้แจงอีกครั้งว่า การปิดครั้งนี้คือการปิดแบบไหน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน

Park Terrace ห้วยขวาง

Park Terrace ห้วยขวาง

Park Terrace ห้วยขวาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Park Terrace ปาร์ค เทอเรส ห้วยขวาง


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Park Terrace ห้วยขวาง ร้านเหล้าดังประกาศปิดตำนานวันฮาโลวีน ลูกค้ากลับบอก อะไรยังไง ? โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 09:10:42 5,772 อ่าน
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