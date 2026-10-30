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เปิดเงื่อนไข คนอายุ 55 ปีขึ้นไป ใครบ้างต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่ ก่อนทำขับขี่

          คมนาคมเตรียมให้ผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไปทดสอบสมรรถภาพก่อนทำใบขับขี่ใหม่ ส่วนคนถือใบขับขี่ตลอดชีพต้องทำด้วยหรือไม่ เฉลยแล้ว แต่ยังเป็นการพูดคุย ยังไม่ได้ใช้จริง

ใบขับขี่ผู้สูงอายุ

          วันที่ 30 ตุลาคม 2569 NBT รายงานว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ รวมถึงกรณีใบขับขี่สูญหายที่ต้องสอบใหม่ ต้องทดสอบสมรรถภาพเพิ่มตามคำแนะนำของแพทยสภา เช่น ด้านประสาทการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศอย่างญี่ปุ่น

          อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่ถือใบขับขี่แบบตลอดชีพอยู่ ยังไม่ต้องเข้าร่วมมาตรการนี้ในทันที แต่ในอนาคตอาจมีมาตรการเชิญชวนให้กลับมาทบทวนหรือทดสอบเช่นกัน คล้ายกับญี่ปุ่นที่มีกระบวนการคืนใบขับขี่ พร้อมมาตรการจูงใจ เช่น บัตรโดยสารรถสาธารณะฟรีตลอดชีพ

          นายสิริพงศ์ ย้ำว่า มาตรการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มภาระให้ประชาชน แต่เนื่องจากสภาพร่างกาย จิตใจ และสติสัมปชัญญะมักถดถอยลงตามอายุ จึงจำเป็นต้องทบทวนและทดสอบสมรรถภาพ เพื่อลดความสูญเสียและมุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือศูนย์ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ระหว่างหารือและรับฟังความคิดเห็นในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 17 ก่อนนำไปออกแบบมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก NBT


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เปิดเงื่อนไข คนอายุ 55 ปีขึ้นไป ใครบ้างต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่ ก่อนทำขับขี่ โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 13:48:06 1,511 อ่าน
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