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อุทยานดัง เผยเหตุผลสุดพีค ทำไมต้องแจ้งให้ จนท. งดแต่งกายเป็นผี เนื่องในฮาโลวีน

          อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ประกาศขอเจ้าหน้าที่งดแต่งเป็นผีรับฮาโลวีน พร้อมเผยเหตุผลสุดพีค อ่านแล้วมีสะดุ้ง 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

          เทศกาลฮาโลวีนเวียนกลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง หลายสถานที่ต่างพร้อมใจกันตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับธีม ไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิง ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่ ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนกลายเป็นสีสันชวนสะดุดตาในช่วงเทศกาลนี้

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

          อย่างไรก็ดี บางสถานที่กลับต้องเบรกเรื่องการแต่งตัวผีต้อนรับฮาโลวีน ล่าสุด (30 ตุลาคม 2569) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี โพสต์ของดให้เจ้าหน้าที่แต่งเป็นผี พร้อมภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ชวนวังเวงและขุนลุกไม่เบา

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงทุกท่าน เนื่องในวันฮาโลวีน ขอให้งดแต่งกายเป็นผีโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากอัตรากำลังผีในพื้นที่มีเพียงพอแล้วค่ะ เท่าที่มียังไม่น่ากลัวพอเหรอ
 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

          เท่านั้นยังไม่พอ เพจยังติดแฮชแทกสุดพีค #ทำทุกวันให้เป็นฮาโลวีน #เขาชะเมามีผี#อุทยานแห่งผี #อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง#สถานที่สุดเฮี้ยนในจังหวัดระยอง

          หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป หลายคนต่างก็ไม่แปลกใจที่จะนักท่องเที่ยวถูกยกให้เป็นอุทยานสุดเฮี้ยนเบอร์ต้น ๆ ของไทย เพราะขนาดเพจยังแซวตัวเองรับฮาโลวีน เรียกว่าใครจะไปที่นี่ ชอบธรรชาติอย่างเดียวไม่พอ จิตใจต้องแข็งแกร่งระดับหนึ่ง ไม่งั้นอาจจะเจอประสบการณ์ขนลุกก็เป็นได้

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park



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อุทยานดัง เผยเหตุผลสุดพีค ทำไมต้องแจ้งให้ จนท. งดแต่งกายเป็นผี เนื่องในฮาโลวีน โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 14:24:10 3,163 อ่าน
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