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หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลัง ชอตขอใส่ใจ ช่างเอ๋ รู้แล้วทำไมจ้องแต่มือถือ สรุปใครโทร. มา

           หนุ่ม กรรชัย เล่าชัด ไวรัล ต้องขอใส่ใจ ช่างเอ๋ หลังเอาแต่ก้มมองมือถือแถมรับสายกลางรายการโหนกระแส สรุปเกิดอะไรขึ้น

หนุ่ม กรรชัย

           เรียกว่าเป็นอีกชอตขโมยซีนกลางรายการโหนกระแส เมื่อจู่ ๆ ช่างเอ๋ ที่ร่วมกับ ก๊อต อธิป สามี บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าที่ จ.ภูเก็ต ก่อนจะไม่สามารถติดต่อฝ่ายชายได้และต้องการทวงถามเงินคืน จู่ ๆ เจ้าตัวเกิดอาการแปลก ๆ จ้องหน้าจอมือถือบ่อย รวมทั้งยังรับสายกลางรายการ ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ต้องขอใส่ใจ ทั้งพยายามส่องหน้าจอและเงี่ยหูฟังใกล้ ๆ เพราะอยากรู้ว่าคุยกับใครและเกิดอะไรขึ้น

           วันที่ 30 ตุลาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังจังหวะดังกล่าวผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 ระบุว่า ต้องขอโทษจริง ๆ เพราะหลายคนอาจจะมองว่าพี่หนุ่มเสียมารยาท แต่จริง ๆ ไม่ได้ตั้งใจเสียมารยาท เพียงแค่รู้สึกสงสัยว่าทำไมถึงหันไปดูโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา เราก็อยากรู้ว่าใครโทร.มาเหมือนกัน

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           ต้องขอโทษคุณผู้ชมที่ดูรายการกระแสเมื่อวานด้วย เดี๋ยวคนจะบอกว่าไร้มารยาท แต่จริง ๆ ไม่ได้ตั้งใจ เพราะผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกัน แล้วเรื่องมันคืออะไร รู้ไหม เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง

           เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้ เกี่ยวกับการที่ช่างเอ๋ดูโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา คือภรรยาของเอ๋ไปดูคอมเมนต์ แล้วบอกว่าตอนนี้ตำรวจรออยู่ข้างล่างแล้ว ตำรวจมารอเอ๋อยู่ข้างล่าง ภรรยาของเอ๋กลัวว่า พี่หนุ่มจะเอาตำรวจมาจับเอ๋ แล้วส่งข้อความไปบอกเอ๋ว่า พี่ ตำรวจมารออยู่ข้างล่างแล้ว

           ภรรยาก็เลยโทรศัพท์ไปหาทนายความ โทร. ไปหาทนายกุ้ง บอกว่า พี่หนุ่มเอาตำรวจมาจับสามีอยู่แล้ว จะทำอย่างไรดี ทนายก็ตกใจว่า หนุ่มเอาตำรวจมาจับเอ๋เหรอ โทรศัพท์ที่โทรเข้ามากลางรายการก็คือทนายที่สำนักงานโทร. เข้ามา 

           ด้าน ทนายกุ้ง ซึ่งดูแลคดีให้ช่างเอ๋ ยอมรับว่า ตอนนั้นโทร. เข้ามาจริง ๆ เพราะเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น พอรู้ว่ากำลังออกรายการอยู่ก็รับวางสายไป

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า เพิ่งมารู้หลังจบรายการว่า ภรรยาช่างเอ๋ เข้าใจผิดไปเอง เพราะน่าจะไปอ่านคอมเมนต์ ในรายการผมถามเอ๋ว่า อยากเป็นพยานหรืออยากเป็นตัวการร่วม ถ้าอยากเป็นพยาน คุณก็ต้องไปแจ้งความ ทนายแก้วก็พูดในรายการว่า ใช่ครับ ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะตกเป็นตัวการร่วมได้ เพราะเรื่องนี้อาจมีความผิดได้ คุณก็ต้องไปแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองไว้ก่อน

           ปรากฏว่าไม่รู้ว่า ภรรยาอาจจะจับใจความผิดไปหรือเปล่า เพราะทนายแก้วพูดว่าอาจจะเป็นตัวการร่วม แล้วพอไปอ่านคอมเมนต์ว่าตำรวจมารออยู่ข้างล่าง ก็เลยกลัว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เอ๋มีท่าทีอยากกลับบ้าน บ่นว่าหิว จริง ๆ คือกลัวว่าจะมีตำรวจมารอจับ แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ของทนายโทร. มา เพราะใช้เบอร์สำนักงาน 

           สรุปแล้วภรรยาไปดูคอมเมนต์มา แล้วน่าจะเห็นข้อความหรือไปฟังอะไรมาเกี่ยวกับตำรวจว่าจะมารออยู่ข้างล่าง ก็เลยกลัวว่าสามีจะถูกจับ เรื่องมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชม ส่วนที่มีสายโทร. หาช่างเอ๋ หนุ่ม กรรชัย คิดว่าเป็นสายของ ก๊อต อธิป เลยเข้าใจว่าก็อตโทร. เข้ามา ก็เลยอยากไปฟัง 

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



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หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลัง ชอตขอใส่ใจ ช่างเอ๋ รู้แล้วทำไมจ้องแต่มือถือ สรุปใครโทร. มา อัปเดตล่าสุด 30 ตุลาคม 2569 เวลา 16:24:03 2,143 อ่าน
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