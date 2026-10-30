แพรรี่ สวนเจ็บ เจอแซะพระสึกมาขายทุเรียน แต่สร้างบ้าน 10 ล้าน เปิดรายได้ฟาดกลับชัด ๆ

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ฟาดเดือด หลังถูกแซะพระสึกมาขายทุเรียน-ปลาทอด แต่กลับมีเงินสร้างบ้าน 10 กว่าล้าน งานนี้เจ้าตัวเปิดรายได้และยอดขาย พร้อมสวนกลับแบบเจ็บ ๆ
วันที่ 29 ตุลาคม 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโพสต์ฟาดเดือดกลางดึก หลังเจอคนแซะถึง พระที่สึกออกมาขายทุเรียนและปลาทอด แต่กลับมีเงินสร้างบ้านราคากว่า 10 ล้านบาท งานนี้เจ้าตัวไม่ขอปล่อยผ่าน ออกมาชี้แจงข้อมูลอีกมุม ยืนยันว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่โดนถากถาง โดยแพรรี่ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
"อันนี้คือหมายถึงใครคะ พระที่สึกมาแล้วขายปลากับขายทุเรียน ก็มีแต่กูคนเดียวนะคะตอนนี้เท่าที่เห็น
มึงไปเอาข้อมูลไปจากไหนคะ ว่ากูเริ่มสร้างบ้านทันทีตั้งแต่สึก ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง บ้านกูเพิ่งจะลงเสาเข็มเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
กูกลับมาอยู่บ้านเพื่อทำมาค้าขายได้ 5 ปีแล้วนะคะ ขายทุเรียนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 100 ตัน คือมึงจะไม่ให้กูมีเงินเลยเหรอคะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
แล้วทำไมคนทำมาค้าขายอย่างกูจะสร้างบ้านราคา 10 กว่าล้านไม่ได้ ถ้าในเมื่อปีที่แล้วปีเดียวกูมีรายได้ที่ยื่นสรรพากรถึง 50 กว่าล้าน
กูทำมาหาแดกทุกวันค่ะ กูไม่ได้นั่งอยู่เฉย ๆ มึงแหกตาดูยอดสั่งสินค้าใน TikTok กูด้วยค่ะ เฉพาะแค่ปลาอย่างเดียวก็ 20,000 กว่าออเดอร์แล้ว อันนี้ตะกร้าใหม่นะคะ ไม่รวมตะกร้าที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้ และไม่รวมสินค้าอื่น ๆ อีก
ปล. สมองน่าจะมีปัญหา แนะนำให้สั่งปลาไปทานนะคะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
นอกจากนี้ แพรรี่ยังเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า บ้านเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อปีที่แล้ว พร้อมตั้งคำถามกลับถึงคนที่กล่าวอ้างว่าสึกออกมาแล้วก็สร้างบ้านทันทีว่าเอาข้อมูลดังกล่าวมาจากไหน หรือไปฟังคลิป AI มา
พร้อมย้ำเรื่องรายได้จากการขายทุเรียนว่า เพียงขายทุเรียนแค่อาทิตย์เดียวก็มีรายได้เป็นล้านบาทแล้ว
เรียกว่าเป็นการชี้แจงกันแบบตรงไปตรงมาสุด ๆ ของ แพรรี่ งานนี้ถ้าจะแซะก็ต้องอัปเดตข้อมูลด้วย ไม่งั้นอาจเจอฟาดกลับชุดใหญ่เช่นนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร