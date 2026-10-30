อุทยานดัง เผยเหตุผลสุดพีค ทำไมต้องแจ้งให้ จนท. งดแต่งกายเป็นผี เนื่องในฮาโลวีน

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ประกาศขอเจ้าหน้าที่งดแต่งเป็นผีรับฮาโลวีน พร้อมเผยเหตุผลสุดพีค อ่านแล้วมีสะดุ้ง
เทศกาลฮาโลวีนเวียนกลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง หลายสถานที่ต่างพร้อมใจกันตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับธีม ไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิง ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่ ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนกลายเป็นสีสันชวนสะดุดตาในช่วงเทศกาลนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park
อย่างไรก็ดี บางสถานที่กลับต้องเบรกเรื่องการแต่งตัวผีต้อนรับฮาโลวีน ล่าสุด (30 ตุลาคม 2569) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี โพสต์ของดให้เจ้าหน้าที่แต่งเป็นผี พร้อมภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ชวนวังเวงและขุนลุกไม่เบา
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงทุกท่าน เนื่องในวันฮาโลวีน ขอให้งดแต่งกายเป็นผีโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากอัตรากำลังผีในพื้นที่มีเพียงพอแล้วค่ะ เท่าที่มียังไม่น่ากลัวพอเหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park
เท่านั้นยังไม่พอ เพจยังติดแฮชแทกสุดพีค #ทำทุกวันให้เป็นฮาโลวีน #เขาชะเมามีผี#อุทยานแห่งผี #อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง#สถานที่สุดเฮี้ยนในจังหวัดระยอง
หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป หลายคนต่างก็ไม่แปลกใจที่จะนักท่องเที่ยวถูกยกให้เป็นอุทยานสุดเฮี้ยนเบอร์ต้น ๆ ของไทย เพราะขนาดเพจยังแซวตัวเองรับฮาโลวีน เรียกว่าใครจะไปที่นี่ ชอบธรรชาติอย่างเดียวไม่พอ จิตใจต้องแข็งแกร่งระดับหนึ่ง ไม่งั้นอาจจะเจอประสบการณ์ขนลุกก็เป็นได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park