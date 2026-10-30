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แพรรี่ สวนเจ็บ เจอแซะพระสึกมาขายทุเรียน แต่สร้างบ้าน 10 ล้าน เปิดรายได้ฟาดกลับชัด ๆ

          แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ฟาดเดือด หลังถูกแซะพระสึกมาขายทุเรียน-ปลาทอด แต่กลับมีเงินสร้างบ้าน 10 กว่าล้าน งานนี้เจ้าตัวเปิดรายได้และยอดขาย พร้อมสวนกลับแบบเจ็บ ๆ

แพรรี่ ไพรวัลย์

          วันที่ 29 ตุลาคม 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโพสต์ฟาดเดือดกลางดึก หลังเจอคนแซะถึง พระที่สึกออกมาขายทุเรียนและปลาทอด แต่กลับมีเงินสร้างบ้านราคากว่า 10 ล้านบาท งานนี้เจ้าตัวไม่ขอปล่อยผ่าน ออกมาชี้แจงข้อมูลอีกมุม ยืนยันว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่โดนถากถาง โดยแพรรี่ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

          "อันนี้คือหมายถึงใครคะ พระที่สึกมาแล้วขายปลากับขายทุเรียน ก็มีแต่กูคนเดียวนะคะตอนนี้เท่าที่เห็น

          มึงไปเอาข้อมูลไปจากไหนคะ ว่ากูเริ่มสร้างบ้านทันทีตั้งแต่สึก ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง บ้านกูเพิ่งจะลงเสาเข็มเมื่อปีที่แล้วนี่เอง

          กูกลับมาอยู่บ้านเพื่อทำมาค้าขายได้ 5 ปีแล้วนะคะ ขายทุเรียนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 100 ตัน คือมึงจะไม่ให้กูมีเงินเลยเหรอคะ

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

          แล้วทำไมคนทำมาค้าขายอย่างกูจะสร้างบ้านราคา 10 กว่าล้านไม่ได้ ถ้าในเมื่อปีที่แล้วปีเดียวกูมีรายได้ที่ยื่นสรรพากรถึง 50 กว่าล้าน

          กูทำมาหาแดกทุกวันค่ะ กูไม่ได้นั่งอยู่เฉย ๆ มึงแหกตาดูยอดสั่งสินค้าใน TikTok กูด้วยค่ะ เฉพาะแค่ปลาอย่างเดียวก็ 20,000 กว่าออเดอร์แล้ว อันนี้ตะกร้าใหม่นะคะ ไม่รวมตะกร้าที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้ และไม่รวมสินค้าอื่น ๆ อีก

          ปล. สมองน่าจะมีปัญหา แนะนำให้สั่งปลาไปทานนะคะ

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

          นอกจากนี้ แพรรี่ยังเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า บ้านเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อปีที่แล้ว พร้อมตั้งคำถามกลับถึงคนที่กล่าวอ้างว่าสึกออกมาแล้วก็สร้างบ้านทันทีว่าเอาข้อมูลดังกล่าวมาจากไหน หรือไปฟังคลิป AI มา

          พร้อมย้ำเรื่องรายได้จากการขายทุเรียนว่า เพียงขายทุเรียนแค่อาทิตย์เดียวก็มีรายได้เป็นล้านบาทแล้ว

          เรียกว่าเป็นการชี้แจงกันแบบตรงไปตรงมาสุด ๆ ของ แพรรี่ งานนี้ถ้าจะแซะก็ต้องอัปเดตข้อมูลด้วย ไม่งั้นอาจเจอฟาดกลับชุดใหญ่เช่นนี้ 

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿

แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร﻿


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แพรรี่ สวนเจ็บ เจอแซะพระสึกมาขายทุเรียน แต่สร้างบ้าน 10 ล้าน เปิดรายได้ฟาดกลับชัด ๆ โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 12:12:31 2,679 อ่าน
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